ETV Bharat / state

दून एक्सप्रेस ट्रेन में महिलाओं ने टीटीई को पीटा, मुंह पर फेंकी चाय, यात्री की शिकायत पर सीट खाली कराने गए थे

लखनऊ : दून एक्सप्रेस ट्रेन में यात्री की सीट से कब्जा खाली कराना टीटीई को महंगा पड़ गया. आरोप है कि अनाधिकृत रूप से ट्रेन में सवार महिलाओं ने टीटीई की ही पिटाई कर दी. टीटीई पर महिलाओं ने चाय फेंक दी. टीटीई ने लखनऊ जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई है.

हावड़ा से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन संख्या 13009 दून एक्सप्रेस गुरुवार रात करीब नौ बजे चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची. लखनऊ पहुंचने से पहले टीटीई दिवाकर मिश्र ट्रेन के स्लीपर कोच एस थ्री में टिकट चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान कोच में काशी से हरिद्वार जा रहे यात्री ने सीट पर अनाधिकृत रूप से सवार यात्रियों की शिकायत सोशल मीडिया एक्स पर दर्ज कराई.

साथ ही टीटीई से सीट खाली कराने का आग्रह भी किया. टीटीई दिवाकर मिश्र ने बताया कि वह सीट नंबर चार को खाली कराने के लिए पहुंचे, तो उस पर बैठीं महिलाएं भड़क उठीं. महिलाओं ने गाली-गलौज करते हुए उनकी शर्ट फाड़ दी. महिलाओं ने मारपीट करते हुए मुंह पर चाय भी फेंक दी. दिवाकर मिश्र का कहना है कि महिला यात्रियों ने उनके सोने की चेन तोड़ दी. जीआरपी चारबाग में इस पूरे मामले की कंप्लेन दर्ज कराई है.