ऋषिकेश में हिरासत में ली गई महिलाएं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने से रोका, जानिये वजह

ऋषिकेश: आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे. इस दौरान अमित शाह ने गीता भवन के कल्याण शताब्दी समारोह में शिरकत की. इस दौरान स्वर्गाश्रम क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील रहा. गीता भवन में आयोजित समारोह में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह से मिलने जा रही कई संगठनों की महिलाओं को पुलिस ने जानकी झूला पुल के पास रोका. बिना परमिशन मिलने की जिद पर अड़ी महिलाओं की पुलिस के साथ बहसबाजी भी हुई.

महिलाओं ने गृहमंत्री अमित शाह से मिलने की जिद नहीं छोड़ी तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती हिरासत में लिया. इसके बाद पुलिस उन्हें ऋषिकेश कोतवाली ले आई. इस दौरान महिलाओं ने बताया वह क्षेत्र की तमाम समस्याओं को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें परमिशन न होने की बात कह कर जानकी झूला के पास रोक दिया. उन्होंने पुलिस को बताया कि ना तो वह बांग्लादेशी हैं और ना ही वह कोई आतंकवादी हैं. वह उत्तराखंड की आम नागरिक हैं. गृहमंत्री से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं को बताना चाहती हैं. बावजूद इसके पुलिस ने उनकी एक न सुनी और उन्हें जबरदस्ती हिरासत में लेकर ऋषिकेश कोतवाली ले आई.