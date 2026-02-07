ETV Bharat / state

दुर्ग में केंद्रीय बजट पर महिला संवाद, राज्यमंत्री सवित्री ठाकुर बोलीं, विकसित भारत की दिशा में बढ़ा रहे हम कदम

सावित्री ठाकुर ने बजट को समावेशी और महिला सुरक्षा वाला करार दिया.

WOMEN DIALOGUE ON UNION BUDGET
विकसित भारत की दिशा में बढ़ा रहे हम कदम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 7, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: भाजपा कार्यालय में केंद्रीय बजट को लेकर महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सवित्री ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. उनके साथ भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तथा बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं. कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को बजट की प्रमुख बातों से अवगत कराना और विभिन्न वर्गों पर इसके प्रभाव को समझाना था.

दुर्ग में केंद्रीय बजट पर महिला संवाद

संवाद के दौरान केंद्रीय बजट पर विस्तार से चर्चा की गई. मीडिया से बातचीत में सवित्री ठाकुर ने कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने बताया कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है.

विकसित भारत की दिशा में बढ़ा रहे हम कदम (ETV Bharat)

अपराध के बढ़ते ग्राफ पर दिया बयान

महिलाओं पर बढ़ते अपराध के सवाल पर राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर जिले में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं, जहां पीड़ित महिलाओं को कानूनी, चिकित्सकीय और परामर्श सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है. उनका कहना था कि इससे महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है.

कानून का सख्ती से हो पालन

दुर्ग में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सरकार ने कानूनों को और सख्त बनाया है. अब नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में दोषियों के लिए फांसी तक का प्रावधान है, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए ठाकुर ने कहा कि हर देश और राज्य को अपने नागरिकों को प्राथमिकता देनी चाहिए. निजी स्वार्थ के लिए ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए, जिनसे स्थानीय लोगों के अधिकार प्रभावित हो.

बोर्ड परीक्षा: भूलने का लगता है डर?, नींद नहीं आती? जानिए मनोरोग विशेषज्ञ से जवाब और फनी सवाल भी

धमतरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जंगल में डंप नक्सलियों के हथियार बरामद,डीआरजी की कार्रवाई

धमतरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जंगल में डंप नक्सलियों के हथियार बरामद,डीआरजी की कार्रवाई


TAGGED:

SAVITRI THAKUR
MINISTER OF STATE
BUDGET 2026
राज्यमंत्री सवित्री ठाकुर
WOMEN DIALOGUE ON UNION BUDGET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.