ETV Bharat / state

बोरे में मिली महिला की लाश, दुर्ग के सुपेला थाना इलाके में मची सनसनी

बंद बोरे से बदबू आने की सूचना सबसे पहले स्थानीय राहगीरों ने पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने बोरे को खोलकर देखा.

WOMEN BODY FOUND IN SACK
बोरे में मिली महिला की लाश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 11:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: ट्वीन सिटी के नाम से मशहूर दुर्ग शहर में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. एक बार फिर अपराध की एक बड़ी वारदात सुपेला थाना इलाके में घटित हुई है. यहां सड़क किनारे रखे बोरे से एक महिला का शव बरामद किया गया है. आज सुबह जब स्थानीय लोग वहां से गुजरे तो उनको बोरे से बदबू आती मिली. बोरे पर मक्खियां भी भिनभिना रही थी. स्थानीय लोगों को किसी अनहोनी का शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे को खोला तो उसके भीतर महिला की लाश मिली. इलाके में जैसे ही ये खबर फैली मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

बंद बोरे से मिली महिला की लाश

लोगों का कहना था कि वो आम दिनों की तरह जब चंद्र मौर्या टॉकीज से पास से होकर गुजर रहे थे, तभी उनको वहां के बंद बोरा नजर आया. बंद बोरे से बदबू आ रही थी. इस बात की खबर उन लोगों ने तत्काल सुपेला थाना पुलिस को दी. बोरे से मिली लाश की पहचान की जा रही है. लाश तीन से चार दिन पुरानी बताई जा रही है.

बोरे में मिली महिला की लाश (ETV Bharat)

महिला की पहचान की कोशिश तेज

महिला कौन है और कहां की रहने वाली है इसका पता लगाया जा रहा है. आस पास के थानों में महिला के शव की शिनाख्तगी के लिए फोटो भिजवाई गई है. पुलिस को शक है कि महिला की हत्या कहीं और कर उसके शव को यहां ठिकाने लगाया गया है. पुलिस को ये भी शक है कि जांच भटकाने के लिए इस तरह का काम हत्यारों ने किया है. सुपेला पुलिस फिलहाल सभी एंगल से जांच कर रही है. घटनास्थल का मुआयना करने के लिए खुद एसएसपी विजय अग्रवाल भी पहुंचे.

चंद्रा-मौर्या अंडर ब्रिज के पास से गुजर रहे राहगीरों ने बोरे में बंद शव देखे जाने की सूचना दी थी. पुलिस महिला की पहचान और मामले के खुलासे के लिए हर पहलू से जांच कर रही है: विजय अग्रवाल, एसएसपी, दुर्ग

मौके पर पहुंची डॉग स्कॉड और फॉरेंसिक की टीम

घटना की सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्कॉड की टीम भी मौके पर पहुंची. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके. पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.

दुर्ग रेलवे एसी कोच क्लीनर ठेका कर्मचारी अनशन पर बैठे, ठेका नियुक्ति में मनमानी और हटाए जाने का विरोध

कार से जानलेवा स्टंट करने वाले युवकों की हुई पहचान, पुलिस ने काटा 31 हजार 900 का चालान

दुर्ग में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आकर मौत

दुर्ग में धान खरीदी के टोकन के लिए किसान परेशान, कुछ ही मिनटों में पोर्टल फुल, ऑफलाइन में भी परेशानी

TAGGED:

SUPELA POLICE STATION
DURG
CHANDRA MAURYA TALKIES
SSP VIJAY AGGARWAL
WOMEN BODY FOUND IN SACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.