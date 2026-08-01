ETV Bharat / state

अच्छी बारिश की कामना के लिए अनोखा टोटका, महिलाओं ने पानी से भरी मटकियां फोड़ी, गए लोकगीत

महिलाओं ने पानी से भरी मटकिया फोड़ी ( ईटीवी भारत उदयपुर )

उदयपुर : मेवाड़ में अच्छी बारिश की कामना को लेकर निभाई जाने वाली एक अनूठी परंपरा फिर देखने को मिली. भोइवाड़ा की राजमाली समाज की महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ गणगौर घाट से शुरुआत करते हुए शहर के प्रमुख बाजारों में पानी से भरी मटकियां फोड़ी. इस दौरान महिलाओं ने वर्षा की कामना से पारंपरिक लोकगीत भी गाए. इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार मेवाड़ में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए सदियों पुरानी एक लोक परंपरा प्रचलित है. वर्षा नहीं होने पर समाज के आक्रोश और प्रकृति से बेहतर बारिश की कामना व्यक्त करने के प्रतीकात्मक माध्यम के रूप में भी देखा जाता है. इस परंपरा के तहत महिलाएं वर्षों से चली आ रही लोक मान्यताओं का निर्वहन करते हुए विशेष अनुष्ठान करती हैं. उनका मानना है कि इस प्रकार इंद्रदेव को प्रसन्न कर अच्छी वर्षा की प्रार्थना की जाती है. हालांकि, इतिहासकार शर्मा स्पष्ट करते हैं कि इस परंपरा का कोई शास्त्रीय या धार्मिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह लोक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है. अच्छी बारिश की कामना के लिए अनोखा टोटका (ईटीवी भारत उदयपुर)