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'डिजिटल भारत' को आइना दिखाती तस्वीर: पेंशन के लिए तपती धूप में सास को कंधे पर ढोकर बैंक पहुंची बहू

90 साल की सास को ढोकर 5 किलोमीटर का सफर करने की मजबूरी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पेंशन के लिए तपती धूप में सास को कंधे पर ढोकर बैंक पहुंची बहू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरगुजा: भीषण गर्मी में तपती दोपहर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सिस्टम की सच्चाई को उजागर कर दिया. भले ही सिस्टम लगातार नवाचार और योजनाओं के माध्यम से ये दावे करता आया है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है. लेकिन उन दावों के बीच एक एक बहु अपनी सास को पेंशन के पैसे दिलाने के लिए कंधे पर ढोकर ले जाती नजर आई.

महिला ने अपनी सास को कंधे पर बैठाकर करीब 5 किलोमीटर पैदल सफर तय किया. इन पर स्थानीय मीडिया की नजर पडी तो उन्होंने इसका वीडियो बना लिया और कुछ सवाल भी पूछ लिए वरना शायद ग्रामीण क्षेत्रों का ये सच सामने नहीं आ पाता.

कहां है बैंक सखी योजना?

छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक नवाचार कोरोना काल में किया गया जिसके तहत गांव गांव में बैंक सखी नियुक्त की गई थी. ये बैंक सखी तमाम डिजिटल ट्रांजेक्शन के साथ साथ असहाय लोगों के घरों पर जाकर पेंशन नगद भुगतान करती हैं. बावजूद इसके एक 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला को उसकी बहु कांधे पर लादने को मजबूर है.

महिला ने बताया पूरा हाल

मामला मैनपाट ब्लॉक के ग्राम कुनिया जंगलपारा का है, यहां रहने वाली सुखमनिया बाई अपनी 90 साल की बुजुर्ग सास को पिछले कई महीनों से इसी तरह पीठ पर ढोकर बैंक ला रही है. इस बार भी वह अपनी सास को पीठ पर बैठाकर, पथरीले रास्तों और नदी-नालों को पार करते हुए नर्मदापुर सेंट्रल बैंक पहुंची.

पेंशन के लिए उसी खाताधारक को आना जरूरी

दरअसल बैंक के नियम अनुसार पेंशन के लिए वृद्धा को खुद बैंक आना होता ताकि फिंगरप्रिंट या भौतिक सत्यापन बैंक कर सके. बैंक के इसी कड़े नियम के कारण इस तपती धूप और दुर्गम रास्तों में भी लाचार सास को पीठ पर उठाकर महिला लेकर आई. अब सवाल यह है कि क्या बैंक सखी ने ध्यान नहीं दिया या फिर ये नियम की मजबूरी है?