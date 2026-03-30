केदारघाटी में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का बिगुल, यात्रा मार्ग पर वाइन शॉप बंद करने की मांग, दी चेतावनी
केदारघाटी में अवैध शराब और यात्रा मार्गों पर खुली दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर महिलाओं ने आक्रोश रैली निकाली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 30, 2026 at 8:04 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदारघाटी में अवैध शराब की बिक्री और यात्रा मार्गों पर अंग्रेजी शराब की दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर महिलाओं का आक्रोश अब उबाल पर है. सोमवार को केदारनाथ यात्रा के प्रमुख पड़ाव गुप्तकाशी में महिला जनप्रतिनिधियों और महिला मंगल दलों ने जोरदार रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. महिलाओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द ही अवैध शराब पर रोक नहीं लगी, तो वे राजमार्ग पर चक्काजाम करने को मजबूर होंगी.
गुप्तकाशी स्थित लोनिवि गेस्ट हाउस में एकत्रित होकर महिलाओं ने आक्रोश रैली निकाली. रैली मुख्य बाजार, रायवाला मार्ग से होते हुए वापस बाजार पहुंची, जहां जोरदार नारेबाजी के साथ प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए. महिलाओं ने आरोप लगाया कि यात्रा मार्गों पर खुली शराब की दुकानों से केदारघाटी में बड़े पैमाने पर अवैध सप्लाई हो रही है. स्थानीय शराब माफिया सक्रिय हैं और पुलिस प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है.
उनका कहना है कि गांवों में बढ़ती शराबखोरी से सामाजिक वातावरण बिगड़ रहा है और युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है. महिलाओं ने गांवों में शादी और अन्य आयोजनों में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की. उनका कहना है कि सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए यह जरूरी कदम है.
यात्रा के दौरान बढ़ता है शराब का कारोबार: महिला मंगल दल अध्यक्ष गौरीकुंड माहेश्वरी देवी ने कहा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर शराब की सप्लाई होती है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस बार भी अवैध कारोबार जारी रहा, तो महिलाएं उग्र आंदोलन करेंगी. महिलाओं ने आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान शराब और मांस के खुले व्यापार से देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है. ग्राम प्रधान रामपुर बबीता देवी ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों तक अवैध शराब पहुंचना बेहद चिंताजनक है और इससे पूरा क्षेत्र बर्बादी की ओर बढ़ रहा है.
नशामुक्त केदारघाटी तक जारी रहेगा आंदोलन: महिला मंगल दल अध्यक्ष शेरसी रजनी देवी ने कहा कि बढ़ती शराबखोरी से आने वाली पीढ़ी खतरे में है. वहीं प्रधान धानी राखी देवी ने सभी महिलाओं से अपने गांव से ही इस बुराई को खत्म करने का आह्वान किया. महिलाओं ने एक स्वर में संकल्प लिया कि जब तक अवैध शराब पर पूरी तरह लगाम नहीं लगती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. साफ संदेश दिया कि केदारघाटी अब नशामुक्ति की राह पर और महिलाएं इस लड़ाई में पीछे हटने को तैयार नहीं.
शराब की दुकान खोलने का विरोध: पिथौरागढ़ के बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर उडियारी बैंड कस्बे में शराब की दुकान खोलने की भनक लगते ही महिलाओं का गुस्सा भड़क गया. सोमवार को दोपहर 2 बजे अस्कोट कर्णप्रयाग मोटर मार्ग में उडियारी बैंड कस्बे में ग्राम प्रधान हेमा महरा के नेतृत्व में दर्जनों महिलाएं बिच्छू घास लेकर बैठ गई. इस दौरान स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा बार झूठा आश्वासन दिया जा रहा है.
वहीं दर्जा राज्य मंत्री नारायण राम आर्या मौके पर पहुंचे और महिलाओं ने शराब की दुकान निरस्त करने की मांग रखी. दर्जा राज्य मंत्री ने शराब की दुकान नहीं खोलने का आश्वासन दिया. उधर, महिलाओं द्वारा जब तक शराब की दुकान निरस्त नहीं हो जाती है, तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कही. इस दौरान पूर्व विधायक मीना गंगोला धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और मौके से जिलाधिकारी को फोन कर महिलाओं के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन की जानकारी दी. साथ ही शराब की दुकान निरस्त करने की बात रखी.
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