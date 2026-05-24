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दिल्ली में केंद्र के तीन बड़े अस्पतालों की कमान अब महिला शक्ति के हाथ में, जानिए किस अस्पताल में किसको मिली जिम्मेदारी

केंद्र सरकार का बड़ा संदेश ,दिल्ली के तीन प्रमुख केंद्रीय अस्पतालों, मेडिकल संस्थानों (आरएमएल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज} को मिली नई निदेशक

दिल्ली में केंद्र के तीन बड़े अस्पतालों की कमान अब महिला शक्ति के हाथ में
दिल्ली में केंद्र के तीन बड़े अस्पतालों की कमान अब महिला शक्ति के हाथ में (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 24, 2026 at 12:30 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली के तीन प्रमुख केंद्रीय अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में नए निदेशकों की नियुक्ति कर दी है. तीनों संस्थानों में महिला चिकित्सकों को नेतृत्व सौंपा गया है, जिसे स्वास्थ्य प्रशासन में महिला भागीदारी की मजबूत पहल माना जा रहा है.

डॉ. अखिलंदेश्वरी प्रसाद बनीं एबीवीआईएमएस और आरएमएल की निदेशक

जारी आदेशों के अनुसार डॉ. अखिलंदेश्वरी प्रसाद को अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एबीवीआईएमएस) एवं राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल का निदेशक बनाया गया है. वे अभी तक अस्पताल के रेडियो डायग्नोसिस विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थीं. उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

डॉ. कविता रानी शर्मा को वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल की जिम्मेदारी
डॉ. कविता रानी शर्मा को वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल की जिम्मेदारी (ETV Bharat)

डॉ. हिमानी आहलूवालिया बनीं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की निदेशक

वहीं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के फिजियोलॉजी विभाग में कार्यरत डॉ. हिमानी आहलूवालिया को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का निदेशक नियुक्त किया गया है. वह एक जुलाई 2026 से पदभार संभालेंगी.

डॉ. हिमानी आहलूवालिया बनीं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की निदेशक
डॉ. हिमानी आहलूवालिया बनीं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की निदेशक (ETV Bharat)

डॉ. कविता रानी शर्मा को वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल की जिम्मेदारी

इसके अलावा वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी) एवं सफदरजंग अस्पताल में कार्यवाहक निदेशक का कार्यभार संभाल रहीं डॉ. कविता रानी शर्मा को तत्काल प्रभाव से स्थाई निदेशक नियुक्त कर दिया गया है. वे सफदरजंग अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थीं.

डॉक्टर अखिलंदेश्वरी प्रसाद
डॉक्टर अखिलंदेश्वरी प्रसाद (ETV Bharat)

दिल्ली के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की कमान महिला डॉक्टरों के पास

बता दें कि ये तीनों ही अस्पताल और मेडिकल कॉलेज राजधानी दिल्ली के प्रमुख चिकित्सा संस्थान हैं. इनमें आरएमएल के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार दीवान, सफदरजंग अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संदीप अग्रवाल और लेडी हार्डिंग की डायरेक्टर डॉक्टर सरिता बेरी का कार्यकाल कुछ महीने पहले खत्म हो गया था तबसे इनका कामकाज कार्यवाहक निदेशक ही देख रहे थे.

केंद्र सरकार ने महिलाओं को कमान देकर दिया बड़ा संदेश

अब इन नियुक्तियों के साथ देश के तीन बडे केंद्रीय अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों की कमान अब पूर्णतया महिला डॉक्टरों के हाथों में आ गई है. केंद्र सरकार ने एक साथ जारी आदेशों में सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नई निदेशकों की नियुक्ति कर बड़ा प्रशासनिक संदेश दिया है.

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