अच्छी बारिश की कामना के लिए अनोखा टोटका, महिलाओं ने पानी से भरी मटकियां फोड़ी, गए लोकगीत
मान्यता है बारिश के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के बजाय उन्हें नाराज करने के प्रतीकात्मक टोटके के रूप में यह रस्म निभाई जाती है.
Published : August 1, 2026 at 10:34 AM IST|
Updated : August 1, 2026 at 11:25 AM IST
उदयपुर : मेवाड़ में अच्छी बारिश की कामना को लेकर निभाई जाने वाली एक अनूठी परंपरा फिर देखने को मिली. भोइवाड़ा की राजमाली समाज की महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ गणगौर घाट से शुरुआत करते हुए शहर के प्रमुख बाजारों में पानी से भरी मटकियां फोड़ी. इस दौरान महिलाओं ने वर्षा की कामना से पारंपरिक लोकगीत भी गाए.
इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार मेवाड़ में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए सदियों पुरानी एक लोक परंपरा प्रचलित है. वर्षा नहीं होने पर समाज के आक्रोश और प्रकृति से बेहतर बारिश की कामना व्यक्त करने के प्रतीकात्मक माध्यम के रूप में भी देखा जाता है. इस परंपरा के तहत महिलाएं वर्षों से चली आ रही लोक मान्यताओं का निर्वहन करते हुए विशेष अनुष्ठान करती हैं. उनका मानना है कि इस प्रकार इंद्रदेव को प्रसन्न कर अच्छी वर्षा की प्रार्थना की जाती है. हालांकि, इतिहासकार शर्मा स्पष्ट करते हैं कि इस परंपरा का कोई शास्त्रीय या धार्मिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह लोक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है.
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स्थानीय महिला सरोज ने बताया कि परंपरा के अनुसार सबसे पहले महिलाएं गणगौर घाट पर एकत्रित हुईं, जहां पूजा-अर्चना कर घुघरी का प्रसाद अर्पित किया गया. धार्मिक अनुष्ठान के बाद महिलाओं ने झील से गंदा पानी मटकियों में भरा और समूह के रूप में गीत गाते हुए शहर की ओर रवाना हुईं. यात्रा सबसे पहले जगदीश चौक पहुंची, जहां जगदीश मंदिर के सामने पहली मटकी फोड़ी गई. इसके बाद महिलाओं का समूह घंटाघर, बड़ा बाजार, मोचीवाड़ा सहित शहर के अंदरूनी बाजारों से होकर गुजरा. इस दौरान महिलाएं बादल गरजो रे, पानी बरसो रे जैसे पारंपरिक लोकगीत गाते हुए दुकानों के बाहर मटकियां फोड़ती रहीं.
स्थानीय लोगों के अनुसार यह परंपरा मेवाड़ अंचल में लंबे समय से चली आ रही है. मान्यता है कि जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती, तब इंद्रदेव को प्रसन्न करने के बजाय उन्हें नाराज करने के प्रतीकात्मक टोटके के रूप में यह रस्म निभाई जाती है. मान्यता यह भी है कि दुकानदारों की नाराजगी और उलाहने इंद्रदेव तक पहुंचते हैं, जिसके बाद अच्छी वर्षा होती है. वहीं, कुछ व्यापारियों ने परंपरा के अनुरूप प्रतीकात्मक नाराजगी भी जताई, जिसे इस रस्म का हिस्सा माना जाता है. पूरे आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में लोग इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए बाजारों में मौजूद रहे.