बढ़ती शराब, बिखरते परिवार: एटा में शराब दुकानों पर भड़का महिलाओं का आक्रोश, सड़क पर बोतलें
आबकारी प्रभारी कुलदीप चौहान ने बताया कि फुटेज के आधार पर चिह्नित कर मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 5:25 PM IST
एटा : थाना जैथरा क्षेत्र के ग्राम लालपुर जहांगीराबाद में गुरुवार को शराब की दुकानों के विरोध में महिलाओं का आक्रोश सामने आया. करीब 50 से अधिक महिलाएं गांव में संचालित शराब की दुकानों पर पहुंच गईं. आरोप है कि महिलाओं ने दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए शराब की बोतलें और पेटियां बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दीं. हंगामा बढ़ता देख दोनों दुकानों के सेल्समैन मौके से भाग गए.
महिलाओं का आरोप है कि गांव में शराब की वजह से कई परिवारों की स्थिति खराब हो रही है. उनके परिवार के लोग शराब का सेवन करते हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है. परिवार में विवाद की स्थिति भी बनती है.
महिलाओं ने आरोप लगाया कि शराब के नशे में कई लोग घर पहुंचकर मारपीट करते हैं और परिवार की जरूरतों पर ध्यान नहीं देते. इससे नाराज होकर महिलाओं ने गांव में शराब की दुकानें नहीं रहने देने की मांग को लेकर विरोध किया.
सेल्समैन नरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने सुबह करीब 10 बजे दुकान खोली थी. कुछ देर बाद 50 से अधिक महिलाएं दुकान पर पहुंच गईं. आरोप है कि इसके बाद महिलाओं ने शराब की पेटियां बाहर निकाल दीं और बोतलें सड़क पर फेंक दीं.
सेल्समैन विपिन कुमार ने भी महिलाओं पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है. हंगामा बढ़ने पर दोनों सेल्समैन वहां से चले गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाकर शांत कराया. इसके बाद स्थिति सामान्य हुई और सेल्समैन वापस दुकानों पर पहुंचे.
आबकारी प्रभारी कुलदीप चौहान ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में महिलाओं द्वारा हंगामा और शराब बाहर निकालने की घटना रिकॉर्ड हुई है. फुटेज के आधार पर चिह्नित कर मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी.
सीओ, राजेश सिंह ने बताया कि शराब की दुकान के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने वहां पहुंचकर घेराव किया और शराब की पेटियां बाहर निकाल कर तोड़फोड़ की है. महिलाओं का कहना था कि यह शराब का ठेका बंद हो. उन्होंने बताया कि महिलाओं को समझा कर शांत किया गया है, क्योंकि यह सरकारी ठेका है. फिर भी दुकान मालिक द्वारा तहरीर दी जाती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.