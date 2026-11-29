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ओसला गांव में नशे में धुत होकर मारपीट कर रहे पुरुष, पीड़ित महिलाओं ने डीएम से की शिकायत

डीएम प्रशांत आर्य के सामने अपनी पीड़ा रखतीं महिलाएं ( फोटो सोर्स- Villagers )

उत्तरकाशी: सीमांत मोरी ब्लॉक के ओसला गांव में शराब समेत अन्य नशे का सेवन कर पुरुष आए दिन महिलाओं से मारपीट कर रहे हैं. जिससे महिलाएं काफी परेशान हैं. लिहाजा, महिलाओं ने जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से इसकी शिकायत कर डाली. पीड़ित महिलाओं ने अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि गांव के कई पुरुष शराब पीकर घर पहुंचते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं.

वहीं, चिंता की बात ये है कि गांव के छोटे बच्चे भी शराब समेत अन्य नशीली चीजों की चपेट में आ रहे हैं. महिलाओं ने सवाल उठाया कि जब घर के पुरुष ही नशे की गिरफ्त में हैं और बच्चों का भविष्य भी खतरे में पड़ रहा है, तो आखिर वे अपनी सुरक्षा और परिवार को बचाने के लिए क्या करें?

14 साल पहले महिलाओं ने नशे के खिलाफ छेड़ी थी बड़ी मुहिम: ग्रामीणों ने डीएम प्रशांत आर्य को बताया कि करीब 14 साल पहले ओसला गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ी थी. उस दौरान महिलाओं ने सामूहिक प्रयासों से गांव में शराब और अफीम के सेवन व कारोबार पर रोक लगाने में सफलता हासिल की थी. अब फिर से नशे के गिरफ्त में आ रहे लोग: महिलाओं की एकजुटता और दृढ़ संकल्प के चलते गांव में नशे का चलन काफी हद तक थम गया था. इससे गांव में सामाजिक माहौल भी बेहतर हुआ था, लेकिन समय के साथ एक बार फिर गांव में नशे का चलन तेजी से बढ़ने लगा है. अब शराब के साथ चरस और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भी ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बन गया है. महिलाओं की पीड़ा सुनते उत्तरकाशी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य (फोटो सोर्स- Villagers) नशे में धुत होकर महिलाओं से मारपीट कर रहे पुरुष: महिलाओं का कहना है कि नशे की वजह से परिवारों का माहौल खराब हो रहा है. शराब के नशे में घर लौटने वाले पुरुषों की मारपीट और घरेलू हिंसा से महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है. इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा है. जिन बच्चों की उम्र पढ़ाई और खेलकूद में आगे बढ़ने की है, वे भी नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं.