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संतान का झांसा देकर डेढ़ करोड़ की ठगी, महिला आयोग के आदेश पर वनरक्षक दंपति पर शिकंजा

जगदलपुर: बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने तंत्र मंत्र के नाम पर एक महिला से करीब डेढ़ करोड़ रुपये की कथित ठगी करने वाले वनरक्षक और उसकी पत्नी के खिलाफ जांच कर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने पुलिस को दोनों आरोपियों को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ करने के निर्देश भी दिए हैं.

महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि महिला आयोग के समक्ष पीड़िता निर्मला ने शिकायत दर्ज कराई कि डूमर नायक और उनकी पत्नी शिखा नायक, जो उसके परिचित थे. दोनों ने संतान न होने की पीड़ा का फायदा उठाया. आरोप है कि दंपति ने तंत्र-मंत्र और तांत्रिक प्रयोगों के जरिए संतान होने का झांसा देकर अलग-अलग किस्तों में करीब डेढ़ करोड़ रुपये वसूल लिए. ठगी कर लिए गए पैसों से वनरक्षक दंपति ने लाखों का मकान बनाया, फोर व्हीलर भी खरीदी.

करोड़ों लेने और काफी समय बीतने के बावजूद जब महिला को संतान नहीं हुई तो उसने न्याय की गुहार लगाते हुए महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई के दौरान आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस को दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने और विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए. आयोग के निर्देश के बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस्तर में महिला आयोग की सुनवाई

किरणमयी नायक ने बताया कि बुधवार को 15 मामले को लेकर बस्तर का दौरा था. जिसमें 2 मामले बीजापुर जिले और 13 मामले बस्तर जिले के थे. पूरे प्रदेश में 406 नम्बर की यह सुनवाई थी. और बस्तर जिले में 10 वें नम्बर की सुनवाई थी. अब तक बस्तर जिले में कुल 1100 मामले की सुनवाई की गई है.