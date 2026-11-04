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ऐपण कला से जगमगाएंगे दीये, महिलाएं उकेर रहीं कुमाऊं की पारंपरिक संस्कृति

दीयों पर ऐपण कला ( फोटो सोर्स- Kavita Bisht )

हल्द्वानी: उत्तराखंड की लोक संस्कृति अब मिट्टी के दीयों पर भी अपनी छाप छोड़ रही है. हल्द्वानी में जय देवी मां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दीपावली के लिए पारंपरिक ऐपण कला से सजे आकर्षक दीये तैयार कर रही हैं. महिलाओं की यह पहल न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दे रही है. बल्कि, पारंपरिक हुनर को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को भी मजबूती प्रदान कर रही है.

मिट्टी के साधारण दीयों को ऐपण से सजा रही महिलाएं: दीपावली का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. घरों को रोशन करने के लिए लोग तरह-तरह के दीये और सजावटी सामान खरीद रहे हैं. इसी बीच हल्द्वानी की महिलाओं ने पारंपरिक लोककला को दीपावली की सजावट से जोड़कर एक खास पहल की है. जय देवी मां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मिट्टी के साधारण दीयों को अपनी कलात्मक सोच और हुनर से आकर्षक रूप दे रही हैं.