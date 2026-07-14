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मऊ में पीपा पुल हटाने पर महिलाओं ने किया हंगामा, बोलीं- सरकारी नाव दें या पुल वापस लगाएं

मऊ में पीपा पुल हटाने पर महिलाओं ने किया हंगामा, बोलीं- सरकारी नाव दें या पुल वापस लगाएं ( Photo Credit; ETV Bharat )

मऊ: शहर के हनुमान घाट स्थित तमसा नदी पर बने पीपा पुल को हटाए जाने के दौरान ग्रामीण महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा. पुल हटाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में महिलाएं मौके पर पहुंच गईं और कार्रवाई का विरोध करते हुए अधिकारियों से पुल न हटाने की मांग करने लगीं. महिलाओं का कहना था कि यह पुल उनके दैनिक आवागमन का सबसे अहम साधन है. इसके हटने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. हालांकि आक्रोशित महिलाओं को नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने समझाकर शांत कराया. मऊ में पीपा पुल हटाने पर महिलाओं ने किया हंगामा, बोलीं- सरकारी नाव दें या पुल वापस लगाएं (Video Credit; ETV Bharat) नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बरसात के मौसम में तमसा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता है. ऐसे में सुरक्षा कारणों से पीपा पुल को हटाना जरूरी है, क्योंकि अधिक पानी आने पर पुल के बह जाने का खतरा बना रहता है. नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी चन्द्रभूषण तिवारी ने कहा कि बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद इस पीपा पुल को फिर से स्थापित किया जाएगा, ताकि लोगों को पहले की तरह आवागमन की सुविधा मिल सके.