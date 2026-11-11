भाई दूज : सगा नहीं तो बिहारी जी को बना लिया भाई, मीनाक्षी 13 तो गीता 30 साल से निभा रहीं बहन का रिश्ता
भरतपुर में आस्था और अपनत्व की ये कहानियां हैं, जहां रिश्ते खून के नहीं, बल्कि विश्वास के धागों से बंधे हैं.
Published : November 11, 2026 at 12:06 PM IST
भरतपुर : भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं. भाई भी बहनों को उपहार देकर उनके प्रति अपना स्नेह जताते हैं. भरतपुर में आस्था और अपनत्व की दो ऐसी कहानियां हैं, जहां रिश्ते खून के नहीं, बल्कि विश्वास के धागों से बंधे हैं. यहां दो महिलाएं भगवान श्री बांके बिहारी जी को अपना भाई मानती हैं. एक के लिए ठाकुरजी बचपन से भाई हैं तो दूसरी ने जीवन के हर सुख-दुख में उन्हें अपना सहारा बनाया है. दिल्ली की मीनाक्षी पिछले 13 वर्षों से और गीता अग्रवाल पिछले 30 वर्षों से भाई दूज पर बिहारी जी के साथ बहन का यह रिश्ता निभा रही हैं.
13 साल से दिल्ली से भरतपुर आ रही हैं मीनाक्षी : दिल्ली के रेलवे ऑडिट विभाग में कार्यरत मीनाक्षी का कहना है कि उनका कोई सगा भाई नहीं है. बचपन में मां के ननिहाल भरतपुर आने पर वह अपनी नानी के साथ बिहारी जी के दर्शन करने आती थीं. धीरे-धीरे ठाकुरजी से ऐसा जुड़ाव हुआ कि उन्हें अपना भाई ही मान लिया. शादी के बाद भी यह सिलसिला नहीं टूटा. पिछले 13 वर्षों से वह नियमित रूप से दिल्ली से भरतपुर आती हैं. रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं और भाई दूज पर सबसे पहले बिहारी जी का तिलक करती हैं. मीनाक्षी बताती हैं कि उनके मामा और मौसी के बच्चों के साथ भी भाई-बहन का रिश्ता है. वह उन्हें राखी बांधती हैं और भाई दूज पर तिलक भी करती हैं, लेकिन सबसे पहले अपने बिहारी जी का तिलक करती हैं. उनका कहना है कि अब उन्हें सगे भाई की कमी महसूस नहीं होती. ठाकुरजी का साथ और अपनापन उनके लिए किसी भाई से कम नहीं है.
इसे भी पढे़ं. 3 साल बाद भावुक मिलन: मृत समझी गई बहन मिली, दोगुनी हुई दीपावली और भाई दूज की खुशियां
कोरोना में बंद थे मंदिर के रास्ते, घर पर दिए दर्शन : मीनाक्षी की आस्था से जुड़ा एक प्रसंग कोरोना काल का है, जिसे याद करते हुए वह भावुक हो जाती हैं. उस समय मंदिरों में प्रवेश बंद था. ट्रेनें और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी ठप थीं. ऐसे में भरतपुर आकर बिहारी जी के दर्शन करना संभव नहीं था. एक दिन सुबह करीब साढ़े तीन बजे वह अपने घर पर लेटी हुई थीं. पानी पीकर आंखें बंद की और नींद पूरी तरह नहीं आई थी. उनका कहना है कि इसी दौरान उन्हें अपने सिरहाने दो आकृतियां खड़ी दिखाई दीं. दोनों के पल्लू बंधे हुए थे. मीनक्षी के अनुसार ऐसा महसूस हुआ कि उनमें से एक ने उनके सिर पर हाथ भी फेरा. मीनाक्षी बताती हैं कि 'उस पल उन्हें जैसे यह भरोसा मिला कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं. यह अनुभूति उनके मन में आज भी वैसी ही बसी हुई है. उन्होंने यह बात अपनी नानी को भी बताई थी. उनके लिए यह सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि बिहारी जी के साथ अपने रिश्ते का सबसे भावुक एहसास है'.
इसे भी पढे़ं. जेल में मना भैया दूज, बहनों ने भाइयों से अपराध छोड़ने का लिया वचन
गीता का भी बिहारी जी से भाई-बहन का रिश्ता : गीता अग्रवाल भी बिहारी जी को अपना भाई मानती हैं. वह पिछले 30 वर्षों से इस रिश्ते को पूरी श्रद्धा के साथ निभा रही हैं. उनका कहना है कि ठाकुरजी उनके लिए भगवान होने के साथ-साथ भाई से भी बढ़कर हैं. जीवन में जब भी कोई परेशानी आई, उन्होंने बिहारी जी के सामने अपनी बात रखी और उन्हें हमेशा उनका सहारा मिला. उनके तीनों बच्चों को सरकारी नौकरी मिली है. वह इसे ठाकुरजी की कृपा मानती हैं. उनके जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आईं, जब उन्हें लगा कि अब रास्ता मुश्किल है, लेकिन बिहारी जी की कृपा से सभी काम बनते चले गए. उनका विश्वास है कि भगवान उनके दुख-सुख को संभालते हैं. जो भी मांगा, भगवान ने उन्हें दिया.
मीनाक्षी और गीता की कहानियां अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों की भावनाएं एक हैं. एक 13 वर्षों से दिल्ली से भरतपुर आकर अपने भाई बिहारी जी का तिलक करती हैं तो दूसरी 30 वर्षों से इस रिश्ते को निभा रही हैं. दोनों के लिए भाई दूज महज त्योहार नहीं, बल्कि उस आत्मीय रिश्ते को दोहराने का दिन है, जिसमें न कोई स्वार्थ है और न किसी तरह की अपेक्षा.
इसे भी पढे़ं. अनूठा रिश्ता : अफ्रीका, अमेरिका-कनाडा से भेजी गई बिहारी जी को राखी, 20 साल बाद पुत्र हुआ तो चढ़ाई पोशाक