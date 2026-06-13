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हरियाणा के झज्जर में महिलाओं के हाथों में पुलिस-प्रशासन की पूरी कमान, ऑफिसर्स बोलीं- देश के लिए प्राउड मूमेंट

पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी राजश्री सिंह के पास : वहीं जिले की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर झज्जर डॉ. राजश्री सिंह, आईपीएस संभाल रही हैं. उनकी अगुवाई में पुलिस विभाग अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम, नशा विरोधी अभियान तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रिय है. पुलिस कमिश्नर के रूप में उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ जनता और पुलिस के बीच विश्वास को बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. विभिन्न जागरूकता अभियानों और विशेष पुलिस अभियानों के माध्यम से जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है.

हरियाणा के झज्जर में महिलाओं के हाथों में पुलिस-प्रशासन की पूरी कमान (ETV Bharat)

उपायुक्त की जिम्मेदारी वर्षा खांगवाल के पास : जिले की प्रशासनिक व्यवस्था की कमान उपायुक्त (डीसी) वर्षा खांगवाल, आईएएस के हाथों में है. जिले में विकास कार्यों की निगरानी, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और आमजन की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है. सिटी मजिस्ट्रेट रितु बंसीवाल हैं, उपमंडल अधिकारी रेणुका नांदल है, स्वास्थ्य विभाग की कमान मंजू कादयान संभाल रही है. सभी प्रशासन के जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रही है. समय-समय पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रमों और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

झज्जर : हरियाणा का झज्जर जिला आज महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व की एक मजबूत पहचान बनकर उभर रहा है. आमतौर पर प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुरुष अधिकारियों का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन झज्जर की तस्वीर कुछ अलग है. यहां जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के कई प्रमुख पदों पर महिला अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं और पुरुषों को कड़ी टक्कर देते हुए अपने कार्यों से ये साबित कर रही हैं कि नेतृत्व क्षमता किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है.

दीप्ति गर्ग हैं डीसीपी : पुलिस विभाग में डीसीपी मुख्यालय दीप्ति गर्ग आईपीएस और धारणा यादव एच पी एस भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं. मुख्यालय स्तर पर पुलिस प्रशासन के संचालन, विभागीय समन्वय और विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी में उनकी भूमिका अहम है. पुलिस व्यवस्था को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वे लगातार कार्य कर रही हैं. इसी प्रकार डीसीपी झज्जर धारणा यादव, एचपीएस भी जिले की पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं. शहर झज्जर की सिटी एसएचओ इंस्पेक्टर सरिता संभाल रही है. क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर नियंत्रण करने और आमजन की शिकायतों के समाधान के लिए वे लगातार सक्रिय रहती हैं. उनकी कार्यशैली में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. इन अधिकारियों के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अनेक कार्यों को गति मिली है. महिला अधिकारियों की कार्यशैली में संवेदनशीलता, संवाद और जनसरोकारों के प्रति विशेष प्रतिबद्धता देखने को मिलती है, जिससे आमजन और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो रहा है.

दीप्ति गर्ग डीसीपी झज्जर (ETV Bharat)

प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर : स्थानीय नागरिकों का भी मानना है कि महिला अधिकारियों की सक्रियता और कार्यकुशलता के कारण प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनी है. जनसुनवाई कार्यक्रमों में लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनना और उनके समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करना इन अधिकारियों की कार्यशैली की विशेषता बन चुका है. झज्जर जिले में एक साथ इतने महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की मौजूदगी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक कदम है. झज्जर की यह तस्वीर केवल एक जिले की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि बदलते भारत की उस सोच का प्रतीक है जहां महिलाओं को अवसर मिलने पर वे हर जिम्मेदारी को पूरी दक्षता और सफलता के साथ निभाने में सक्षम हैं. महिला नेतृत्व की ये मजबूत उपस्थिति निश्चित रूप से जिले के विकास और सुशासन को नई दिशा देने का कार्य कर रही है.

रितु, सीटीएम, झज्जर (ETV Bharat)

राजश्री सिंह, पुलिस कमिश्नर (ETV Bharat)

मंजू कादयान सीएमओ झज्जर (ETV Bharat)

धरना यादव डीसीपी झज्जर (ETV Bharat)

साहिति रेड्डी, डीएफओ, झज्जर (ETV Bharat)

रेणुका नांदल, एसडीएम (ETV Bharat)

सरिता, एसएचओ (ETV Bharat)

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