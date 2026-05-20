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Explainer: 33 में से 10 जिलों की कमान महिला कलेक्टरों के हाथ, 33% आरक्षण पर सियासत तेज, बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

2016 बैच की आईएएस अधिकारी पद्मनी भोई साहू सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की नई कलेक्टर हैं. इससे पहले वे कोष एवं लेखा संचालनालय, पेंशन संचालनालय और पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्य कर चुकी हैं.

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले की कमान 2016 बैच की आईएएस अधिकारी संतन देवी जांगड़े के हाथों में है. राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस बनीं संतन जांगड़े स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव और रायगढ़ में अतिरिक्त कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं.

2016 बैच की आईएएस अधिकारी चंदन संजय त्रिपाठी बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की पहली महिला कलेक्टर बनी हैं. इससे पहले वे कोरिया जिले की कलेक्टर रह चुकी हैं. वानिकी में एमएससी कर चुकी चंदन त्रिपाठी जनकेंद्रित कार्यशैली के लिए पहचानी जाती हैं.

2019 बैच की आईएएस अधिकारी रेना जमील सूरजपुर जिले की नई कलेक्टर बनी हैं. झारखंड के धनबाद की रहने वाली रेना जमील इससे पहले वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में उप सचिव और सीजीपीएससी में सचिव की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं.

2016 बैच की आईएएस अधिकारी रोक्तिमा यादव को कोरिया जिले का कलेक्टर बनाया गया है. वे इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग में आयुक्त के पद पर कार्यरत थीं. अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर रोक्तिमा यादव अपनी प्रशासनिक सख्ती और प्रभावी कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं.

छत्तीसगढ़ के 33 जिलो में से 10 जिलों में वर्तमान में महिला कलेक्टर पदस्थ हैं. इनमें आदिवासी, नक्सल प्रभावित और मैदानी क्षेत्रों के जिले शामिल हैं.

राज्य सरकार 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मना रही है. ऐसे समय में प्रशासनिक फेरबदल के दौरान महिला अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपे जाने को केवल सामान्य ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सरकार की प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा जा रहा है. जिला कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, यह संकेत दे रही है कि शासन व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है. सरकार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि महिलाएं केवल योजनाओं की हितग्राही नहीं, बल्कि प्रशासनिक नेतृत्व संभालने में भी समर्थ और सक्षम है.

महतारी गौरव वर्ष के बीच महिला अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने को सरकार महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बता रही है. वहीं कांग्रेस इसे महिलाओं की मेहनत और काबिलियत का परिणाम बताते हुए बीजेपी की राजनीति पर सवाल खड़े कर रही है. जिसके बाद महिला नेतृत्व, 33% आरक्षण और राजनीतिक संदेश को लेकर प्रदेश में नई बहस शुरू गई है.

रायपुर: विष्णु देव साय की सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था की तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है. राज्य के 33 जिलों में से 10 जिलों की कमान अब महिला कलेक्टरों के हाथों में है. सबसे खास बात यह है कि यह प्रतिनिधित्व किसी वैधानिक 33 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के तहत नहीं, बल्कि प्रशासनिक निर्णय के जरिए लिया गया है.

2019 बैच की आईएएस अधिकारी नम्रता जैन जनवरी 2025 से नारायणपुर जिले की कलेक्टर हैं. दंतेवाड़ा की रहने वाली नम्रता जैन ने यूपीएससी में ऑल इंडिया 12वीं रैंक हासिल की थी. अबूझमाड़ में ‘स्कूल कैंटा अभियान’ चलाकर बंद स्कूलों को दोबारा शुरू कराने की पहल को लेकर वे चर्चा में रहीं हैं.





7. कोंडागांव: नूपुर राशि पन्ना का प्रशासनिक अनुभव

2015 बैच की आईएएस अधिकारी नूपुर राशि पन्ना अप्रैल 2025 से कोंडागांव जिले की कलेक्टर हैं. इससे पहले वे छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी की सीईओ रह चुकी हैं. कोंडागांव जिला पंचायत सीईओ के रूप में भी वे कार्य कर चुकी हैं.





8. बेमेतरा: प्रतिष्ठा ममगाईं का जनसंपर्क पर फोकस

2018 बैच की आईएएस अधिकारी प्रतिष्ठा ममगाईं बेमेतरा जिले की कलेक्टर हैं. वे पहले नारायणपुर जिले की कलेक्टर रह चुकी हैं. प्रशासनिक सक्रियता और आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर उनकी अलग पहचान है.





9. बालोद: दिव्या उमेश मिश्रा की संवेदनशील कार्यशैली

2012 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा अप्रैल 2025 से बालोद जिले की कलेक्टर हैं. वे इससे पहले लोक शिक्षण संचालनालय और SCERT रायपुर में संचालक की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं. संवेदनशील और सक्रिय प्रशासनिक कार्यशैली उनकी प्रमुख पहचान मानी जाती है.





10. मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी: तुलिका प्रजापति को जिम्मेदारी

2016 बैच की आईएएस अधिकारी तुलिका प्रजापति अक्टूबर 2024 से मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की कलेक्टर हैं. इससे पहले वे महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक रह चुकी हैं. साथ ही बेमेतरा, बलरामपुर और कोरिया में जिला पंचायत सीईओ की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं.





संवेदनशील संभाग में होती है बस्तर की गिनती

इन जिलों में कई ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें प्रशासनिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है. खासकर बस्तर संभाग और आदिवासी इलाकों में महिला अधिकारियों की तैनाती को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.





बिना 33% आरक्षण के बढ़ा महिला प्रतिनिधित्व

राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से यह तथ्य काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि महिलाओं को यह प्रतिनिधित्व किसी वैधानिक आरक्षण व्यवस्था के तहत नहीं मिला है. लंबे समय से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होती रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगभग एक तिहाई जिलों की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपना अलग तस्वीर और पॉजिटिव सोच को दिखाता है.

10 जिलों में महिला कलेक्टर के हाथों में कमान (ETV Bharat)





कांग्रेस का हमला, ''महिलाएं अपनी मेहनत से बनीं कलेक्टर''

प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने महिला कलेक्टरों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला. संगीता सिन्हा ने कहा कि बीजेपी लगातार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन महिलाओं को वास्तविक सम्मान देने में विफल रही है.





''महिला कलेक्टरों की सफलता में बीजेपी का योगदान नहीं''

संगीता सिन्हा ने कहा कि आज जिन 10 जिलों में महिला कलेक्टर पदस्थ हैं, वे अपनी पढ़ाई, मेहनत, काबिलियत और प्रशासनिक क्षमता के दम पर इस मुकाम तक पहुंची हैं. उनका कहना था कि इसमें बीजेपी सरकार का कोई योगदान नहीं है. उन्होंने कहा कि महिलाओं ने अपनी योग्यता साबित कर यह जिम्मेदारी हासिल की है और इसे राजनीतिक उपलब्धि बताना उचित नहीं.





नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 33% आरक्षण की मांग

संगीता सिन्हा ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का मुद्दा उठाते हुए कहा, यदि बीजेपी वास्तव में महिला सशक्तिकरण और 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की पक्षधर है, तो चुनाव में महिलाओं को दिए गए टिकटों के आंकड़े सार्वजनिक करे. संगीता सिन्हा ने मांग की कि इसी चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए ताकि जमीनी स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके.





''अभी भी उम्मीदवार बदल सकती है बीजेपी''

संगीता सिन्हा ने कहा कि अभी केवल नामांकन की प्रक्रिया हुई है, ऐसे में बीजेपी चाहे तो अपने उम्मीदवार बदलकर अधिक महिलाओं को चुनाव मैदान में उतार सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन चुनावी प्रतिनिधित्व में महिलाओं को पर्याप्त अवसर नहीं देती.

10 जिलों में महिला कलेक्टर के हाथों में कमान (ETV Bharat)





बीजेपी का पलटवार, '' नियुक्ति और काम की स्वतंत्रता सरकार ने दी''

कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने कहा कि महिला अधिकारी अपनी मेहनत और योग्यता से कलेक्टर जरूर बनी हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति सरकार ने की है और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर भी बीजेपी सरकार ने ही दिया है।





''बीजेपी सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध''

विभा अवस्थी ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार नारी सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है और महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर महिलाओं को जिम्मेदारी देकर सरकार सकारात्मक संदेश दे रही है.





कांग्रेस पर पलटवार, '' कई जगह विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं''

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 33 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देने की मांग पर विभा अवस्थी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कई स्थानों पर कांग्रेस विपक्ष में बैठने की स्थिति में भी नहीं है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी संगठन और सत्ता दोनों स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ा रही है और महिला नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है.





महिला आरक्षण पर भी तेज हुई सियासत

महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष विभा अवस्थी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब संसद और सदन में महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही थी, तब कांग्रेस ने विरोध किया था.





''अब कांग्रेस नारी सशक्तिकरण की बात कर रही''

विभा अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले महिला आरक्षण का विरोध किया और अब वही पार्टी नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है. विभा अवस्थी का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं को नेतृत्व देने, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने और राजनीतिक अवसर देने के लिए लगातार काम कर रही हैं.

10 जिलों में महिला कलेक्टर के हाथों में कमान (ETV Bharat)





क्या बदलेगी प्रशासनिक कार्यशैली

राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा का मानना है कि महिला अधिकारियों को लेकर आम धारणा यह रही है कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसुनवाई, महिला-बाल विकास और सामाजिक मुद्दों पर अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाती हैं. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि महिला कलेक्टरों वाले जिलों में योजनाओं की मॉनिटरिंग, शिकायतों के निराकरण और जनसंपर्क में बेहतर समन्वय देखने को मिल सकता है. खासकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवाद आधारित प्रशासनिक मॉडल को लेकर भी सकारात्मक उम्मीदें जताई जा रही हैं. हालांकि प्रशासनिक सफलता केवल महिला या पुरुष नेतृत्व पर निर्भर नहीं करती, बल्कि संसाधन, राजनीतिक सहयोग और स्थानीय प्रशासनिक टीम की कार्यक्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है.





''संवेदनशील जिलों में महिला नेतृत्व की बड़ी चुनौती''

उचित शर्मा ने कहा कि नारायणपुर और कोंडागांव जैसे जिले नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं. यहां प्रशासनिक जिम्मेदारियां केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि सुरक्षा, विश्वास निर्माण और विकास कार्यों की निगरानी भी बड़ी चुनौती होती है. ऐसे में महिला अधिकारियों की नियुक्ति को सरकार का संवेदनशील और भरोसेमंद प्रशासनिक प्रयोग भी माना जा रहा है.





''प्रशासनिक फैसला या राजनीतिक संदेश''

उचित शर्मा का मानना है कि यह फैसला प्रशासनिक के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. छत्तीसगढ़ में महिला मतदाता अब चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने लगी हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और सरकारें भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने लगी हैं. ऐसे में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देकर सरकार एक संवेदनशील और सकारात्मक राजनीतिक छवि बनाने की कोशिश कर सकती है. महतारी जैसे भावनात्मक शब्द और महिला नेतृत्व का संयोजन इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

बड़ा राजनीतिक संकेत

छत्तीसगढ़ में 33 में से 10 जिलों की कमान महिला कलेक्टरों को सौंपना प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से बड़ा संकेत माना जा रहा है. एक ओर सरकार इसे महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे महिलाओं की व्यक्तिगत मेहनत और योग्यता का परिणाम बताकर बीजेपी की राजनीति पर सवाल उठा रहा है.

देखने वाली बात यह होगी कि यह प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक साबित होता है, या वास्तव में प्रशासनिक कार्यशैली, जनसुनवाई और विकास की दिशा में भी बड़ा बदलाव लेकर आता है.

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