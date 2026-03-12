ETV Bharat / state

हल्द्वानी में सरे बाजार महिला यूट्यूबरों के बीच तू-तू मैं-मैं, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की का आरोप, पुलिस ने किया दोनों का चालान

एक बार फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व यूट्यूबर ज्योति अधिकारी सुर्खियों में हैं. इस बार वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भिड़ गई.

हल्द्वानी में महिला यूट्यूबर आपस में भिड़े (Photo-Local Resident)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 12, 2026 at 10:41 AM IST

हल्द्वानी: काठगोदाम थाना क्षेत्र स्थित चौपाटी में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब दो महिला ब्लॉगर आपस में सरेआम भिड़ गईं. दोनों का सोशल मीडिया पर लंबे समय से विवाद चल रहा था. बीते दिन विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और दोनों ब्लॉगर सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गई. इस दौरान दोनों के बीच जमकर गाली-गलौज और धक्का-मुक्की होने लगी. मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस को बीच-बचाव कर दोनों को हिरासत में लिया और दोनों का शांति भंग में चालान किया गया है.

उत्तराखंड के देवी देवताओं और कुमाऊं की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में सुर्खियों में रहने वाली यूट्यूबर ज्योति अधिकारी का हल्द्वानी में एक और मामला सामने आया है. इस बार वह किसी यूट्यूबर महिला से सरे बाजार भिड़ती हुई नजर आ रही है. जिसके बाद बीच बचाव में उतरी पुलिस ने दोनों महिलाओं का शांति भंग में चालान किया है. जानकारी के अनुसार हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र स्थित चौपाटी क्षेत्र में ब्लॉगर ज्योति अधिकारी और सुनीता भट्ट के बीच अचानक विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई और मामला गाली-गलौज से होते हुए धक्का-मुक्की तक पहुंच गया.

दोनों महिला ब्लॉगर एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए सड़क पर ही बहस करती नजर आईं. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर विवाद चल रहा था. दोनों एक-दूसरे के खिलाफ वीडियो और पोस्ट के जरिए आरोप-प्रत्यारोप लगाती रही हैं. इसी विवाद के चलते जब दोनों आमने-सामने आईं तो मामला गर्मा गया और चौपाटी में हंगामे की स्थिति बन गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को शांत कराने की कोशिश की. काफी देर तक चली बहस के बाद पुलिस दोनों महिला ब्लॉगर को समझाते हुए काठगोदाम थाने ले गई. जहां पर दोनों के खिलाफ शांति भंग का चालान कर दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया गया.

एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि बीती शाम काठगोदाम स्थित चौपाटी में विवाद होने की सूचना थाना काठगोदाम को मिली थी मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेते हुए चालान की कार्रवाई की. साथ ही पुलिस ने दोनों को सख्त हिदायत भी दी है.

