महिलाओं का अनोखा बैंक: यहां मिलता है आसानी से लोन, आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर महिलाएं
लातेहार के मुक्का गांव की महिलाओं ने एक अनोखा बैंक तैयार किया है. जो रोजगार के लिए महिलाओं को लोन मुहैया कराता है.
Published : January 24, 2026 at 4:28 PM IST
लातेहार: रोजगार के लिए ऋण लेना कितना मुश्किल होता है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है. तमाम प्रकार की कागजी प्रक्रिया और बैंकों का चक्कर लगाने के बाद भी ऋण मिलेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. परंतु लातेहार में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने एक ऐसा बैंक तैयार किया है जहां महिलाओं को आसानी से रोजगार के लिए ऋण मिल जाता है. इस व्यवस्था के कारण ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अब महाजनों के चक्कर से मुक्त हो गई हैं और आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रही हैं.
दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के पांडेयपुरा पंचायत अंतर्गत मुक्का गांव की महिलाओं ने ग्राम समूह संगठन के नाम से एक बैंक तैयार किया है. इस संगठन में गांव की लगभग 12 स्वयं सहायता समूह की 148 महिलाएं जुड़ी हुई हैं. प्रारंभिक दौर में मात्र ₹35 से इस बैंक की शुरुआत की गई थी. बाद में जब ग्राम संगठन का विस्तार हुआ तो महिलाओं को कुछ सरकारी सहायता भी मिली.
वर्तमान समय में ग्राम संगठन के पास लगभग 25 लाख रुपए की पूंजी हो गई है. संगठन से जुड़ी हुई महिलाओं को यदि रोजगार के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो यहां से काफी सुलभ तरीके से उन्हें लोन उपलब्ध कराया जाता है. लोन का इंटरेस्ट रेट भी काफी कम है. यहां मासिक इंटरेस्ट की गणना की जाती है. एक प्रतिशत मासिक ब्याज के दर पर संगठन की महिलाओं को लोन उपलब्ध होता है. इसमें किसी भी प्रकार का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता है.
लोन के लिए देना पड़ता है प्रस्ताव, संगठन की बैठक में मिलती है स्वीकृति
महिलाएं बताती हैं कि संगठन की यदि किसी महिला को रोजगार के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, तो वह अपने रोजगार से संबंधित प्रस्ताव ग्राम संगठन को देती है. ग्राम संगठन की बैठक में संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है. उसके बाद आवेदक महिला को ऋण स्वीकृत कर दी जाती है. वर्तमान समय में संगठन का लगभग 19 लाख रुपया लोन के रूप में लगा हुआ है. इस पूरी प्रक्रिया से संगठन को अब तक लगभग 7 लाख रुपए का मुनाफा भी हुआ है.
विभिन्न प्रकार की रोजगार से जुड़ी महिलाएं
समूह से लोन मिलने के बाद गांव की महिलाएं विभिन्न प्रकार के रोजगार से भी जुड़ने लगी हैं. इस संबंध में समूह की सदस्य पूनम देवी, सबीना देवी, ग्राम संगठन की लेखापाल पूनम देवी आदि ने बताया कि पहले उन्हें थोड़े से पैसे के लिए भी महाजनों के पास जाना पड़ता था. जहां काफी अधिक ब्याज देना पड़ता था. परंतु समूह से जुड़ने और ग्राम संगठन की स्थापना के बाद उनके जीवन में काफी बदलाव आया है. अब महिलाओं को आसानी से लोन मिल जा रहा है जिससे वह बेहतर काम कर पा रही हैं. किसी को अब महाजनों के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है.
2013 में बना था समूह, जेएसएलपीएस से जुड़कर बदलाव का हुआ आगाज
वर्ष 2013 में नाबार्ड के माध्यम से महिलाओं का समूह गठन किया गया था. परंतु वर्ष 2014 में सरकार के द्वारा झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का गठन किया गया और महिला समूह को उसे जोड़ा गया. झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ने के बाद समूह से जुड़ी महिलाओं के जीवन में तरक्की का आगाज हुआ.
वर्ष 2014 के बाद ग्राम संगठन की स्थापना की गई और महिलाएं बैंकिंग सुविधाओं से भी जुड़ गईं. ग्राम संगठन से जुड़े समूहों को सरकार के द्वारा भी कुछ मदद दी गयी. ग्राम संगठन के पास पूंजी इकट्ठा हो गई. बाद में ऋण लेकर महिलाएं लगातार आगे बढ़ने लगी. वर्तमान समय में समूह से जुड़ी महिलाएं खेती, पशुपालन, अचार निर्माण, दाल मिल, आटा मिल समेत कई प्रकार के रोजगार से जुड़ गई हैं.
महिलाओं की हो रहा है आर्थिक उन्नति
इस संबंध में झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जिला कार्यक्रम प्रबंधक संतोष कुमार ने बताया कि मुक्का ग्राम संगठन से जुड़ी 148 महिलाएं अपने संगठन से ही लोन लेकर काफी अच्छा काम कर रही हैं. इन महिलाओं से अन्य लोगों को भी सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए.
