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गैस संकट; बस्ती में खाली सिलेंडर लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, रायबरेली में हेल्पलाइन नंबर जारी, बलिया में FIR दर्ज

नायब तहसीलदार स्वाति सिंह ने बताया कि महिलाओं की समस्या को लेकर ज्ञापन ले लिया गया है. जिला अधिकारी को ज्ञापन भेज दिया जाएगा. प्रशासन प्रदर्शनकारी महिलाओं की समस्या को जल्द से जल्द निस्तारित करने की पूरी कोशिश करेगा.

महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर गैस की उपलब्धता सामान्य नहीं हुई तो सड़कों पर चक्का जाम किया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगते हैं, दोपहर तक कहते हैं स्टॉक खत्म हो गया. घर में चूल्हा नहीं जल रहा. हम गरीब कहां जाएं? मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और कालाबाजारी की शिकायतों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.

समाजसेविका चांदनी चौधरी ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार उज्ज्वला योजना की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि महिलाएं धुएं में खाना बनाने को मजबूर हो रही हैं क्योंकि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा. बुधवार को महिलाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गैस सिलेंडर की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की सिफारिश की गई है.

बस्ती जिले के रुधौली में बुधवार को घरेलू एलपीजी गैस की किल्लत के विरोध में भारी संख्या में महिलाएं खाली गैस सिलेंडर लेकर कलक्ट्रेट पहुंच गईं. इस दौरान महिलाओं ने नारेबाजी की. महिलाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन का नेतृत्व चांदनी चौधरी ने किया.

बस्ती/रायबरेली/बलिया/बुलंदशहर : यूपी के बस्ती जिले के रुधौली में बुधवार को घरेलू गैस की किल्लत को विरोध प्रदर्शन किया गया. वहीं, रायबरेली में जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिये एक हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है. इसके अलावा बलिया में खाद्य अधिकारी की तहरीर पर एजेंसी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

रायबरेली में गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर हेल्पलाइन नम्बर जारी : रायबरेली में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की आपूर्ति एवं वितरण में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की गई. समीक्षा में ऑयल कम्पनी के विक्रय अधिकारियों ने बताया कि जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिये एक हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है.





समीक्षा बैठक में एडीएम ने कहा कि गैस एजेंसीवार नामित नोडल अधिकारियों के दूरभाष/मोबाइल नंबर सक्रिय न होने, फोन रिसीव न होने एवं कॉल बैक न होने की स्थिति में उपभोक्ता कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 7275765147 पर सम्पर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.





बलिया में एजेंसी संचालाक पर मुकदमा : बलिया में बांसडीह स्थित एक गैस एजेंसी पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और कालाबाजारी के आरोप लगे हैं. एजेंसी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्रा ने बताया कि सोमवार बांसडीह तहसील दिवस पर कुछ गैस उपभोक्ताओं ने शिकायत किया कि बुकिंग के बावजूद भी गैस नहीं मिल जा रही है. शिकायत पर जिलाधिकारी ने टीम बनाया और बांसडीह गैस एजेंसी पर छापेमारी की. एजेंसी पर 1015 गैस सिलेंडर स्टाक में होना चाहिए वो गायब मिले. जिससे स्पष्ट होता है कि गैस एजेंसी संचालक निजी स्वार्थ के लिए कालाबाजारी कर रहा है, जिस पर जिलाधिकारी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है.

बुलंदशहर में उपभोक्ताओं ने सिलेंडर न मिलने का लगाया आरोप : जिले में सामान्य गैस कनेक्शनों के साथ ही अब उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली रसोई गैस को लेकर कालाबाजारी का आरोप लगा है. जिला पूर्ति विभाग अब तक तीन गैस एजेंसियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा चुका है.

स्थानीय निवासी देवी, रामवती और कलावती ने बताया कि उनके उज्ज्वला कनेक्शन हैं. पिछले एक वर्ष में दो से तीन बार ही सिलेंडर लिया है. अब सिलेंडर की जरूरत पड़ी तो एजेंसी के लोगों ने बताया कि सिलेंडर भेजा जा चुका है. महिलाओं ने सिलेंडर न मिलने पर नाराजगी जताई.

उपभोक्ता रविंद्र और प्रकाश ने बताया कि वह पिछले चार से पांच दिन से लगातार एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं. बावजूद ने इसके सिलेंडर नहीं मिल रहा है. जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि कालाबाजारी करने वालों पर विभाग की ओर से लगातार नजर रखी जा रही है. कई लोग रडार पर हैं. जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.









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