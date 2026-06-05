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देवघर में आम की बागवानी कर महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर, जेएसएलपीएस ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

देवघर:आम की बागवानी के क्षेत्र में देवघर अपनी पहचान बनाता जा रहा है. खासकर ग्रामीण महिलाएं जेएसएलपीएस से जुड़कर आम की बागवानी कर रही हैं और न केवल आम के मामले में शहर की मांग पूरी कर रही हैं, बल्कि अपनी आय भी बढ़ा रही हैं.

राज्य सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत वर्ष 2018 में महिलाओं को प्रति एकड़ 112 आम के पौधे उपलब्ध कराए गए थे. मनरेगा के माध्यम से महिलाओं को आम की बागवानी में सहयोग दिया जा रहा है. शुरुआती दौर में खराब मिट्टी, पौधों के सूखने और कम उत्पादन जैसी कई चुनौतियां सामने आईं, लेकिन महिलाओं ने हार नहीं मानी. लगातार प्रयास का परिणाम है कि आज बागानों में पेड़ों में आम लदे हैं और महिलाएं बाजार में आम बेचकर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं.

आम की बागवानी से जुड़ी महिलाओं और जेएसएलपीएस के डीपीएम का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आम की बागवानी से महिलाएं हो रहीं सशक्त

रिखिया क्षेत्र के हिंदणा पूर्वी गांव की महिलाओं ने बताया कि इस वर्ष पहली बार उन्हें अपने बगीचे के आम बेचकर आय अर्जित करने का अवसर मिला है. पहले उन्हें अपने आम स्थानीय व्यापारियों को कम कीमत पर बेचनी पड़ती थी, जिससे पर्याप्त लाभ नहीं मिलता था. इस बार जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न प्रखंडों में बिक्री स्टॉल लगाए गए हैं, जहां महिलाएं प्रतिदिन 1000 से 1200 रुपये तक की आमदनी कर रही हैं. महिलाओं ने बताया कि खेती आधारित उद्यम से उन्हें रोजगार और आय के नए अवसर मिले हैं. आम तोड़ने से लेकर बाजार तक पहुंचाने और बिक्री की पूरी जिम्मेदारी महिलाएं स्वयं निभा रही हैं.

देवघर में आम की बागवानी से जुड़ी महिलाएं. (फोटो-ईटीवी भारत)

स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की मांग