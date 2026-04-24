रामनगर पीरूमदारा में महिलाओं ने घेरी पुलिस चौकी, जमकर किया हंगामा, जानिये पूरा माजरा
पीरूमदारा में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत को लेकर महिलाओं ने चौकी का घेराव करते हुए हंगामा किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 24, 2026 at 1:13 PM IST
रामनगर: पीरूमदारा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों के आरोप को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला. ग्राम प्रधान के नेतृत्व में महिलाओं ने पुलिस चौकी का घेराव कर सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस जांच में फिलहाल कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है.
रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र में एक घर में कथित संदिग्ध गतिविधियों को लेकर उस समय माहौल गरमा गया, जब स्थानीय महिलाओं ने ग्राम प्रधान ममता सनवाल के नेतृत्व में पीरूमदारा पुलिस चौकी का घेराव कर दिया. महिलाओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगी.
मामला पीरूमदारा के ग्राम दुल्हेपुरी का बताया जा रहा है. जहां ग्रामीणों का आरोप है कि एक घर में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही थीं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, घर में बाहरी युवक-युवतियों का आना-जाना लगा रहता था. दिन-रात शोर-शराबा होता था. विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकियां दिए जाने के भी आरोप लगाए गए हैं. बीते शाम कुछ संदिग्ध लोगों के दिखाई देने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने संबंधित घर का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर मौजूद लोगों ने दरवाजा नहीं खोला. इसके बाद आक्रोशित महिलाएं सीधे पुलिस चौकी पहुंचीं. घेराव कर कार्रवाई की मांग करने लगीं.
इस दौरान चौकी इंचार्ज वीरेंद्र बिष्ट के साथ महिलाओं की तीखी नोकझोंक भी हुई. महिलाओं का आरोप था कि पुलिस उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है. जिससे क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है. ग्राम प्रधान ममता सनवाल ने बताया उनकी ग्राम सभा में स्थित एक डिफेंस कॉलोनी में लंबे समय से यह गतिविधियां चल रही थीं. हालांकि इसकी जानकारी उन्हें हाल ही में मिली. सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल पुलिस को अवगत कराया. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची.
प्रधान के अनुसार पुलिस ने मौके से एक महिला और दो युवकों को हिरासत में लिया है. जिन्हें चौकी लाया गया है. वहीं इस पूरे मामले की मुख्य आरोपी बताई जा रही महिला अब तक सामने नहीं आई है. उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए.
मामले में क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घर की तलाशी ली. जांच के दौरान किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान या अनैतिक गतिविधियों से जुड़ा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला. घर में रहने वाले व्यक्तियों के पास वैध किरायानामा नहीं पाया गया. जिस पर पुलिस ने मकान मालिक का चालान किया है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है.
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