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Special: बुके की जगह अब हैंडमेड क्राफ्ट से होगा अतिथियों का स्वागत! महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पलामू जिला प्रशासन की पहल

पलामू में महिलाओं को हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. रिपोर्ट-नीरज कुमार.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2026 at 3:16 PM IST

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पलामू: झारखंड के पलामू जिले में महिलाओं को हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. इसके लिए एक योजना बनाई गई है. सरकारी कार्यक्रमों में मेहमानों का स्वागत इन्हीं महिलाओं द्वारा बनाई गई हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट की वस्तुओं से किया जाएगा और उन्हें यही चीजें भेंट में दी जाएंगी.

आमतौर पर, सरकारी कार्यक्रमों में मेहमानों को गुलदस्ते और कई तरह के दूसरे तोहफे दिए जाते हैं. पलामू जिला प्रशासन इस परंपरा को बदलना चाहता है. इसके बजाय, मेहमानों को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार की गई हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें दी जाएंगी. प्रशासन ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के साथ मिलकर इन शिल्पों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है, जिसमें पलामू की महिलाओं को ट्रेनिंग देना भी शामिल है.

बुके की जगह अब हैंडमेड क्राफ्ट से होगा अतिथियों का स्वागत (Etv Bharat)

पलामू में 21,528 स्वयं सहायता समूह

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी पलामू में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई पहल कर रही है. हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने की योजना इसी कोशिश का हिस्सा है. पलामू में 21,528 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें 2,25,780 महिलाएं जुड़ी हुई हैं. जो महिलाएं हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि रखती हैं, उन्हें इस अभियान से जोड़ा जाएगा.

शुरुआत में, जेएसएलपीएस महिलाओं को ट्रेनिंग देगी और बाद में उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए लोन उपलब्ध कराएगी. साथ ही यह इन आर्ट और क्राफ्ट के लिए बाजार भी उपलब्ध कराएगी. शुरुआत में, इन क्राफ्ट का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में किया जाएगा और बाद में, इन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अलग-अलग मेलों में भेजा जाएगा.

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हैंडमेड क्राफ्ट तैयार करती महिला (Etv Bharat)

पलामू में JSLPS की जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM) अनीता केरकेट्टा बताती हैं कि अलग-अलग कार्यक्रमों में गुलदस्ते भेंट करने का आम चलन है. योजना यह है कि इस परंपरा को बदलकर मेहमानों का स्वागत हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजों से किया जाए और उन्हें यही तोहफे में दिया जाए.

"पलामू में हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्टको बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि महिलाएं स्वरोजगार पा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) ने इस पहल के लिए एक योजना बनाई है. इन हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजों के इस्तेमाल और प्रचार-प्रसार को आसान बनाने के लिए सभी विभागों के बीच तालमेल बिठाया गया है." – अनीता केरकेट्टा, DPM, JSLPS

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हैंडमेड क्राफ्ट तैयार करती महिला (Etv Bharat)

मधुरज प्रिया हैंडमेड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लिए बनेंगी रोल मॉडल

पलामू के शाहपुर की रहने वाली मधुरज प्रिया, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के लिए हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में एक रोल मॉडल बनने जा रही हैं. हाथ से कला और शिल्प की चीजें बनाने में माहिर, वह जेएसएलपीएस के जरिए पलामू की दूसरी महिलाओं को ट्रेनिंग देंगी.

मधुरज प्रिया के B.Ed. की पढ़ाई की है. उन्होंने शुरुआत में YouTube और सोशल मीडिया से यह कला सीखी थी. समय के साथ उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली और अब वह कई तरह की सुंदर हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बनाती हैं. उनकी इसी कला को देखकर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और उनके काम को देखा.

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हैंडमेड क्राफ्ट तैयार करती महिला (Etv Bharat)

"मैंने शुरुआत में YouTube और सोशल मीडिया के जरिए आर्ट और क्राफ्ट की चीजें बनाना सीखा. मुझे यह जानकारी दूसरी महिलाओं के साथ साझा करने में खुशी हो रही है. यह एक सकारात्मक कदम है कि जिला प्रशासन हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा दे रहा है. इससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और उनका आर्थिक विकास भी होगा." – मधुरज प्रिया, हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट

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