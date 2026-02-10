ETV Bharat / state

झारखंड की नौ नगर निगम सीटों में दो पर महिलाओं का मेयर बनना तय, शेष सात पर भी आधी आबादी के लिए रास्ता ओपन

झारखंड नगर निकाय चुनाव में कई महिला प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रही हैं. नौ नगर निगम सीटों पर दो महिलाओं का मेयर बनना तय है.

Mayor seats for women in Jharkhand
राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 10, 2026 at 2:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में कुल 48 नगर निकायों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में मेयर, अध्यक्ष, वार्ड सदस्य के लिए प्रत्याशी एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. तमाम पार्टियों द्वारा बड़े पदों पर प्रत्याशियों के समर्थन की घोषणा के बीच बागियों के मैदान में उतरने से चुनाव दिलचस्प हो गया है. सबसे ज्यादा नजर नौ नगर निगम में मेयर के पद पर टिकी है. खासकर पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है. इन सबके बीच नौ नगर निगम में दो महिलाओं और एससी-ओबीसी के खाते में एक-एक सीट जाना तय है.

दो महिलाओं का मेयर बनना क्यों है तय

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 27 और झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 9 के उपनियम (2) के तहत मेयर/महापौर के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं. इसके तहत सभी नौ सीटों को अनारक्षित, एसटी, एससी और ओबीसी-1 में बांटा गया है. इसमें आधी आबादी का दबदबा बनना तय है. क्योंकि अनारक्षित कोटे की दो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. साथ ही अन्य सात आरक्षित सीटों पर भी उसी वर्ग की महिलाएं चुनाव जीतने पर मेयर बन सकती हैं.

मेयर पद की कौन सी सीट किसके लिए है आरक्षित

दरअसल, कुल नौ नगर निगम समेत सभी 48 नगर निकायों के लिए 23 फरवरी को मतदान होना है. मतो की गिनती 27 फरवरी को होगी. अब सवाल है कि नगर निगम की कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित है.

नगर निगम क्षेत्रआरक्षित/अनारक्षितमहिला/अन्य
1. रांची नगर निगम एसटीअन्य
2. धनबाद नगर निगमअनारक्षितअन्य
3. मेदिनीनगर नगर निगमअनारक्षितमहिला
4. हजारीबाग नगर निगमओबीसी-1अन्य
5. गिरिडीह नगर निगमएससीअन्य
6. देवघर नगर निगमअनारक्षितअन्य
7. चास नगर निगमअनारक्षितअन्य
8. आदित्यपुर नगर निगमएसटीअन्य
9. मानगो नगर निगमअनारक्षितमहिला

इस डाटा के मुताबिक एसटी कोटे से दो, ओबीसी-1 से एक और एससी कोटे से एक-एक मेयर बनना तय है. खास बात है कि पांचों रिजर्व सीटें अन्य के लिए हैं . इसके तहत आरक्षित कोटे के पुरुष के साथ साथ महिला प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर मेयर बन सकती हैं. शेष चार अनारक्षित सीटों में से मेदिनीनगर और मानगो की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. लिहाजा, यहां महिला ही मेयर बनेंगी. शेष दो अनारक्षित सीटें अन्य के लिए हैं. ऐसे में यहां महिला और पुरुष में से कोई भी मेयर बन सकता है. कुल मिलाकर आधी आबादी के सामने शहर की सरकार की कमान थामने का सुनहरा अवसर है.

ये भी पढ़ें-

नगर निकाय चुनाव में आधी आबादी, मैदान में घरेलू महिला से लेकर हाई प्रोफेशनल तक ठोक रही हैं ताल

झारखंड नगर निकाय चुनाव: मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के मेयर प्रत्याशियों के पास कितनी है संपत्ति? जानने के लिए पढ़ें खबर

नगर निकाय चुनाव में भी मैदान में बड़े नेताओं के सगे-संबंधी, आम कार्यकर्ता एक फिर रहे हाशिए पर

TAGGED:

MUNICIPAL CORPORATION SEATS
MAYOR SEATS FOR WOMEN IN JHARKHAND
MUNICIPAL CORPORATION IN JHARKHAND
झारखंड नगर निकाय चुनाव
JHARKHAND MUNICIPAL ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.