ETV Bharat / state

महिला क्रिकेट विश्वकप चैंपियन दीप्ति आज लौट रहीं आगरा, 10 किमी लंबा रोड शो निकलेगा, घरवाले-प्रशंसक पलकें बिछाकर कर रहे इंतजार

पुलिस ड्रोन से करेगी निगरानी, कमिश्नरेट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के 150 से अधिक पुलिस अधिकारी व जवान तैनात रहेंगे.

women cricket world cup champion india team allrounder deepti sharma returning agra today.
महिला क्रिकेट विश्वकप चैंपियन बिटिया दीप्ति आज लौट रही आगरा. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 9:11 AM IST

|

Updated : November 13, 2025 at 9:48 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: ताजनगरी में विश्व विजेता क्रिकेटर बेटी दीप्ति शर्मा का स्वागत करने आज पूरा शहर उमड़ेगा. क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के विश्व विजेता बनकर पहली बार आगरा आने के सम्मान में 10 किमी लंबा रोड शो निकाला जाएगा. इसमें शहर के क्रिकेट प्रेमियों संग स्कूली बच्चे, गणमान्य लोग, सामाजिक व खेल संस्थाओं के हजारों लोग शामिल होंगे. रोड शो में देश भक्ति के गीत गूंजेंगे. जगह-जगह दीप्ति का स्वागत होगा. शहर में जगह-जगह दीप्ति शर्मा के स्वागत और रोड शो के होर्डिंग लगे हैं. जिला क्रिकेट संघ ने रोड शो की तैयारियां बुधवार देर शाम तक पूरी कर ली हैं. रोड शो में दीप्ति शर्मा की सुरक्षा के लिए कमिश्नरेट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के 150 से अधिक पुलिस अधिकारी व जवान तैनात रहेंगे.

भारत को जिताया था विश्वकप: बता दें कि नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में बीती दो नवंबर को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के मध्य हुआ था. इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल बेटियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करके दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर पहली बार आईसीसी वनडे विश्व कप जीता था. भारतीय महिला क्रिकेट में आगरा की क्रिकेटर बेटी दीप्ति शर्मा शामिल थी. दीप्ति शर्मा ने फाइनल मुकाबले में गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था. दीप्ति शर्मा ने फाइनल मुकाबले में 58 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और पांच विकेट भी झटके. विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के चलते ही दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का इनाम भी मिला. विश्व कप जीतने के बाद दीप्ति शर्मा गुरुवार को पहली बार आगरा पहुंचेंगी.

10 किमी लंबा रोड शो निकलेगा: जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सुनील जोशन ने बताया कि आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा के स्वागत में रोड शो व स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा. इसकी पूरी तैयारी कर ली हैं. गुरुवार दोपहर 12 बजे होटल भावना क्लार्क इन के पास से रोड शो शुरू होगा जो करीब 10 किमी दूर स्टार नेक्स्ट क्रिकेट अकादमी में दीप्ति के सम्मान समारोह के साथ स्वागत कार्यक्रम समाप्त होगा.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए: जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष राजेश सहगल ने बताया कि रोड शो व सम्मान समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. रोड शो से पहले बुधवार शाम स्थानीय पुलिस व ट्रैफिक पुलिस के साथ तीन जिप्सी व अन्य कारों के काफिले के साथ रोड शो के रूट पर रिहर्सल किया गया था. जिला क्रिकेट संघ ने शहरवासियों से विश्व विजेता बेटी के स्वागत के लिए रोड शो व स्वागत समारोह में शामिल होने की अपील की है.


ड्रोन से पुलिस करेगी निगरानी: डीसीपी सिटी सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि रोड शो में तीन एसीपी, पांच एसएचओ व 100 महिला व पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. रोड शो के रूट पर ट्रैफिक पुलिस भी जगह-जगह तैनात रहेगी. पुलिस टीम रोड शो पर ड्रोन से भी निगरानी रखेगी.


स्कूली बच्चे भी करेंगे स्वागत: इंटरनेशनल क्रिकेटर व जिला संघ की उपाध्यक्ष हेमलता काला ने बताया कि शहरवासियों के साथ स्कूलों के बच्चे भी रोड शो में दीप्ति शर्मा का स्वागत करेंगे. जिला क्रिकेट संघ की ओर से रोड शो के क्षेत्र के आसपास के कई स्कूलों से संपर्क किया गया है. कई स्कूलों के प्रबंधन ने रोड शो में बच्चों को भेजने पर सहमति जताई है. रोड शो में हाथी-घोड़े, ऊंट, बैंड भी मौजूद रहेंगे.

खुली जीप में सवार होंगी दीप्ति व परिवार: बता दें कि गुरुवार दोपहर 12 बजे शुरू होने वाले रोड शो में दीप्ति ट्रैफिक पुलिस की खुली जिप्सी में शहरवासियों के स्वागत को स्वीकार करेंगी. जिप्सी में दीप्ति शर्मा के साथ उनके बड़े भाई व कोच सुमित शर्मा भी मौजूद रहेंगे. रोड शो में दीप्ति की जिप्सी के पीछे चलने वाली कारों में उनके माता-पिता, बाकी भाई-बहन व अन्य परिजन मौजूद रहेंगे. गुरुवार शाम पुलिस लाइन में दीप्ति शर्मा का आगरा पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से स्वागत किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः UPPSC ने RO-ARO मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित की, दो दिनों में दो पालियों में होंगे एग्जाम

Last Updated : November 13, 2025 at 9:48 AM IST

TAGGED:

DEEPTI SHARMA RETURNING AGRA TODAY
दीप्ति शर्मा आगरा
INDIA TEAM ALLROUNDER DEEPTI SHARMA
WOMEN CRICKET WORLD CUP WINNER
DEEPTI SHARMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.