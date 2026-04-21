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प्रतापगढ़ में न्याय के लिए पानी टंकी और टावर पर चढ़ी दो महिलाएं

प्रतापगढ़: तहसील में दो युवतियों ने कानून व्यवस्था से परेशान होकर मंगलवार दोपहर पुलिस कार्यालय में जमकर ड्रामा किया, जमीनी विवाद में न्याय के लिए एक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बगल दीवानी परिसर में बनी पानी टंकी पर चढ़ गई, तो दूसरी 60 फिट ऊंचे मोबाइल टावर पर. दोनों युवतियों ने जमीन विवाद मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद, एसपी दीपक भूकर ने दोनों मामलों में कार्रवाई करने के आदेश दिए, तब जाकर 7 घंटे बाद दोनों महिला नीचे उतरी.



बताया जाता है कि मंगलवार को प्रतापगढ नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 25 साल की नंदिनी एसपी कार्यालय पहुंची, अधिकारी के नहीं मिलने पर एसपी कार्यालय से सटे दीवानी कोर्ट परिसर में बनी पानी टंकी पर चढ़ गई और हंगामा करने लगी, जिससे पूरे कैंपस में अफरा-तफरी मच गई, काफी तादाद में भीड़ जमा हो गई, पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए, युवती को नीचे उतरने को कहा, लेकिन युवती कार्रवाई की मांग करती रही, काफी देर बाद, कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद युवती सुरक्षित नीचे उतरी.



नंदिनी की मां शिवदेवी का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें आवासीय भूमि मिली थी, इस पर वे अपना मकान बनवा रही थीं, पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार रामधन पाल, चन्द्रिका प्रसाद पाल, देवतादीन पाल, रमाकांत पाल आदि ने जबरन काम रुकवा दिया है. विपक्षियों ने आरोप लगाया है कि जमीन पर ढाई फुट का सार्वजनिक रास्ता है, उनका कहना है की उक्त भूमि का विधिवत नाप-जोख लेखपाल की उपस्थिति में किया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट है कि जमीन उसी की है, इसके बावजूद विपक्षी दबंगई दिखाते हुए परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, उन्होंने कई बार नगर कोतवाली थाने में भी शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.



वहीं दूसरे मामले में लीलापुर थाना इलाके के साहबगंज बाजार निवासी कोमल (26) देवली स्थित बीएसएनएल मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई. युवती को देखकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए. सूचना मिलते ही लीलापुर पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के समझाने और हर संभव मदद का भरोसा दिलाने पर युवती नीचे उतरी.



युवती ने बताया की पड़ोसी रामफेर से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, कुल 13.6 बीघा जमीन में 6 हिस्सेदार हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति करीब सवा दो बीघा हिस्सा बनता है, लेकिन 6 बीघा जमीन का मामला न्यायालय में लंबित है और उसके हिस्से की जमीन पर पड़ोसी ने अवैध कब्जा कर रखा है. इस मामले में वह कई बार थाने में शिकायत कर चुकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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