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'पुरानी सरकारों में बेटियों के भविष्य का भरोसा नहीं था, आज बदली सोच'

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया. इस दौरान गोद भराई, अन्नप्राशन और कन्या जन्म उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए. अस्पताल में जन्मी बच्चियों का केक काटकर जन्म उत्सव मनाया गया और उन्हें उपहार भी दिए गए. इस मौके पर महिला आयोग अध्यक्ष ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय बेटियों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर परिवारों में भरोसा नहीं था, जिसके चलते भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां बढ़ीं.

'पुरानी सरकारों में असुरक्षित थीं बेटियां' (Video Credit: ETV Bharat)

सोच बदल गई है: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि आज सरकार की योजनाओं से बेटियों को लेकर लोगों की सोच बदली है और महिलाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं. पिछली सरकारों के दौर में ऐसे कार्यक्रम होना तो दूर, बेटियां खुद सुरक्षित नहीं थीं.