देवघर में धूमधाम से हुआ सिंदूर खेला, मां दुर्गा को नम आंखों से दी गई विदाई
मां दुर्गा की विदाई से पहले देवघर की महिलाओं ने सिंदूर खेला मनाया. हितेश चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 21, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 2:48 PM IST
देवघर: शारदीय दुर्गा पूजा के समापन पर बुधवार को देवघर में बंगाली परंपरा के अनुसार सिंदूर खेला का आयोजन किया गया. इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की और एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर इस परंपरा को उत्साह के साथ निभाया. मां दुर्गा की विदाई के अवसर पर आयोजित इस अनुष्ठान में महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र, परिवार की सुख-समृद्धि और समाज के बेहतर भविष्य की कामना की.
इसी कड़ी में देवघर के सिमरा पंचायत में भी विजयादशमी के अवसर पर सिंदूर खेला का आयोजन किया गया. यहां बंगाली समुदाय की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर एक-दूसरे को सिंदूर लगाया और इस परंपरा का आनंद लिया. पूरे विधि-विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा करने के बाद महिलाओं ने माता रानी को विदाई दी और अगले वर्ष फिर से खुशियों के साथ उनके आगमन की प्रार्थना की.
बंगाली संस्कृति में विशेष महत्व रखता है सिंदूर खेला
सिंदूर खेला बंगाली समुदाय की एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है, जिसे मुख्य रूप से विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की विदाई से पहले निभाया जाता है. मान्यताओं के अनुसार, इस परंपरा के माध्यम से महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं.
देवघर जिले में बंगाली समुदाय की अच्छी-खासी आबादी होने के कारण यहां भी इस परंपरा को विशेष उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. महिलाओं का मानना है कि इस धार्मिक परंपरा को निभाने से जीवन के दुख-दर्द दूर होते हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. इसी आस्था के साथ महिलाओं ने मां दुर्गा से अपने पति, परिवार और समाज के बेहतर भविष्य की प्रार्थना की.
विदाई की परंपरा में खुशी और भावुकता का संगम
मां दुर्गा की विदाई का अवसर श्रद्धा के साथ-साथ भावुकता से भी जुड़ा होता है. महिलाओं ने बताया कि मां दुर्गा को विदा करने का क्षण भावुक कर देने वाला होता है, लेकिन इस परंपरा को खुशी और उत्साह के साथ निभाया जाता है. मान्यता है कि मां दुर्गा अपने मायके आने वाली बेटी की तरह होती हैं, जिन्हें विजयादशमी के दिन विदा किया जाता है.
इसी भावना के साथ सिमरा पंचायत में महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर मां दुर्गा को विदाई दी. इस दौरान सभी ने प्रार्थना की कि मां दुर्गा अगले वर्ष भी इसी तरह सुख, शांति और खुशियां लेकर आएं. पारंपरिक बंगाली परिधान, धार्मिक आस्था और उत्साह के बीच आयोजित सिंदूर खेला ने दुर्गा पूजा के अंतिम दिन को विशेष बना दिया.
बोकारो में भी महिलाओं ने सिंदूर खेला में लिया हिस्सा
बोकारो में भी मां दुर्गा की विदाई की परंपरा निभाई गई. इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सज-धजकर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की और सिंदूर खेला की रस्म निभाई. महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करने के बाद एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य, सुख और समृद्धि की कामना की.
जमशेदपुर में भी सिंदूर खेला
जमशेदपुर में भी नवरात्र की महादशमी के अवसर पर शहर के सभी पूजा पंडाल मे सुहागन महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर पारंपरिक सिंदूर खेला की रस्म निभाकर मां दुर्गा को भावुक विदाई दी.
मां दुर्गा की विदाई से पहले महिलाओं ने देवी को सिंदूर अर्पित किया और इसके बाद एक-दूसरे की मांग और माथे पर सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख तथा परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की. पारंपरिक परिधान में पहुंची महिलाओं ने ढाक की धुन के बीच सिंदूर खेला की रस्म निभाई.
इस दौरान सभी पंडाल परिसर में भक्ति और उल्लास का माहौल रहा. महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर मां दुर्गा से अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना की.
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