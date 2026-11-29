ओसला गांव में नशे में धुत होकर मारपीट कर रहे पुरुष, पीड़ित महिलाओं ने डीएम से की शिकायत
शराब पीकर महिलाओं से मारपीट कर रहे पुरुष, डीएम प्रशांत आर्य से बोलीं महिलाएं, साहब! नशे पर लगाम लगाई जाए,अपनी पत्नियों को पीटते हैं पति
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2026 at 9:52 PM IST
उत्तरकाशी: सीमांत मोरी ब्लॉक के ओसला गांव में शराब समेत अन्य नशे का सेवन कर पुरुष आए दिन महिलाओं से मारपीट कर रहे हैं. जिससे महिलाएं काफी परेशान हैं. लिहाजा, महिलाओं ने जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से इसकी शिकायत कर डाली. पीड़ित महिलाओं ने अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि गांव के कई पुरुष शराब पीकर घर पहुंचते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं.
वहीं, चिंता की बात ये है कि गांव के छोटे बच्चे भी शराब समेत अन्य नशीली चीजों की चपेट में आ रहे हैं. महिलाओं ने सवाल उठाया कि जब घर के पुरुष ही नशे की गिरफ्त में हैं और बच्चों का भविष्य भी खतरे में पड़ रहा है, तो आखिर वे अपनी सुरक्षा और परिवार को बचाने के लिए क्या करें?
उत्तरकाशी के ओसला गांव में नशे में धुत होकर पति अपनी पत्नियों से मारपीट कर रहे हैं. जिसकी शिकायत पीड़ित महिलाओं ने उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्य से की है. #Uttarakhand #Uttarkashi #women #oslavillage @dm_uttarkashi https://t.co/ZOsOoUtjCo— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 29, 2026
14 साल पहले महिलाओं ने नशे के खिलाफ छेड़ी थी बड़ी मुहिम: ग्रामीणों ने डीएम प्रशांत आर्य को बताया कि करीब 14 साल पहले ओसला गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ी थी. उस दौरान महिलाओं ने सामूहिक प्रयासों से गांव में शराब और अफीम के सेवन व कारोबार पर रोक लगाने में सफलता हासिल की थी.
अब फिर से नशे के गिरफ्त में आ रहे लोग: महिलाओं की एकजुटता और दृढ़ संकल्प के चलते गांव में नशे का चलन काफी हद तक थम गया था. इससे गांव में सामाजिक माहौल भी बेहतर हुआ था, लेकिन समय के साथ एक बार फिर गांव में नशे का चलन तेजी से बढ़ने लगा है. अब शराब के साथ चरस और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भी ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बन गया है.
नशे में धुत होकर महिलाओं से मारपीट कर रहे पुरुष: महिलाओं का कहना है कि नशे की वजह से परिवारों का माहौल खराब हो रहा है. शराब के नशे में घर लौटने वाले पुरुषों की मारपीट और घरेलू हिंसा से महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है. इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा है. जिन बच्चों की उम्र पढ़ाई और खेलकूद में आगे बढ़ने की है, वे भी नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं.
बच्चों का भविष्य भी हो रहा प्रभावित: ग्रामीणों ने चिंता जताई कि यदि समय रहते इस समस्या पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी प्रभावित हो सकता है. महिलाओं ने डीएम से कहा कि उन्होंने करीब डेढ़ दशक पहले जिस संघर्ष और एकजुटता से गांव को नशामुक्त बनाने का प्रयास किया था, आज उस मुहिम को फिर से शुरू करने की जरूरत है.
महिलाओं ने मांगा पुलिस प्रशासन का सहयोग: केवल महिलाओं के प्रयासों से अब इस समस्या पर पूरी तरह अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है. इसके लिए प्रशासन और पुलिस का सहयोग भी जरूरी है. इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी प्रशांत आर्य को ज्ञापन सौंपकर गांव में अवैध शराब और मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की. साथ ही नशे की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए नियमित निगरानी व जागरूकता अभियान चलाने की मांग उठाई.
घरेलू हिंसा से आजिज आईं महिलाएं: ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन के सहयोग से ही ओसला गांव को दोबारा नशामुक्त बनाया जा सकता है. महिलाओं ने उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाएगा. ताकि, गांव की महिलाओं को घरेलू हिंसा से राहत मिले और बच्चों का भविष्य नशे की गिरफ्त में जाने से बचाया जा सके.
ये भी पढ़ें-