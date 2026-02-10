ETV Bharat / state

झारखंड की नौ नगर निगम सीटों में दो पर महिलाओं का मेयर बनना तय, शेष सात पर भी आधी आबादी के लिए रास्ता ओपन

रांची: झारखंड में कुल 48 नगर निकायों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में मेयर, अध्यक्ष, वार्ड सदस्य के लिए प्रत्याशी एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. तमाम पार्टियों द्वारा बड़े पदों पर प्रत्याशियों के समर्थन की घोषणा के बीच बागियों के मैदान में उतरने से चुनाव दिलचस्प हो गया है. सबसे ज्यादा नजर नौ नगर निगम में मेयर के पद पर टिकी है. खासकर पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है. इन सबके बीच नौ नगर निगम में दो महिलाओं और एससी-ओबीसी के खाते में एक-एक सीट जाना तय है.

दो महिलाओं का मेयर बनना क्यों है तय

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 27 और झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 9 के उपनियम (2) के तहत मेयर/महापौर के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं. इसके तहत सभी नौ सीटों को अनारक्षित, एसटी, एससी और ओबीसी-1 में बांटा गया है. इसमें आधी आबादी का दबदबा बनना तय है. क्योंकि अनारक्षित कोटे की दो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. साथ ही अन्य सात आरक्षित सीटों पर भी उसी वर्ग की महिलाएं चुनाव जीतने पर मेयर बन सकती हैं.

मेयर पद की कौन सी सीट किसके लिए है आरक्षित

दरअसल, कुल नौ नगर निगम समेत सभी 48 नगर निकायों के लिए 23 फरवरी को मतदान होना है. मतो की गिनती 27 फरवरी को होगी. अब सवाल है कि नगर निगम की कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित है.