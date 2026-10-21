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देवघर में धूमधाम से हुआ सिंदूर खेला, मां दुर्गा को नम आंखों से दी गई विदाई

सिंदूर खेला करतीं महिलाएं ( Etv Bharat )

देवघर: शारदीय दुर्गा पूजा के समापन पर बुधवार को देवघर में बंगाली परंपरा के अनुसार सिंदूर खेला का आयोजन किया गया. इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की और एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर इस परंपरा को उत्साह के साथ निभाया. मां दुर्गा की विदाई के अवसर पर आयोजित इस अनुष्ठान में महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र, परिवार की सुख-समृद्धि और समाज के बेहतर भविष्य की कामना की.

इसी कड़ी में देवघर के सिमरा पंचायत में भी विजयादशमी के अवसर पर सिंदूर खेला का आयोजन किया गया. यहां बंगाली समुदाय की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर एक-दूसरे को सिंदूर लगाया और इस परंपरा का आनंद लिया. पूरे विधि-विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा करने के बाद महिलाओं ने माता रानी को विदाई दी और अगले वर्ष फिर से खुशियों के साथ उनके आगमन की प्रार्थना की.