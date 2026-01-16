ETV Bharat / state

गोरखपुर में सीएम योगी बोले, युवा खेलेगा तो खिलेगा, नशे से भी दूर रहेगा

उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले खेलकूद की प्रतियोगिताएं सरकार के एजेंडे में नहीं रहती थी. खिलाड़ी या तो पलायन करते थे या हताश होकर बैठ जाते थे. लेकिन आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक खेलकूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं. यहां तक की सांसद और विधायक भी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहें, जिसके माध्यम से तमाम खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रांतीय-राष्ट्रीय स्तर की टीमों में प्रतिभाग करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि खेल के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है. ये तभी प्राप्त हो सकता है जब कोई भी नियम और संयम के साथ रहेगा. उन्होंने कहा जब शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन के सभी साधन प्राप्त होंगे.

गोरखपुर: गोरखपुर युनिवर्सिटी परिसर में अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का सीएम योगी शुक्रवार को उद्घाटन किया. प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले खिलाड़ी सीएम से मिले और फिर योगी ने बास्केटबॉल को उछाल कर 2 बार बास्केट में डालने का प्रयास भी किया. हालांकि वह गोल करने में तो सफल नहीं हो पाए लेकिन खेल के मैदान से खिलाड़ियों और प्रदेश को बड़ा संदेश दिए.

योगी ने जिस महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, वह 19 जनवरी को समाप्त होगी. इस प्रतियोगिता में पूर्वी क्षेत्र के 14 राज्यों की कुल 31 टीमों को हिस्सा लेना था लेकिन 27 टीमें इस प्रतियोगिता में प्रतिभा कर पाई हैं. 4 अभी रास्ते में हैं, जो आज देर शाम तक पहुंचेगी. इस दौरान योगी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय से अपील करता हूं कि, वह कम से कम एक खेल को गोद लेकर उसके खिलाड़ियों को तैयार करने का काम करें. इससे स्वस्थ स्पर्धा विकसित होगी. इससे खिलाड़ी और युवा नशे से दूर होंगे और उनके अंदर तमाम तरह की विकृतियां भी पनपने नहीं पाएंगी.

सीएम ने कहा कि यही वजह है कि प्रदेश में पहली स्पोर्ट युनिवर्सिटी मेरठ में बनाई गई है. जहां से खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को कौशल और तकनीक प्राप्त होगी. उन्होंने गोरखपुर की धरती के ऐतिहासिक महत्व का भी इस दौरान जिक्र करते हुए कहा कि चौरी-चौरा की क्रांतिकारी घटना यहीं हुई, जिससे विदेशी हुकूमत को हिलाने का काम हुआ. मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली भी यही है. यह जनपद महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल से भी जुड़ा है. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख शैक्षणिक एवं बौद्धिक केंद्र है.

विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला, शहीद नंदकुमार पटेल रायगढ़ विश्वविद्यालय एवं मेजबान दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की. इस अवसर पर खेल विवडीका (स्पोर्ट्स बुलेटिन) का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया. प्रतियोगिता को निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी 12 सदस्यीय निर्णायक मंडलों को सौंपी गई. यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 15 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित की जाएगी.

आदित्यनाथ ने कहा कि खेल केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अब तक नेशनल स्तर पर पदक जीतने वाले 500 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी दी है, वहीं 96 हजार युवक मंगल दलों को खेल किट उपलब्ध कराई गई हैं. उन्होंने कहा कि “जो खेलेगा वही खिलेगा” के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है. मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की शुरुआत हो चुकी है. ये साल 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. मुख्यमंत्री ने पूर्वी क्षेत्र से आए खिलाड़ियों, कोचों और अधिकारियों का स्वागत-अभिनंदन करते हुए, सभी टीमों को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं. उद्घाटन मुकाबले में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की जीत ने प्रतियोगिता को रोमांचक शुरुआत प्रदान की.



