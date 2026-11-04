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ऐपण कला से जगमगाएंगे दीये, महिलाएं उकेर रहीं कुमाऊं की पारंपरिक संस्कृति

उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला को मिट्टी के दीयों पर उकेरकर खास बना रहीं महिलाएं, लोककला व संस्कृति को बढ़ाने में मिल रही मदद

Aipan Art on Diyas
दीयों पर ऐपण कला (फोटो सोर्स- Kavita Bisht)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 4, 2026 at 4:35 PM IST

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Updated : November 4, 2026 at 4:44 PM IST

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हल्द्वानी: उत्तराखंड की लोक संस्कृति अब मिट्टी के दीयों पर भी अपनी छाप छोड़ रही है. हल्द्वानी में जय देवी मां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दीपावली के लिए पारंपरिक ऐपण कला से सजे आकर्षक दीये तैयार कर रही हैं. महिलाओं की यह पहल न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दे रही है. बल्कि, पारंपरिक हुनर को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को भी मजबूती प्रदान कर रही है.

मिट्टी के साधारण दीयों को ऐपण से सजा रही महिलाएं: दीपावली का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. घरों को रोशन करने के लिए लोग तरह-तरह के दीये और सजावटी सामान खरीद रहे हैं. इसी बीच हल्द्वानी की महिलाओं ने पारंपरिक लोककला को दीपावली की सजावट से जोड़कर एक खास पहल की है. जय देवी मां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मिट्टी के साधारण दीयों को अपनी कलात्मक सोच और हुनर से आकर्षक रूप दे रही हैं.

Aipan Art on Diyas
दीयों पर उकेरे गए ऐपण आर्ट (फोटो सोर्स- Kavita Bisht)

दरअसल, समूह की महिलाओं ने उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला को मिट्टी के दीयों पर उकेरकर उन्हें खास बनाया है. लाल और सफेद रंगों के पारंपरिक संयोजन से तैयार किए जा रहे इन दीयों पर आकर्षक आकृतियां और पारंपरिक डिजाइन नजर आ रहे हैं. हाथों से की गई यह कलाकारी न सिर्फ दीयों की खूबसूरती बढ़ा रही है. बल्कि, उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति को भी लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन रही है.

Aipan Art on Diyas
ऐपण कला से दीया सजाती महिला (फोटो सोर्स- Kavita Bisht)

ऐपण कला के जरिए आकर्षक उत्पाद तैयार कर रही महिलाएं: खास बात ये है कि महिलाएं इस काम को केवल त्योहार की तैयारी तक सीमित नहीं रख रही हैं. बल्कि, इसे रोजगार के अवसर के रूप में भी देख रही हैं. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मिट्टी के दीयों को ऐपण कला के जरिए नया स्वरूप देकर एक उपयोगी और आकर्षक उत्पाद तैयार किया जा रहा है. इससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने के साथ ही महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की संभावनाएं भी मजबूत हो रही हैं.

Aipan Art on Diyas
क्या है ऐपण कला? (फोटो- ETV Bharat)

सांस्कृतिक विरासत को संजो रही महिलाएं: पारंपरिक हुनर को बाजार से जोड़कर महिलाएं अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. बरहाल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत केवल परंपराओं और आयोजनों तक सीमित नहीं है. बल्कि, इसे आजीविका का माध्यम भी बनाया जा सकता है. मिट्टी के इन दीयों में जहां दीपावली की रोशनी है, तो वहीं महिलाओं की मेहनत, रचनात्मकता और आत्मनिर्भर बनने का सपना भी जगमगा रहा है.

Aipan Art on Diyas
ऐपण कला को जानिए (फोटो- ETV Bharat)

"हमारे समूह की महिला दीपावली के लिए खास दीयों का निर्माण कर रही हैं. जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति की झलक दिखाई देगी. दीयों को ऐपण के माध्यम से सुंदर बनाया जा रहा है. लोगों से अपील है कि इस दीपावली ऐपण के दीयों को खरीदें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान दें."- समूह समूह की कविता बिष्ट, अध्यक्ष, जय देवी मां स्वयं सहायता समूह

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Last Updated : November 4, 2026 at 4:44 PM IST

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