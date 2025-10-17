बीजेपी विधायक को महिलाओं ने सुनाई खरी खोटी, पुलिस में शिकायत भी की, जानिए पूरा मामला
बदरीनाथ हाईवे पर नशे में धुत्त ट्रॉला चालक ने कुचले वाहन, गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, विधायक भरत सिंह चौधरी के साथ हुई तीखी नोकझोंक
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2025 at 8:14 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 9:05 PM IST
रुद्रप्रयाग: बदरीनाथ हाईवे पर तिलणी में एक ट्रॉला चालक ने दो कार के साथ चार दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि वाहन चालक नशे में धुत्त था. जिसकी स्थानीय जनता ने जमकर धुनाई की. इस दौरान हाईवे से गुजर रहे रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी की भी महिलाओं के साथ तीखी नोकझोंक हुई, जिसको लेकर आक्रोशित महिलाओं ने पुलिस में विधायक की शिकायत की है.
बेकाबू ट्रॉले ने कई वाहनों को रौंदा: जानकारी के मुताबिक, 17 अक्टूबर की सुबह करीब 7 बजे करीब गौचर से रुद्रप्रयाग की ओर जा रहा एक बेकाबू ट्रॉला तिलणी कस्बे में सड़क किनारे आधा दर्जन वाहनों को रौंदते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया. घटना में 2 कार, 3 स्कूटी और 1 बाइक क्षतिग्रस्त हुई है. गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई.
घटना बाद में होती तो हो सकती थी बड़ी अनहोनी: जबकि, पास ही में गुरु रामराय पब्लिक स्कूल भी है. जहां स्कूल का समय बदलने के कारण स्कूली बच्चे घटना के कुछ देर बाद स्कूल पहुंचे, जिससे किसी तरह की जनहानि रुक गई, नहीं तो यहां बड़ा हादसा हो सकता था. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया.
गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन: इधर, आक्रोशित स्थानीय लोगों ने तिलणी में जमकर विरोध किया. स्थानीय निवासी कल्पेश्वरी देवी, सरोजनी देवी, रविंद्र कठैत, नरेंद्र बिष्ट आदि ने कहा कि तिलणी में यह चौथी घटना हो चुकी है. इससे पहले भी यहां तीन घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी एनएच, प्रशासन और पुलिस गंभीर नहीं है. यदि स्कूल के बच्चे यहां होते तो बड़ा हादसा हो सकता था.
घटना के बाद रुद्रप्रयाग नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत भी मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने तिलणी में लगातार बरती जा रही लापरवाही को लेकर शासन-प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त किया और स्थानीय लोगों के विरोध में साथ दिया. इस दौरान मौके पर आ रहे रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी का भी स्थानीय लोगों ने विरोध किया. पुलिस ने घटना के बाद आरोपी ट्रॉला चालक को गिरफ्तार कर लिया है.
"चालक रमेश प्रकाश निवासी माणिकपुर, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) को हिरासत में लेकर उसका मेडिकल कराया गया है. जबकि, मुकदमा लिखने की कार्रवाई की जा रही है." - मनोज नेगी, कोतवाली निरीक्षक, रुद्रप्रयाग
विधायक को महिलाओं ने सुनाई खरी-खोटी, पुलिस में दिया पत्र: ट्रॉला हादसे के बाद हाईवे से गुजर रहे रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी को स्थानीय जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा. जहां विधायक महिलाओं के पास पहुंचे और जाम खुलवाने का निवेदन किया, लेकिन आक्रोशित महिलाओं ने मामले में जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए विधायक भरत चौधरी को ही जमकर खरी खोटी सुना दी.
वहीं, विधायक भरत सिंह चौधरी के तेवर देखकर महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने मौके पर पहुंचे कोतवाली निरीक्षक मनोज नेगी को शिकायती पत्र सौंपा. जिसमें उन्होंने विधायक पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पत्र सौंपने वालों में पूजा देवी, कल्पना देवी, साक्षी देवी, उषा देवी, रीना देवी, विनीता देवी, रिंकी देवी, सरोज देवी, शशी देवी, उर्मिला देवी, सरिता देवी, रुकमणी देवी के हस्ताक्षर हैं.
वहीं, दूसरी ओर रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने एनएच विभाग को हाईवे के दोनों ओर झाड़ियां काटने और एक्सीडेंटल एरिया संबंधित साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा महिलाओं के विरोध और शिकायत दर्ज करवाने के मामले में भी अपना पक्ष रखा है. उनका कहना था कि इसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं है. ग्रामीणों की यह नाराजगी स्वाभाविक है.
"यह स्वाभाविक है कि इस तरह के मामले में तथ्यों के जानकारी के अभाव में कुछ लोगों में नाराजगी होती है. हालांकि, इसमें हमारी किसी तरह की संलिप्तता नहीं थी. क्योंकि, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है. उन घटनाओं में मुआवजे की जो अपेक्षाएं लोग कर रहे थे, वो उन्हें नहीं मिल पाया था. इसको लेकर उनकी कुछ नाराजगी थी. यह स्वाभाविक है."- भरत सिंह चौधरी, बीजेपी विधायक, रुद्रप्रयाग
