बोरे में मिली महिला की लाश, दुर्ग के सुपेला थाना इलाके में मची सनसनी
बंद बोरे से बदबू आने की सूचना सबसे पहले स्थानीय राहगीरों ने पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने बोरे को खोलकर देखा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 13, 2025 at 11:42 AM IST
दुर्ग: ट्वीन सिटी के नाम से मशहूर दुर्ग शहर में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. एक बार फिर अपराध की एक बड़ी वारदात सुपेला थाना इलाके में घटित हुई है. यहां सड़क किनारे रखे बोरे से एक महिला का शव बरामद किया गया है. आज सुबह जब स्थानीय लोग वहां से गुजरे तो उनको बोरे से बदबू आती मिली. बोरे पर मक्खियां भी भिनभिना रही थी. स्थानीय लोगों को किसी अनहोनी का शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे को खोला तो उसके भीतर महिला की लाश मिली. इलाके में जैसे ही ये खबर फैली मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
बंद बोरे से मिली महिला की लाश
लोगों का कहना था कि वो आम दिनों की तरह जब चंद्र मौर्या टॉकीज से पास से होकर गुजर रहे थे, तभी उनको वहां के बंद बोरा नजर आया. बंद बोरे से बदबू आ रही थी. इस बात की खबर उन लोगों ने तत्काल सुपेला थाना पुलिस को दी. बोरे से मिली लाश की पहचान की जा रही है. लाश तीन से चार दिन पुरानी बताई जा रही है.
महिला की पहचान की कोशिश तेज
महिला कौन है और कहां की रहने वाली है इसका पता लगाया जा रहा है. आस पास के थानों में महिला के शव की शिनाख्तगी के लिए फोटो भिजवाई गई है. पुलिस को शक है कि महिला की हत्या कहीं और कर उसके शव को यहां ठिकाने लगाया गया है. पुलिस को ये भी शक है कि जांच भटकाने के लिए इस तरह का काम हत्यारों ने किया है. सुपेला पुलिस फिलहाल सभी एंगल से जांच कर रही है. घटनास्थल का मुआयना करने के लिए खुद एसएसपी विजय अग्रवाल भी पहुंचे.
चंद्रा-मौर्या अंडर ब्रिज के पास से गुजर रहे राहगीरों ने बोरे में बंद शव देखे जाने की सूचना दी थी. पुलिस महिला की पहचान और मामले के खुलासे के लिए हर पहलू से जांच कर रही है: विजय अग्रवाल, एसएसपी, दुर्ग
मौके पर पहुंची डॉग स्कॉड और फॉरेंसिक की टीम
घटना की सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्कॉड की टीम भी मौके पर पहुंची. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके. पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.
