ऐपण कला से जगमगाएंगे दीये, महिलाएं उकेर रहीं कुमाऊं की पारंपरिक संस्कृति
उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला को मिट्टी के दीयों पर उकेरकर खास बना रहीं महिलाएं, लोककला व संस्कृति को बढ़ाने में मिल रही मदद
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 4, 2026 at 4:35 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 4:44 PM IST
हल्द्वानी: उत्तराखंड की लोक संस्कृति अब मिट्टी के दीयों पर भी अपनी छाप छोड़ रही है. हल्द्वानी में जय देवी मां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दीपावली के लिए पारंपरिक ऐपण कला से सजे आकर्षक दीये तैयार कर रही हैं. महिलाओं की यह पहल न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दे रही है. बल्कि, पारंपरिक हुनर को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को भी मजबूती प्रदान कर रही है.
मिट्टी के साधारण दीयों को ऐपण से सजा रही महिलाएं: दीपावली का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. घरों को रोशन करने के लिए लोग तरह-तरह के दीये और सजावटी सामान खरीद रहे हैं. इसी बीच हल्द्वानी की महिलाओं ने पारंपरिक लोककला को दीपावली की सजावट से जोड़कर एक खास पहल की है. जय देवी मां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मिट्टी के साधारण दीयों को अपनी कलात्मक सोच और हुनर से आकर्षक रूप दे रही हैं.
दरअसल, समूह की महिलाओं ने उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला को मिट्टी के दीयों पर उकेरकर उन्हें खास बनाया है. लाल और सफेद रंगों के पारंपरिक संयोजन से तैयार किए जा रहे इन दीयों पर आकर्षक आकृतियां और पारंपरिक डिजाइन नजर आ रहे हैं. हाथों से की गई यह कलाकारी न सिर्फ दीयों की खूबसूरती बढ़ा रही है. बल्कि, उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति को भी लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन रही है.
ऐपण कला के जरिए आकर्षक उत्पाद तैयार कर रही महिलाएं: खास बात ये है कि महिलाएं इस काम को केवल त्योहार की तैयारी तक सीमित नहीं रख रही हैं. बल्कि, इसे रोजगार के अवसर के रूप में भी देख रही हैं. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मिट्टी के दीयों को ऐपण कला के जरिए नया स्वरूप देकर एक उपयोगी और आकर्षक उत्पाद तैयार किया जा रहा है. इससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने के साथ ही महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की संभावनाएं भी मजबूत हो रही हैं.
सांस्कृतिक विरासत को संजो रही महिलाएं: पारंपरिक हुनर को बाजार से जोड़कर महिलाएं अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. बरहाल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत केवल परंपराओं और आयोजनों तक सीमित नहीं है. बल्कि, इसे आजीविका का माध्यम भी बनाया जा सकता है. मिट्टी के इन दीयों में जहां दीपावली की रोशनी है, तो वहीं महिलाओं की मेहनत, रचनात्मकता और आत्मनिर्भर बनने का सपना भी जगमगा रहा है.
"हमारे समूह की महिला दीपावली के लिए खास दीयों का निर्माण कर रही हैं. जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति की झलक दिखाई देगी. दीयों को ऐपण के माध्यम से सुंदर बनाया जा रहा है. लोगों से अपील है कि इस दीपावली ऐपण के दीयों को खरीदें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान दें."- समूह समूह की कविता बिष्ट, अध्यक्ष, जय देवी मां स्वयं सहायता समूह
ये भी पढ़ें-
- रंजना की 'ऐपण राखियों' का विदेशों तक जलवा, भुला-दाज्यू के रिश्तों से सजा है पवित्र धागा
- निशा रजवार ने ऐपण कला से सहेजी उत्तराखंड की संस्कृति, देश-विदेश से मिल रहे ऑर्डर
- ऐपण कला को संजो रही रंजना नेगी, दीपावली के लिए बर्तनों में उकेरी कुमाऊं की संस्कृति
- लोककला को संरक्षित कर रहीं हेमलता, विदेशियों को पसंद आ रहे उनके बनाए ऐपण