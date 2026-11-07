Special: हर्बल प्रोडक्ट से महिलाओं ने तैयार किया गिफ्ट हैंपर, दीपावली में कारोबार से महिलाएं हो रही हैं आत्मनिर्भरता
पलामू में हर्बल प्रोडक्ट से महिलाओं ने गिफ्ट हैंपर तैयार किया है. दीपावली में बड़े पैमाने पर कारोबार हुआ है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 7, 2026 at 2:19 PM IST
पलामू: पलामू में ग्रामीण इलाके के महिलाओं ने हर्बल प्रोडक्ट से गिफ्ट हैंपर तैयार किया है. महिलाओं के द्वारा तैयार गिफ्ट हैंपर की मांग बड़े पैमाने पर हो रही है. दीपावली के दौरान इसका एक बड़ा कारोबार हुआ है. दीपावली के दौरान लोग अपने करीबी और शुभचिंतकों को गिफ्ट देने की परंपरा है. इसी को ध्यान में रख कर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने स्वयं सहायता समूह के सखी दीदियों के माध्यम से गिफ्ट हैंपर तैयार करवाया गया है.
गिफ्ट हैंपर में महिलाओं के द्वारा तैयार कास के डाला में रागी (मडुआ) का बिस्किट, लड्डू, अरहर का डाल, हर्बल दीया और रागी के नमकीन को रखा गया है. दरअसल पलामू का इलाका अरहर के उत्पादन के लिए चर्चित है. सखी दीदियां भी बड़े पैमाने पर अरहर का उत्पादन करती हैं. जबकि महिलाओं के द्वारा मिट्टी के दीए को कलात्मक स्वरूप दिया जाता है. वहीं बड़े पैमाने पर पलामू में रागी का उत्पादन शुरू हुआ है.
गिफ्ट हैंपर महिलाओं के लिए बनेगी रोजगार का बड़ा जरिया
दीपावली के दौरान महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हर्बल गिफ्ट हैंपर को तैयार किया जा रहा है. पलामू में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से 2.10 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं. जबकि पलामू में 21 हजार के करीब स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है. 2026 में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के द्वारा गिफ्ट हैंपर तैयार करने की शुरुआत की गई है.
समूह के दीदियों के द्वारा स्टॉल लगाया गया है और गिफ्ट हैंपर भी तैयार किए गए हैं. इस दौरान भगवान की मूर्ति, मिठाई, झाड़ू समेत कई प्रोडक्ट को सखी दीदियों ने खुद से तैयार किया है. महिलाओं ने काफी सुंदर सा गिफ्ट हैंपर तैयार किया है:- अनिता केरकेट्टा, डीपीएम, जेएसएलपीएस
2027 में बड़े पैमाने पर महिलाओं के द्वारा गिफ्ट हैंपर को तैयार करने की योजना है. शुरुआत में सरकारी कार्यालय में गिफ्ट हैंपर का इस्तेमाल किया गया था. लेकिन इसकी गुणवत्ता के आधार पर बड़े पैमाने पर बाजार में भी इसकी मांग हो रही है. दीपावली को लेकर शनिवार और रविवार की शाम तक भी कारोबार होने की उम्मीद है.
हर्बल प्रोडक्ट से गिफ्ट हैंपर को तैयार किया है और स्टॉल भी लगाया गया है. स्टॉल में महिलाओं के द्वारा तैयार की गई सामग्री की अच्छी खासी मांग हो रही है. दुकान में इन्हें रखकर बिक्री से भी फायदा हो रहा है:- सुनीता देवी, चैनपुर
हर्बल प्रोडक्ट स्टॉल से लाखों में हुआ कारोबार
पलामू के विभिन्न प्रखंडों में स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा दीपावली को लेकर स्टॉल भी लगाया गया है. स्टॉल में गिफ्ट हैंपर, हर्बल प्रोडक्ट के अलावा सखी दीदियों के द्वारा बनाए गए दिया की भी बिक्री हो रही है. पलामू में चैनपुर के बंदुआ, चेडाबार, पूर्वडीहा, पथरा और सेमरा गांव में बड़े पैमाने पर सजावटी सामान, कासी का झाड़ू, मिट्टी के मूर्ति, दीया, मिट्टी की गुड़िया आदि को तैयार किया है.
चैनपुर के इलाके में बड़े पैमाने पर कारोबार हो रहा है. चैनपुर इलाका नगर निगम क्षेत्र से काफी नजदीक है. जिस कारण शहरी क्षेत्र से भी लोग हर्बल गिफ्ट हैंपर और अन्य सामग्री को खरीदने के लिए स्टॉल तक पहुंच रहे हैं. बता दें कि हर्बल गिफ्ट हैंपर और स्टॉल से 300 से भी अधिक महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हैं.
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