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'पुरानी सरकारों में बेटियों के भविष्य का भरोसा नहीं था, आज बदली सोच'

अस्पताल में मना 'कन्या जन्म उत्सव', माहौल बदलने का दावा.

महिला अस्पताल में मना 'कन्या जन्मोत्सव'
महिला अस्पताल में मना 'कन्या जन्मोत्सव' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 2:18 PM IST

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मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया. इस दौरान गोद भराई, अन्नप्राशन और कन्या जन्म उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए. अस्पताल में जन्मी बच्चियों का केक काटकर जन्म उत्सव मनाया गया और उन्हें उपहार भी दिए गए. इस मौके पर महिला आयोग अध्यक्ष ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय बेटियों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर परिवारों में भरोसा नहीं था, जिसके चलते भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां बढ़ीं.

'पुरानी सरकारों में असुरक्षित थीं बेटियां' (Video Credit: ETV Bharat)

सोच बदल गई है: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि आज सरकार की योजनाओं से बेटियों को लेकर लोगों की सोच बदली है और महिलाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं. पिछली सरकारों के दौर में ऐसे कार्यक्रम होना तो दूर, बेटियां खुद सुरक्षित नहीं थीं.

नवजात बच्चियों के साथ काटा केक!
नवजात बच्चियों के साथ काटा केक! (Photo Credit: ETV Bharat)

परिवारों में यह भरोसा नहीं था कि बेटी पैदा होने के बाद सुरक्षित रहेगी, पढ़ पाएगी या उसका भविष्य बेहतर होगा. उस दौर में भ्रूण का लिंग परीक्षण कराकर बेटी होने पर गर्भ में ही उसे खत्म कर दिया जाता था.- डॉ. बबीता सिंह चौहान, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग

मुजफ्फरनगर जिला महिला अस्पताल में मना 'कन्या जन्म उत्सव'
मुजफ्फरनगर जिला महिला अस्पताल में मना 'कन्या जन्म उत्सव' (Photo Credit: ETV Bharat)

गैंगरेप पीड़िता को मिलेगा न्याय: इस मौके पर उन्होंने मुजफ्फरनगर गैंगरेप मामले पर कहा कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन जनसुनवाई के माध्यम से इसकी जानकारी लेकर पीड़िता को 1000 प्रतिशत न्याय दिलाने का प्रयास करेंगी.

महिला अस्पताल में मना 'कन्या जन्मोत्सव'
महिला अस्पताल में मना 'कन्या जन्मोत्सव' (Photo Credit: ETV Bharat)


महिला जिला अस्पताल में हुए आयोजन पर उन्होंने कहा कि, इस तरह के आयोजन महिलाओं और बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के दौरान उनके चेहरों पर दिखाई देने वाली खुशी यह बताती है कि सरकार की योजनाओं का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में एक्शन: डॉक्टर का अल्फा क्लीनिक सीज, 4 आरोपी गिरफ्तार

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