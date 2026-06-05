देवघर में आम की बागवानी कर महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर, जेएसएलपीएस ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका
देवघर में आम की बागवानी से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रहीं हैं.
Published : June 5, 2026 at 7:15 PM IST
देवघर:आम की बागवानी के क्षेत्र में देवघर अपनी पहचान बनाता जा रहा है. खासकर ग्रामीण महिलाएं जेएसएलपीएस से जुड़कर आम की बागवानी कर रही हैं और न केवल आम के मामले में शहर की मांग पूरी कर रही हैं, बल्कि अपनी आय भी बढ़ा रही हैं.
राज्य सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत वर्ष 2018 में महिलाओं को प्रति एकड़ 112 आम के पौधे उपलब्ध कराए गए थे. मनरेगा के माध्यम से महिलाओं को आम की बागवानी में सहयोग दिया जा रहा है. शुरुआती दौर में खराब मिट्टी, पौधों के सूखने और कम उत्पादन जैसी कई चुनौतियां सामने आईं, लेकिन महिलाओं ने हार नहीं मानी. लगातार प्रयास का परिणाम है कि आज बागानों में पेड़ों में आम लदे हैं और महिलाएं बाजार में आम बेचकर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं.
आम की बागवानी से महिलाएं हो रहीं सशक्त
रिखिया क्षेत्र के हिंदणा पूर्वी गांव की महिलाओं ने बताया कि इस वर्ष पहली बार उन्हें अपने बगीचे के आम बेचकर आय अर्जित करने का अवसर मिला है. पहले उन्हें अपने आम स्थानीय व्यापारियों को कम कीमत पर बेचनी पड़ती थी, जिससे पर्याप्त लाभ नहीं मिलता था. इस बार जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न प्रखंडों में बिक्री स्टॉल लगाए गए हैं, जहां महिलाएं प्रतिदिन 1000 से 1200 रुपये तक की आमदनी कर रही हैं. महिलाओं ने बताया कि खेती आधारित उद्यम से उन्हें रोजगार और आय के नए अवसर मिले हैं. आम तोड़ने से लेकर बाजार तक पहुंचाने और बिक्री की पूरी जिम्मेदारी महिलाएं स्वयं निभा रही हैं.
स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की मांग
वहीं आम की बागवानी से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि वर्तमान में जगह-जगह स्टॉल लगाकर आम की बिक्री करनी पड़ती है. अब तक आम की बिक्री के लिए एक स्थाई बाजार नहीं मिल पाया है. यदि स्थायी बाजार मिल जाए तो आम की बागवानी से और भी लाभ होगा.
जेएसएलपीएस निभा रही महत्वपूर्ण भूमिका
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जेएसएलपीएस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. जेएसएलपीएस के डीपीएम सुशील दास ने बताया कि देवघर में आम की बागवानी महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन लगातार मार्गदर्शन और सहयोग से आज 100 से अधिक महिलाएं शहर के विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर आम बेच रही हैं. आने वाले दिनों में ऐसे स्टालों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी. वर्ष 2018 से अब तक करीब 3000 महिलाओं को आम की बागवानी से जोड़ा गया है, जिनमें लगभग 500 महिलाएं सक्रिय रूप से आम उत्पादन और बिक्री के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं.
वहीं महिलाओं की सफलता की सराहना करते हुए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और डीडीसी पीयूष सिन्हा ने कहा कि भविष्य में इन महिलाओं को और बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि देवघर की पहचान भी देशभर में आम उत्पादन के लिए स्थापित हो सके.
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