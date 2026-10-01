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बढ़ती शराब, बिखरते परिवार: एटा में शराब दुकानों पर भड़का महिलाओं का आक्रोश, सड़क पर बोतलें

एटा में शराब की दुकानों पर हंगामा ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : थाना जैथरा क्षेत्र के ग्राम लालपुर जहांगीराबाद में गुरुवार को शराब की दुकानों के विरोध में महिलाओं का आक्रोश सामने आया. करीब 50 से अधिक महिलाएं गांव में संचालित शराब की दुकानों पर पहुंच गईं. आरोप है कि महिलाओं ने दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए शराब की बोतलें और पेटियां बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दीं. हंगामा बढ़ता देख दोनों दुकानों के सेल्समैन मौके से भाग गए.