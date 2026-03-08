ETV Bharat / state

कोडरमा में लाह की चूड़ियां बनाकर महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर, जानें कैसे शून्य से शिखर तक का तय किया सफर

कोडरमा में लाह के उत्पाद तैयार कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रहीं हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पढ़िए महिलाओं की सक्सेस स्टोरी.

Lac Production in Koderma
डिजाइन इमेज. (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 8, 2026 at 3:10 PM IST

3 Min Read
कोडरमा:अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हम कोडरमा के महुआदोहर गांव की रहने वाली उन महिलाओं से रूबरू कराएंगे, जो लाह के उत्पादन से लेकर लाह से निर्मित उत्पाद तैयार कर न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि पारिवारिक बंदिशों के बीच समाज को एक नई दिशा दे रही हैं.

महुआदोहर की महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

कोडरमा के चंदवारा प्रखंड स्तिथ महुआदोहर गांव में महिलाएं लाह के उत्पादन से लेकर लाह से उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भर बन रहीं हैं. राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्थान के सचिव मनोज दांगी ने बताया कि महिलाओं ने अपने दम पर शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है और यह सिलसिला अनवरत जारी है.

जानकारी देते राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्थान के सचिव मनोज दांगी और महिला कारीगरों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एक से बढ़कर एक उत्पाद तैयार कर रहीं महिलाएं

राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्थान और नाबार्ड के सहयोग से महुआदोहर गांव की 90 महिलाओं को लाह के उत्पादन से लेकर लाह से निर्मित उत्पाद तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया. प्रशिक्षण के दौरान बताई गई बारीकियों का इस्तेमाल कर आज ये महिलाएं सुंदर और मनमोहक लाह की चूड़ियों के अलावे कई अन्य सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं तैयार कर रही हैं. यहां से होने वाली आमदनी से ये महिलाएं अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर पा रही हैं और अपनी जीवन शैली को बेहतर बना रही हैं.

Lac Production in Koderma
लाह की चूड़ी तैयार करतीं महिलाएं. (फोटो-ईटीवी भारत)

हुनरमंद बनकर महिलाएं लिख रही सफलता की इबारत

लाह उत्पादन से जुड़ने का फैसला इन महिलाओं ने ऐसे समय में लिया जब इस इलाके में माइका उद्योग बंद हो गया और उसके बाद पलायन का दौर शुरू हो गया था. बहरहाल, इस गांव की महिलाओं ने खुद को हुनरमंद बनाने के लिए एकजुटता की राह चुनी. आज गांव की तमाम महिलाएं इस उद्योग के जरिए एकजुट हैं और घरेलू कामकाज के साथ कामकाजी महिला होने का भी गौरव हासिल कर रही हैं.

Lac Production in Koderma
लाह की चूड़ी तैयार करतीं महिलाएं. (फोटो-ईटीवी भारत)

बेहतर बाजार मिल जाए तो बढ़ेगा मुनाफा

फिलहाल ये महिलाएं 50 रुपये से लेकर 500 तक की लाह की चूड़ियां तैयार कर रही हैं. बड़ा बाजार मिल जाए तो इन महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की डिमांड भी निसंदेह बढ़ जाएगी, जिससे इनका मुनाफा भी बढ़ेगा. फिलहाल इनके हौसलों को देखते हुए मुख्यमंत्री कुटीर उद्योग योजना के तहत इस समूह को 5 लाख रुपये का एक किट भी दिया गया है. इसके अलावे ये वही महुआदोहर गांव है जहां की रानी मिस्त्री की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं.

Lac Production in Koderma
लाह की चूड़ी तैयार करतीं महिलाएं. (फोटो-ईटीवी भारत)

