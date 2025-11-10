दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में महिलाओं का दबदबा, जानिए किसकी दावेदारी कितनी मजबूत

ETV Bharat / state

दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा आठ, AAP ने छह तो कांग्रेस ने पांच महिलाओं को टिकट दिया.

निगम उपचुनाव में रहेगा महिलाओं का दबदबा
Published : November 10, 2025 at 3:19 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 5:15 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में महिलाओं का दबदबा देखने को मिलेगा. तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा आप और कांग्रेस से कुल मिलाकर 19 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं. सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन भरना शुरू कर दिया है.

सबसे ज्यादा भाजपा ने आठ महिलाओं को टिकट दिया है. भाजपा ने महिला आरक्षित पांच सीटों के अलावा तीन सामान्य सीटों पर भी महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने छह महिलाओं को टिकट दिया है. वहीं, कांग्रेस ने सिर्फ पांच ही महिलाओं को टिकट दिया है.

शालीमार बाग बी सीट सबसे महत्वपूर्ण: हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो शालीमार बाग बी सीट सबसे महत्वपूर्ण है. यह वार्ड मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस्तीफा देने से खाली हुआ है. यह महिला आरक्षित वार्ड है. भाजपा ने यहां से अनीता जैन को टिकट दिया है. इनका मुकाबला यहां आप की बबीता अहलावत और कांग्रेस की सरिता कुमारी से होगा. वहीं, दूसरी महत्वपूर्ण सीट द्वारका बी वार्ड जो पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सेहरावत के इस्तीफे से खाली हुई है, वहां से भाजपा ने मनीषा राजपाल सेहरावत को टिकट दिया है. इनका मुकाबला आप की राजबाला सेहरावत व कांग्रेस की सुनीता मालिक से होगा.

भाजपा की महिलाा प्रत्याशी

एक वार्ड से तीनों पार्टियों की महिलाएं: इसके साथ ही ढिंचाऊ कलां वार्ड से रेखा रानी को टिकट दिया है. उनका मुकाबला यहां आप की नीतू केशव चौहान और कांग्रेस की रश्मि शर्मा से होगा. वहीं, बीजेपी ने ग्रेटर कैलाश सीट से अंजुम मंडल को टिकट दिया है. उनका मुकाबला आप की ईशना गुप्ता व कांग्रेस की शिखा कपूर से होगा. इसी तरह भाजपा ने अशोक विहार वार्ड से वीना असीजा को टिकट दिया है. उनका मुकाबला यहां आप की सीमा विकास गोयल और कांग्रेस की विशाखा रानी से होगा.

AAP की महिलाा प्रत्याशी

इन दो जनरल सीटों पर भी भाजपा ने महिला पर जताया भरोसा: भाजपा ने महिला सीटों के अलावा दो सामान्य सीटों पर भी महिलाओं पर भरोसा जताया है. इन वार्डो में भाजपा चाहती तो पुरुष को भी टिकट दे सकती थी. दरअसल, भाजपा ने जनरल वार्ड नारायणा से डॉ. चंद्रकांता शिवानी और विनोद नगर जनरल वार्ड से सरला चौधरी को टिकट दिया है. इन दोनों वार्ड से पहले पुरुष ही पार्षद थे. नारायणा से उमंग बजाज और विनोद नगर से रवि नेगी पार्षद थे. इन दोनों के विधायक बनने के बाद ये वार्ड खाली हुए तो उपचुनाव में भाजपा ने रणनीति बदलते हुए इस बार पुरुषों की जगह महिलाओं को टिकट दिया है. इससे साफ है कि भाजपा महिलाओं को आगे बढ़ाने की अपनी छवि को बरकरार रखना चाहती है. जिस तरह से भाजपा ने दिल्ली में निगम से निकली एक महिला को ही दिल्ली की मुख्यमंत्री की कमान सौंपी है.

कांग्रेस की महिलाा प्रत्याशी

भारतीय जनता पार्टी की महिला उम्मीदवार

  • शालीमार बाग-बी से अनीता जैन
  • अशोक विहार से वीना असीजा
  • द्वारका-बी से मनीषा राजपाल सहरावत
  • दिचाऊ कलां से रेखा रानी
  • नारायणा से डॉ. चन्द्रकान्ता शिवानी
  • दक्षिणपुरी से रोहिणी राज
  • ग्रेटर कैलाश से अंजुम मंडल
  • विनोद नगर से सरला चौधरी

कांग्रेस की महिला उम्मीदवार

  • शालीमार बाग-बी से सरिता कुमारी
  • अशोक विहार से विशाखा रानी
  • द्वारका-बी से सुमिता मलिक
  • दिचाऊ कलां से रश्मि शर्मा
  • ग्रेटर कैलाश से शिखा कपूर

आम आदमी पार्टी की महिला उम्मीदवार

  • ईशना गुप्ता
  • गीता रावत
  • बबीता अहलावत
  • सीमा विकास गोयल
  • राजबाला सेहरावत
  • नीतू केशव चौहान

बता दें कि केंद्र सरकार ने महिला शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में 33 % आरक्षण का रास्ता साफ किया है. इसको लेकर भाजपा के पांडव नगर वार्ड से पार्षद यशपाल सिंह कैंतुरा का कहना है भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है. भाजपा महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं दोनों का ख्याल रखती है. जो कार्यकर्ता जहां अधिक सक्रिय होता है और उसकी चुनाव लड़ने की योग्यता होती है तो पार्टी उनको टिकट देती है.

निगम उपचुनाव में पार्टी ने सभी सक्रिय और जुझारू महिला कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है. पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर अब निगम उपचुनाव में पार्टी की जीत के लिए जुटेंगे सभी सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे. पांडव नगर के पड़ोसी वार्ड विनोद नगर में उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि विनोद नगर वार्ड भाजपा का मजबूत वार्ड है. पहले भी भाजपा ने वहां जीत दर्ज की थी, अबकी बार भी बीजेपी उस वार्ड को अच्छे अंतर से जीतेगी.

