मऊ में पीपा पुल हटाने पर महिलाओं ने किया हंगामा, बोलीं- सरकारी नाव दें या पुल वापस लगाएं
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अरशद जमाल ने कहा कि बरसात के मौसम के बाद दोबारा स्थापित कर दिया जाएगा पीपा पुल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 7:23 PM IST
मऊ: शहर के हनुमान घाट स्थित तमसा नदी पर बने पीपा पुल को हटाए जाने के दौरान ग्रामीण महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा. पुल हटाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में महिलाएं मौके पर पहुंच गईं और कार्रवाई का विरोध करते हुए अधिकारियों से पुल न हटाने की मांग करने लगीं. महिलाओं का कहना था कि यह पुल उनके दैनिक आवागमन का सबसे अहम साधन है. इसके हटने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. हालांकि आक्रोशित महिलाओं को नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने समझाकर शांत कराया.
नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बरसात के मौसम में तमसा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता है. ऐसे में सुरक्षा कारणों से पीपा पुल को हटाना जरूरी है, क्योंकि अधिक पानी आने पर पुल के बह जाने का खतरा बना रहता है. नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी चन्द्रभूषण तिवारी ने कहा कि बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद इस पीपा पुल को फिर से स्थापित किया जाएगा, ताकि लोगों को पहले की तरह आवागमन की सुविधा मिल सके.
इधर ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि कुछ महीने पहले यह पुल बनवाया गया था, जिससे वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हुआ और लोगों की आवाजाही आसान हो गई. अब हटाया जा रहा है. महिलाओं ने कहा कि यदि मंत्री स्वयं आकर लोगों को इसकी वजह बताते, तो वे विरोध नहीं करतीं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर बरसात में पीपा पुल हटाया जा रहा है तो सरकार को तत्काल सरकारी नाव की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, मरीजों और ग्रामीणों का सुरक्षित आवागमन बना रहे. महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वे उसी उम्मीदवार को वोट देंगी जो इस पुल की स्थायी व्यवस्था करेगा.
वहीं, इस मामले में मऊ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अरशद जमाल ने कहा कि यह पूरी तरह सरकार के निर्धारित नियमों के तहत हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर स्थायी (पक्का) पुल नहीं होता, वहां लोगों की आवाजाही के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में पीपा पुल बनाया जाता है, लेकिन हर साल 15 जुलाई के बाद, जब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, तो सुरक्षा के मद्देनज़र पीपा पुलों को हटा दिया जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि बरसात का मौसम समाप्त होने और जलस्तर सामान्य होने पर इसी स्थान पर पीपा पुल को दोबारा स्थापित कर दिया जाएगा.
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