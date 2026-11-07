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Special: हर्बल प्रोडक्ट से महिलाओं ने तैयार किया गिफ्ट हैंपर, दीपावली में कारोबार से महिलाएं हो रही हैं आत्मनिर्भरता

ग्राफिक्स इमेज ( ETV Bharat )

पलामू: पलामू में ग्रामीण इलाके के महिलाओं ने हर्बल प्रोडक्ट से गिफ्ट हैंपर तैयार किया है. महिलाओं के द्वारा तैयार गिफ्ट हैंपर की मांग बड़े पैमाने पर हो रही है. दीपावली के दौरान इसका एक बड़ा कारोबार हुआ है. दीपावली के दौरान लोग अपने करीबी और शुभचिंतकों को गिफ्ट देने की परंपरा है. इसी को ध्यान में रख कर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने स्वयं सहायता समूह के सखी दीदियों के माध्यम से गिफ्ट हैंपर तैयार करवाया गया है.

गिफ्ट हैंपर में महिलाओं के द्वारा तैयार कास के डाला में रागी (मडुआ) का बिस्किट, लड्डू, अरहर का डाल, हर्बल दीया और रागी के नमकीन को रखा गया है. दरअसल पलामू का इलाका अरहर के उत्पादन के लिए चर्चित है. सखी दीदियां भी बड़े पैमाने पर अरहर का उत्पादन करती हैं. जबकि महिलाओं के द्वारा मिट्टी के दीए को कलात्मक स्वरूप दिया जाता है. वहीं बड़े पैमाने पर पलामू में रागी का उत्पादन शुरू हुआ है.