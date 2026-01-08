ETV Bharat / state

वसूली के लिए आ रही है महिला ब्रिगेड, सागर में नगर निगम टैक्स वसूलने का यूनिक आईडिया

कर वसूली करेगी महिला ब्रिगेड ( Etv Bharat )

सागर : देश की 100 स्मार्ट सिटी में शामिल सागर शहर का नगर निगम इन दिनों आर्थिक बदहाली से जूझ रही है. आलम ये है कि दीपावली पर तीन महीने से वेतन ना मिलने पर कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया था. अब एक बार फिर वहीं हालात बनते नजर आ रहे हैं. पिछले दो महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, ऐसे में कर्मचारी हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं. दूसरी ओर नगर निगम की माली हालत ऐसी है कि वो कर्मचारियों को वेतन देने सरकार से अनुदान राशि एडवांस में देने की मांग कर रही है. ऐसे में नगर निगम ने अपनी बकाया वसूली के लिए अब यूनिक आईडिया निकाला है. कर वसूली करेगी महिला ब्रिगेड सागर नगर निगम के आयुक्त राजकुमार खत्री ने नगर निगम द्वारा वसूले जाने वाले सभी प्रकार के टैक्स के लिए महिला ब्रिगेड तैयार कर दी है. जलकर, संपत्ति कर, कचरा प्रबंधन शुल्क और नगर निगम की दुकानों का किराया सहित अन्य सभी तरह के बकाया करों की तय लक्ष्य के हिसाब से वसूली करने पहली बार महिला ब्रिगेड दल का गठन किया गया है. गठित महिला ब्रिगेड दल नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी के निर्देशन में वसूली का काम करेगा. 100 स्मार्ट सिटी में शामिल सागर लेकिन नगर निगम के बुरे हालात (Etv Bharat) महिला ब्रिगेड में कौन-कौन शामिल?