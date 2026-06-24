ETV Bharat / state

महिला आयोग की सुनवाई में 11 प्रकरणों पर कार्रवाई, 5 मामलों का निराकरण

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में सुनवाई हुई.

Women Commission hearing in MCB
एमसीबी में महिला आयोग की सुनवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 8:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

एमसीबी: सरगुजा संभाग अंतर्गत आयोजित यह प्रदेश स्तर की 403वीं और जिला स्तर की दूसरी सुनवाई थी. इस दौरान जिले के कुल 11 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिसमें 5 मामलों का निराकरण किया गया.

घरेलू हिंसा से जुड़ा मामला

सुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में दोनों पक्ष आयोग के सामने उपस्थित हुए. आवेदिका ने बताया कि उसकी शादी साल 2009 में हुई था और दो बच्चे हैं. घरेलू विवाद के कारण वह अपने आठ साल के बेटे और बेटी के साथ अलग रह रही है.

महिला ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की कार्रवाई की जानकारी दी. आयोग ने दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास किया, लेकिन महिला ने साथ रहने से इनकार कर दिया. इसके बाद आयोग ने प्रोटेक्शन ऑफिसर के माध्यम से विधिक कार्रवाई और सुलह का प्रयास जारी रखने की सलाह दी है.

खदान हादसे में मृत कर्मी की पत्नी ने मांगी राहत

सुनवाई का प्रमुख मामला बेस्ट कॉलरी चिरमिरी में कार्यरत रहे स्वर्गीय नर्मदा सिंह की पत्नी से जुड़ा रहा. उन्होंने बताया कि पति की खदान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन अब तक दुर्घटना मुआवजा नहीं मिला है. अनुकंपा नियुक्ति की जगह उन्हें ठेका श्रमिक के रूप में काम दिया गया था, जिसे नवंबर 2025 में समाप्त कर दिया गया.

महिला ने बताया कि वह दो बच्चों के पालन-पोषण को लेकर परेशान है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने प्रोटेक्शन ऑफिसर को निर्देश दिए कि आवेदिका को पुनः कार्य उपलब्ध कराने, वेतन संबंधी जानकारी और मृत कर्मी के मुआवजे की स्थिति की रिपोर्ट आयोग के सामने प्रस्तुत की जाए. आयोग ने कहा कि यदि एसईसीएल द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया है तो आवश्यक अनुशंसा की जाएगी.

भरण-पोषण मामले में सुनवाई

एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में आवेदिका ने बताया कि वह अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ रह रही है और बच्ची की पढ़ाई एवं पालन-पोषण की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है. महिला ने बताया कि पति लगभग 30 हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करने के बावजूद कोई आर्थिक सहायता नहीं दे रहा है. उसने 15 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की मांग की.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने अगली सुनवाई 8 जुलाई को बिलासपुर में निर्धारित की है. साथ ही पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को पत्र भेजकर सिटी कोतवाली थाना के माध्यम से सभी संबंधित पक्षों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए जाएंगे. आयोग ने स्पष्ट किया कि लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है.

संपत्ति विवाद और अन्य मामलों में दी गई सलाह

संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में आवेदिका उपस्थित रही, जबकि अनावेदक अनुपस्थित रहे.आयोग ने बताया कि संपत्ति संबंधी विवाद का समाधान राजस्व या दिवानी न्यायालय के माध्यम से किया जा सकता है. आवश्यक सलाह देने के बाद प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया. वहीं कुछ मामलों में दोनों पक्षों की अनुपस्थिति, समझौता होने और न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के कारण मामलों को नस्तीबद्ध किया गया.

महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उन्हें न्याय दिलाने और पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आयोग लगातार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि सुनवाई के माध्यम से महिलाओं को त्वरित राहत और न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. महिला आयोग की सुनवाई के दौरान महिलाओं से जुड़े मामलों पर गंभीरता से विचार करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

महासमुंद में कर्मचारी के मौत के बाद फैक्ट्री के बाहर परिजनों का हंगामा, शव रखकर किया प्रदर्शन, मुआवजे की मांग

वनरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान मौत मामला: डेढ़ साल बाद भी नहीं मिली 10 लाख सहायता राशि, दफ्तरों के चक्कर काट रहे परिजन

TAGGED:

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
छत्तीसगढ़ महिला आयोग
किरणमयी नायक
एमसीबी में महिला आयोग की सुनवाई
WOMEN COMMISSION HEARING IN CG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.