Women's Day: 3 रुपये में पिको कर बच्चों को पढ़ाया, आज बेटा-बेटी करते हैं सरकारी नौकरी

आर्थिक हालात संभालने के लिए निर्मला देवी ने नाहन में सिलाई का काम सीखने का फैसला किया. शुरुआत बेहद छोटी थी. वर्ष 2001 में उन्होंने केवल 3 रुपये में चुन्नी की पिको लगाने से काम शुरू किया. छोटी-सी कमाई से उन्होंने धीरे-धीरे अपने काम को आगे बढ़ाया और दिन-रात मेहनत कर परिवार को सहारा दिया.

बेटे की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि कुछ समय बाद उनके पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और लंबे समय तक बिस्तर पर रहे. घर में कमाने वाला कोई नहीं था. ऐसे में पति के इलाज से लेकर बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च तक हर जिम्मेदारी निर्मला देवी के कंधों पर आ गई. मुश्किलें बढ़ती गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी.

साल 2000 में उनके जीवन में ऐसा दुख आया जिसने पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर दिया. उनके एक बेटे की करंट लगने से असमय मौत हो गई. एक मां के लिए यह दुख बेहद असहनीय था. कुछ समय तक निर्मला देवी गहरे सदमे में रहीं, लेकिन बाकी बच्चों का भविष्य उनके सामने था. बच्चों के भविष्य की चिंता ने उन्हें फिर से खड़ा होने की ताकत दी और उन्होंने खुद को संभाल लिया.

निर्मला देवी का विवाह वर्ष 1989 में राम गोपाल के साथ हुआ. परिवार आर्थिक रूप से साधारण था और आय के साधन सीमित थे. उनके पति मिस्त्री का काम करते थे और उसी से घर का खर्च चलता था. समय के साथ परिवार में चार बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ गई. सीमित आय में घर चलाना आसान नहीं था, लेकिन निर्मला देवी ने हमेशा धैर्य और मेहनत के साथ परिस्थितियों का सामना किया.

सिलाई मशीन के सहारे उन्होंने न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि बच्चों को पढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया. आज निर्मला देवी की कहानी संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की ऐसी मिसाल बन चुकी है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हर महिला को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है.

सिरमौर: कहते हैं कि कठिन परिस्थितियां इंसान को या तो तोड़ देती हैं या फिर उसे और मजबूत बना देती हैं. हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नाहन तहसील के गांव कटोला की निर्मला देवी उन महिलाओं में से हैं, जिन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों के बीच भी हार नहीं मानी. बेटे की असमय मौत, पति की लंबी बीमारी और आर्थिक तंगी जैसे हालातों ने उन्हें झकझोर जरूर दिया, लेकिन उनके हौसले को नहीं तोड़ सके.

लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद वर्ष 2002 में उन्होंने सैनवाला में कपड़ों की सिलाई की एक छोटी-सी दुकान शुरू की. उस समय बच्चे भी छोटे थे, लेकिन उन्होंने कभी उनकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आने दी. सीमित आय के बावजूद उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी.

बच्चों की सफलता बनी मेहनत का फल

निर्मला देवी की मेहनत का परिणाम आज उनके बच्चों की सफलता के रूप में सामने है. उनकी बड़ी बेटी भावना ने वर्ष 2014 में शास्त्री की पढ़ाई पूरी कर सरकारी अध्यापिका के रूप में अपनी पहचान बनाई. बेटा संदीप भी शास्त्री की पढ़ाई के बाद आज एचआरटीसी में परिचालक के पद पर कार्यरत हैं. वहीं दूसरी बेटी ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर अपना भविष्य संवार लिया है. निर्मला देवी ने पति के साथ मिलकर अपने बड़े बेटे और बेटी की शादी भी करवाई. अब पति की तबीयत में सुधार होने के बाद वे परचून की दुकान चला रहे हैं. हालांकि परिवार को इस मुकाम तक पहुंचाने में निर्मला देवी की मेहनत और संघर्ष की सबसे बड़ी भूमिका रही है.

संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए: निर्मला देवी

निर्मला देवी कहती हैं कि जीवन में मुश्किलें हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन उनसे हार मान लेना सही रास्ता नहीं है. उनका कहना है कि जब परिवार की जिम्मेदारी सामने हो तो हिम्मत खुद-ब-खुद आ जाती है. उन्होंने कहा कि जिंदगी में कई ऐसे पल आए जब लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन बच्चों का भविष्य देखकर खुद को संभाला. मेहनत और हौसले के सहारे धीरे-धीरे सब ठीक होता गया. मेरा मानना है कि अगर इंसान मेहनत करने से पीछे नहीं हटे तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है. निर्मला देवी का कहना है कि महिलाएं अगर ठान लें तो वे किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार को संभाल सकती हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं.

पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा हैं निर्मला देवी

आमवाला-सैनवाला पंचायत के निवर्तमान प्रधान संदीपक तोमर का कहना है कि 'निर्मला देवी ने कठिन परिस्थितियों में भी जिस तरह हिम्मत और मेहनत से अपने परिवार को संभाला है, वो पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने कहा कि बेटे की मौत और पति की बीमारी जैसे दुखों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और सिलाई के काम के सहारे अपने बच्चों को पढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया. तोमर के अनुसार निर्मला देवी जैसी महिलाएं समाज में हौसले और आत्मनिर्भरता की मिसाल हैं और उनका संघर्ष अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है.'

संघर्ष से बनी प्रेरणा

आज भी उनकी सिलाई मशीन की आवाज सिर्फ कपड़े नहीं सिलती, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कहानी भी बुनती है. निर्मला देवी ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसले मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोक नहीं सकती. उनकी कहानी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों और परिवार के लिए डटकर खड़ी रहती है.

