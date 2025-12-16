ETV Bharat / state

इस व्हाट्स एप नंबर पर करें घरेलू हिंसा की शिकायत, चार माह में 650 मामले निपटाए

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में महिलाएं जहां अपने साथ हो रहे अपराधों को लेकर पुलिस के पास शिकायत करती हैं तो वहीं न्याय पाने के लिए महिला आयोग से भी गुहार लगाती हैं. वर्तमान स्थिति की बात करें तो सामाजिक डर के चलते भी महिलाएं ना तो पुलिस थाना जा पा रही हूं और ना ही वो अपने परिजनों को अवगत करवा रही हैं. महिलाएं खुद महिला आयोग से संपर्क कर रही हैं, ताकि महिला आयोग के माध्यम से उन्हें राहत मिल सके. हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की बात करें तो बीते 4 माह में 50 ऐसे मामले महिला आयोग के समक्ष आए हैं, जहां पर महिलाओं ने खुद फोन कर अपनी आपबीती बताई है और महिला आयोग से अपने लिए न्याय की मांग रखी है.

अब महिला आयोग भी एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, ताकि महिलाएं उस व्हाट्सएप पर अपनी शिकायत सीधे महिला आयोग में दर्ज करवा सकें और महिला आयोग के माध्यम से उन्हें न्याय मिल सके. महिलाएं 959886600 नंबर पर व्हाट्स एप कर सकती हैं, जबकि 0177-2627171 पर अपनी शिकायत भेज सकती हैं. वहीं shimlahpscw@gmail.com पर भी शिकायत कर सकती हैं. हिमाचल प्रदेश महिला आयोग से मिली जानकारी के अनुसार महिलाएं सामाजिक शर्म के मारे ना तो अपनी घरेलू हिंसा की समस्या के बारे में अपने परिवारजनों से साझा कर पा रही है और ना ही वह पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कर पा रही है. ऐसे में महिला आयोग के समक्ष वो सीधे फोन कर रही हैं और बिना किसी कानूनी पचड़े में पड़े बिना अपनी शिकायत का हल चाहती हैं. महिलाओं की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए महिला आयोग ने ईमेल, व्हाट्सएप नंबर जारी किया है. जारी किए गए नंबर पर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है.

चार माह पहले भरा गया है महिला आयोग की अध्यक्ष का पद

हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की बात करें तो हाल ही में चार माह पहले सरकार ने महिला आयोग अध्यक्ष का पद भर गया है. इससे पहले 3 साल तक यह पद खाली चल रहा था. पूर्व बीजेपी सरकार से लेकर वर्तमान तक 1600 मामले महिला आयोग में लंबित चल रहे थे. ऐसे में चार माह के भीतर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने कहा कि महिला आयोग की लगाई अदालतों में 650 मामलों का भी निपटारा कर दिया गया है. महिला आयोग का प्रयास है कि वो जल्द से जल्द इन सभी मामलों में संज्ञान ले और इन सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके, ताकि महिला आयोग में न्याय की आस लगाए बैठे महिलाओं को राहत मिल सके.

जगह जगह लगाई जा रही अदालतें