कपड़ा सुखाने का विवाद और सूरजपुर में महिलाओं से मारपीट, पुलिस जांच तेज

सूरजपुर में एक मां बेटी के साथ मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Surajpur Kotwali Police Station
सूरजपुर कोतवाली थाना (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 10, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में कपड़ा सुखाने को लेकर हुए मारपीट का मुद्दा पुलिस के पास पहुंच गया है. बताया जा रहा है कि 6 दिन पहले सूरजपुर के पर्री गांव में कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया था. देखते देखते इस विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया. इस घटना में महिलाओं से मारपीट करने का आरोप दिनेश देवांगन नाम के शख्स पर लगा है.

कपड़ा सुखाने को लेकर हुआ विवाद

पुलिस के पास पहुंची शिकायत में पीड़िता माया ने बताया कि वह पर्री गांव में रहती है. यहां कपड़े सुखाने को लेकर पड़ोस के दिनेश देवांगन से विवाद हो गया. शुरुआत में कहासुनी हुई उसके बाद आरोपी ने माया और उशकी बेटी पर हमला करना शुरू कर दिया. मारपीट का यह वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद पीड़िता माया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

सूरजपुर मारपीट केस में जांच तेज (ETV BHARAT)

जांच में जुटी सूरजपुर पुलिस

इस घटना की शिकायत के बाद सूरजपुर कोतवाली पुलिस केस की जांच में जुट गई है. कोतवाली पुलिस ने आरोपी दिनेश देवांगन के खिलाफ मारपीट से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विवेचना में जुटी हुई है और वायरल वीडियो को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है.

पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर

मारपीट की इस घटना के बाद सूरजपुर के पर्री गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस पूरे केस पर नजर रख रही है. जल्द ही इस केस में और भी खुलासा हो सकता है.

