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पलामू के नक्सल इलाके की महिलाएं हाइटेक तरीके से कर रही मुर्गी पालन, अंडे के कारोबार से हर महीने हो रही इतनी कमाई

पलामूः जिले के ग्रामीण इलाकों में हाइटेक तरीके से मुर्गी का पालन हो रहा है. अंडे का कारोबार कर महिलाएं सशक्त हो रही हैं और अपना परिवार चला रही हैं. कई महिलाएं मुर्गी पालन और अंडे के कारोबार से हर महीने 10 से 15 हजार की कमाई कर रही हैं.

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने पलामू में 19 इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर को तैयार किया है. इसी क्लस्टर से महिलाएं जुड़ी हुईं हैं. मुर्गी पालन के लिए कुल 38 यूनिट बनाए गए हैं. जेएसएलपीएस की ओर से एक-एक यूनिट की स्थापना के लिए महिलाओं को 1.8 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है. पलामू के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मनातू समेत कई इलाकों में महिलाएं मुर्गी का पालन कर रही हैं और उससे निकलने वाले अंडे को स्थानीय बाजार में बेच रही हैं. अंडे के कारोबार से जुड़ने वाली अधिकतर महिलाएं नक्सल इलाके की हैं.

कुक्कुट पालक बैजंती देवी, बीपीएम कुमारी नम्रता और डीपीएम अनिता केरकेट्टा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हाईटेक तरीके से मुर्गी का पालन, दी गई थी ट्रेनिंग

मुर्गी पालन के लिए एक स्पेशल शेड तैयार किया गया है. जिसे लेयर बर्ड यूनिट नाम दिया गया है. लेयर बर्ड यूनिट में 100 के करीब मुर्गियां रखी जा सकती हैं. जो प्रतिदिन एक अंडे का उत्पादन करती हैं. मुर्गी के रख-रखाव और अंडे के उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया है. मुर्गियों के लिए स्पेशल डायट तैयार किया गया है. उन्हें समय-समय पर वैक्सीन भी दी जाती है. एक मुर्गी से करीब दो वर्षों तक अंडे देती है. पलामू के मनातू का इलाका लेयर बोर्ड यूनिट और हाईटेक तरीके से मुर्गी पालन के लिए चर्चित हुआ है. यूनिट लगाने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई थी और सभी को बोकारो के इलाके का भ्रमण करवाया गया था.

अंडे (फोटो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में जेएसएलपीएस की बीपीएम कुमारी नम्रता बताती हैं कि “महिलाएं 2017 से ही जुड़ी हुई हैं. इन्हें मुर्गी पालन से जोड़ा गया है. पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से अंडे का उत्पादन किया जाता है.”

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