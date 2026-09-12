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रतनगढ़ में महिलाओं ने रोकी रेलवे के जीएम की स्पेशल गाड़ी...बोलीं-पहले हमें दो रास्ता

महिलाओं का कहना था, रेलवे ने करीब 8 वार्डों का रास्ता जाली लगाकर रोक दिया. इसके चलते लोगों को घूमकर जाना पड़ता है. ओवरब्रिज बनवाएं.

People gathered on the tracks in the path of the GM's special train at Ratangarh.
रतनगढ़ में जीएम की स्पेशल गाड़ी की राह में पटरियों पर जुटे लोग (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 9:23 PM IST

3 Min Read
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चूरू: जिले में रेलवे के निर्माण कार्यों का जायजा लेने आए उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा को शनिवार को यहां रतनगढ़ में महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा. रतनगढ़ में रेलवे पटरी पार आबादी की महिलाओं ने महाप्रबंधक की स्पेशल ट्रेन का रास्ता रोक लिया. रेलवे ओवरब्रिज की मांग और उसके निर्माण तक अस्थायी रास्ते को लेकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने करीब 20 मिनट जीएम को रोके रखा.

उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा बीकानेर से अपनी स्पेशल ट्रेन से रतनगढ़ पहुंचे तथा अमृत भारत योजना के तहत निर्माण कार्यों का जायजा लिया. प्रर्दशनकारी महिला पार्वती देवी एवं ग्यारसी देवी ने बताया कि जीएम के दौरे को लेकर रतनगढ़ के रेलवे पटरी पार आबादी के सैकड़ों लोग स्टेशन के पास एकत्र हो गए. ये जीएम से बात करने का इंतजार करने लगे. जब जीएम उनके बीच नहीं पहुंचे और ट्रेन से रवाना होने लगे तो महिलाएं रेलवे पटरियों पर आ गई. जीएम की स्पेशल ट्रेन का रास्ता रोक लिया. 15 से 20 मिनट तक जीएम की स्पेशल ट्रेन को नहीं जाने दिया. इस पर डीआरएम गौरव गोविल ने लोगों की समस्या सुनी.

महिलाओं ने रोकी रेलवे के जीएम की स्पेशल गाड़ी (ETV Bharat Churu)

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ये बताई समस्याएं: पार्वती देवी एवं ग्यारसी देवी ने बताया कि रेललाइन के कारण रतनगढ़ शहर दो भागों में बंटा है. रेलवे फाटक अधिकांश समय बंद रहता है. अंडरब्रिज के नीचे पानी भरने के कारण आवागमन बंद हो जाता है. पहले रेलवे पार पैदल जाने वाले लोग पटरियों के ऊपर से चले जाते थे, लेकिन अब रेलवे ने करीब 8 वार्डों का रास्ता जाली लगाकर रोक दिया. इस कारण लोगों को काफी घूमकर जाना पड़ता है, इसलिए ओवरब्रिज बनाएं. ओवरब्रिज बनने तक अस्थायी रूप से रास्ता खोला जाएं. डीआरएम ने आक्रोशित लोगों की समस्या सुनकर जीएम को अवगत कराया. इस पर जीएम शर्मा ने अस्थायी रूप से रास्ता खोलने का आश्वासन दिया. इसके बाद महिलाएं पटरियों से हटी एवं जीएम की ट्रेन चूरू रवाना हो गई.

स्टेशन पर सुविधाओं का जिक्र: इससे पहले जीएम शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा, स्टेशन पर विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया. समस्याएं व सुझाव दर्ज किए, जिनका स्थायी समाधान निकालेंगे. रतनगढ़ स्टेशन को आधुनिक रूप में विकसित किया गया है, यहां सर्कुलेटिंग एरिया की समस्या का समाधान करने के साथ प्लेटफॉर्म्स पर नए शेड बना रहे हैं. यह आधारभूत ढांचा अगले 30 से 40 वर्षों के बढ़ते यात्री भार और नई ट्रेनों के संचालन को पूरा करेगा.

The GM's train stationed at Ratangarh station
रतनगढ़ स्टेशन पर खड़ी जीएम की ट्रेन (ETV Bharat Churu)

ये सुविधाएं गिनाईं: जीएम ने बताया कि दिव्यांग और वरिष्ठ यात्रियों के लिए रैंप बनाए हैं. बीच के प्लेटफॉर्म पर सीढ़ियों के साथ लिफ्ट भी लगाएंगे. स्टेशनों का विकास बिना भेदभाव किया जा रहा है. स्टेशन पर पुल का कार्य तेजी से जारी है. अगले कुछ माह में पूरा कर लिया जाएगा. नई ट्रेनों के संचालन, ट्रेनों के फेरे बढ़ाने, स्टेशन पर सुविधाओं का विस्तार संबंधी मांग लेकर विभिन्न संगठनों ने जीएम को ज्ञापन सौंपे. विधायक पूसाराम गोदारा व रेलवे अधिकारी उपस्थित थे.

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