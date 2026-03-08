ETV Bharat / state

महिला दिवस: मिशन शक्ति, लखपति दीदी से सुमंगला तक: जानें यूपी में महिला सशक्तिकरण का हाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 'सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन' के त्रिकोणीय मॉडल को अपनाया है. इसको लेकर महिलाओं परिवर्तन आए हैं.

Women Day
यूपी में महिला सशक्तिकरण कुछ दावे और हकीक़त. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 10:16 AM IST

8 Min Read
लखनऊ: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, जहां महिलाएं अब सिर्फ घर की चहारदीवारी तक सीमित नहीं रह गईं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 'सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन' के त्रिकोणीय मॉडल को अपनाया है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने का आधार बन रहा है लेकिन सवाल उठता है, क्या ये योजनाएं कागजों से निकल कर महिलाओं की जिंदगी में असर डाल रही हैं? क्या अपराध दर में कमी आई है और आर्थिक स्वावलंबन हासिल हुआ है, या अभी चुनौतियां बरकरार हैं?

सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तविकता में ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचे तो रहा है, मगर अभी भी इसको और बेहतर किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है. सरकार के दावों के विपरीत विपक्ष का स्पष्ट आरोप है कि महिला सुरक्षा के नाम पर इस सरकार ने कुछ नहीं किया और यहां तक की बड़े नेता भी महिलाओं के शोषण के दोषी सिद्ध हुए हैं.

Women Day
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 पर नारी शक्ति. (ETV Bharat)

सरकार के प्रमुख प्रयास

योगी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं.'मिशन शक्ति' इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसकी पांचवीं फेज 2025 में शुरू हुई. इसके विभिन्न चरणों में पिंक बूथ, महिला बीट पुलिस अधिकारी और एंटी-रोमियो स्क्वॉड ने सुरक्षा को मजबूत किया. इस फेज में 3.44 लाख कार्यक्रमों से 2.03 करोड़ महिलाओं तक पहुंच बनी, साथ ही 50 हजार महिलाओं को डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया.

आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' में धनराशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई. इससे 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुईं. निराश्रित महिला पेंशन योजना' से आर्थिक सहारा मिला. कौशल विकास में बीसी सखी और स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण हैं. 40 हजार बीसी सखी ने ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ा, 68 मिलियन से ज्यादा वयस्कों तक पहुंच बनाई और 4 बिलियन डॉलर के ट्रांजेक्शन किए.

Women Day
उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 दावे और हकीक़त. (ETV Bharat)

ब्यूरोक्रेसी में महिलाएं

प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. यूपी में 12महिला डीएम हैं, जो तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा है. आईएएस अधिकारी रितु सुभाष बताती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में महिलाओं को जबरदस्त सहयोग और समर्थन किया है. प्रशासन से लेकर शासन तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जितनी इस सरकार ने महिलाओं को दी हैं, उतना समर्थन पहले हमको कभी नहीं मिला करता था.

महिला अपराध के अधिक दर्ज हुए मुकदमे मगर अपराधियों पर कसी गई लगाम

एनसीआरबी डेटा के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यूपी में सबसे ज्यादा 66,381 मामले दर्ज हुए, लेकिन क्राइम रेट 58.6 है, जो राष्ट्रीय औसत 66.4 से कम. यह बेहतर रिपोर्टिंग और सुरक्षा का संकेत है. कन्या सुमंगला से ड्रॉप-आउट रेट घटा और लिंगानुपात में सुधार हुआ. महिला वर्कफोर्स भागीदारी 14% से बढ़कर 36% हुई.

Women Day
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 पर यूपी में मिशन शक्ति, लखपति दीदी से सुमंगला तक. (ETV Bharat)

20 लाख बनाई गईं लखपति दीदी

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और ग्राम विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य बताते हैं कि हमने 20 लाख लखपति दीदी बनाई हैं. जो स्वयं सहायता समूह में काम कर रही हैं. हम अब हर जिले में कुछ महिलाओं को करोड़पति दीदी भी बनाएंगे.

लखपति दीदी की संख्या को इस वित्तीय वर्ष में हम 29 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. उप मुख्यमंत्री के दावे के इतर दूसरी ओर चुनौतियां और नाकामी भी हैं. क्रियान्वयन में समस्याएं हैं.दूरदराज के गांवों में पात्र महिलाओं को समय पर पैसा नहीं मिलता, भ्रष्टाचार और तकनीकी बाधाएं बाधक हैं.

Women Day
महिला दिवस: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही. (ETV Bharat)

सामाजिक मानसिकता में पितृसत्ता बरकरार है, घरेलू हिंसा जारी. विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा में भाजपा सरकार नाकाम रही, अपराध सबसे ज्यादा हैं.

समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है. इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में बेटियां नहीं बच रही हैं. बच्चियों से रेप और हत्याकांड की अनेक वारदात हर महीने सामने आ जाती हैं. अनेक भाजपा नेताओं का इसमें इंवॉल्वमेंट रहा है.

Women Day
महिला दिवस: मिशन शक्ति, लखपति दीदी से सुमंगला तक. (ETV Bharat)

कई महिलाएं रात में अकेले बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं. सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि योजनाएं प्रभावी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी है.

महिलाओं ने की लाभ मिलने की भी बात

लखनऊ के माल ब्लॉक की एक महिला उद्यमी राधा देवी को SHG से लोन मिला, जिससे उन्होंने छोटा बिजनेस शुरू किया और परिवार की आय दोगुनी की. लखनऊ की छात्रा प्रिया को सुमंगला योजना से स्कूल जारी रखने में मदद मिली, अन्यथा ड्रॉप-आउट हो जाती है.

लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हर प्रयास किया है. जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो. उत्तर प्रदेश में मुझ जैसी सामान्य कार्यकर्ता का महापौर बनना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है.

Women Day
यूपी में महिला की हकीक़त. (ETV Bharat)

ब्यूरोक्रेसी में इतनी सारी महिला दम होना और प्रशासनिक पदों पर होना, इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

उन्होंने कहा कि हमारे नगर निगम में सैकड़ो की संख्या में महिला अधिकारी और कर्मचारी हैं वे सभी पूरी सुरक्षा के वातावरण में काम करती हैं शहर हो या गांव रात में महिलाओं को अब निकलने में दिक्कत नहीं होती ना ही कोई असुरक्षा होती है.

राज्य सरकार के दावे

मिशन शक्ति- महिला सशक्तीकरण की नई इबारत

प्रदेश में 1694 एंटी रोमियो स्क्वायड सक्रिय हैं, जिन्होंने अब तक 1 करोड़ 18 लाख से अधिक सार्वजनिक स्थलों की चेकिंग की है और 4 करोड़ 52 लाख से अधिक व्यक्तियों की जांच की.इस दौरान 24,871 अभियोग दर्ज हुए और 33,268 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1 करोड़ 64 लाख से अधिक लोगों को चेतावनी दी गई. सेफ सिटी योजना के अंतर्गत 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में 7,95,699 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तथा 4,150 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए.

प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक संस्थागत ढांचा विकसित किया गया है। अब तक 44,177 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की जा चुकी है और सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी शिकायतें सुनती हैं. महिला हेल्पलाइन 1090 और आपातकालीन सेवा 112 के एकीकरण से त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

राज्य में 9,172 महिला बीट सक्रिय हैं और करीब 19,839 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं. लखनऊ में 100 पिंक बूथ स्थापित किए गए, जहां 25,216 शिकायतें प्राप्त हुईं और इनमें से 24,659 मामलों का समाधान काउंसिलिंग के माध्यम से किया गया. मिशन शक्ति फेज-5 में 50 लाख लोगों को जागरूक किया गया.

कौशल विकास और शिक्षा से

उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से युवतियों को आईटी, हेल्थकेयर, फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस और रिटेल सहित लगभग 35 सेक्टरों में 1300 से अधिक जॉब रोल्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

प्रशिक्षण केंद्रों में डिजिटल स्किल, सॉफ्ट स्किल और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि युवतियां आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें.वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भी कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं.

9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में महिला श्रम भागीदारी 13% से बढ़कर 36% पहुंची. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 9.11 लाख से अधिक समूहों, 63,519 ग्राम संगठनों एवं 3272 संकुल स्तरीय संघों का गठन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र की 99 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया.

लखपति महिला योजना के अन्तर्गत 33 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया और 20 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं. बी.सी. सखी ने कार्य करते हुए रु. 40 हजार करोड़ से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया। बी. सी. सखियों ने रु. 109 करोड़ का लाभांश अर्जित किया.

कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 26.78 लाख और निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत 38.58 लाख से अधिक लाभार्थी हैं. वन स्टाप सेंटर से अब तक 2.39 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं.189 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 1100 पिंक शौचालयों का निर्माण किया गया। 181-महिला हेल्पलाइन योजना के अंतर्गत 8.42 लाख महिलाओं को सहायता मिली है.

हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन योजना के अंतर्गत 28.63 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया.

