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भाई दूज : सगा नहीं तो बिहारी जी को बना लिया भाई, मीनाक्षी 13 तो गीता 30 साल से निभा रहीं बहन का रिश्ता

श्रद्धालु मीनाक्षी और गीता ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं. भाई भी बहनों को उपहार देकर उनके प्रति अपना स्नेह जताते हैं. भरतपुर में आस्था और अपनत्व की दो ऐसी कहानियां हैं, जहां रिश्ते खून के नहीं, बल्कि विश्वास के धागों से बंधे हैं. यहां दो महिलाएं भगवान श्री बांके बिहारी जी को अपना भाई मानती हैं. एक के लिए ठाकुरजी बचपन से भाई हैं तो दूसरी ने जीवन के हर सुख-दुख में उन्हें अपना सहारा बनाया है. दिल्ली की मीनाक्षी पिछले 13 वर्षों से और गीता अग्रवाल पिछले 30 वर्षों से भाई दूज पर बिहारी जी के साथ बहन का यह रिश्ता निभा रही हैं.

13 साल से दिल्ली से भरतपुर आ रही हैं मीनाक्षी : दिल्ली के रेलवे ऑडिट विभाग में कार्यरत मीनाक्षी का कहना है कि उनका कोई सगा भाई नहीं है. बचपन में मां के ननिहाल भरतपुर आने पर वह अपनी नानी के साथ बिहारी जी के दर्शन करने आती थीं. धीरे-धीरे ठाकुरजी से ऐसा जुड़ाव हुआ कि उन्हें अपना भाई ही मान लिया. शादी के बाद भी यह सिलसिला नहीं टूटा. पिछले 13 वर्षों से वह नियमित रूप से दिल्ली से भरतपुर आती हैं. रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं और भाई दूज पर सबसे पहले बिहारी जी का तिलक करती हैं. मीनाक्षी बताती हैं कि उनके मामा और मौसी के बच्चों के साथ भी भाई-बहन का रिश्ता है. वह उन्हें राखी बांधती हैं और भाई दूज पर तिलक भी करती हैं, लेकिन सबसे पहले अपने बिहारी जी का तिलक करती हैं. उनका कहना है कि अब उन्हें सगे भाई की कमी महसूस नहीं होती. ठाकुरजी का साथ और अपनापन उनके लिए किसी भाई से कम नहीं है.