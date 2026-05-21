कच्ची शराब के लिए बदनाम रायबरेली के 62 गांवों के लिए अच्छी खबर, अच्छा जीवन जी सकेंगे गांव वाले
काले दलदल में फंसी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 2:19 PM IST
रायबरेली: रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब का कारोबार तेजी से बढ़ा है, जिसमें पुरुषों के साथ-साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं. हालांकि अब प्रशासन ने इन महिलाओं को इस अवैध धंधे से मुक्त कराने और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है.
दरअसल, जिला प्रशासन इस दलदल में फंसी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए बकायदा एक सूची तैयार की गई है, जिसके तहत अलग-अलग थाना क्षेत्रों के 62 गांवों को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है. अब जिला प्रशासन और आबकारी विभाग मिलकर इस कार्य योजना को धरातल पर उतारेंगे.
जानकारी के मुताबिक रायबरेली के गुरबक्शगंज, खीरों और मिल एरिया सहित कई ऐसे थाना क्षेत्र हैं, जहां महिलाएं अवैध कच्ची शराब बनाने और उसकी बिक्री के कारोबार में सीधे तौर शामिल पाई जाती रही हैं. जिसके खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग लगातार छापेमारी और कार्रवाई करता रहा है.
हर बड़ी कार्रवाई में इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवैध शराब, लहन, यूरिया और शराब बनाने के उपकरण बरामद होते रहे हैं, जिसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भूमिका अधिक उजागर हुई है. यह भी सामने आया है कि स्थानीय स्तर पर खुले बाजारों और हाटों में महिलाएं अवैध रूप से कच्ची बेचती हैं. इन शराबों की वजह से लोगों की मौत के मामले भी सामने आए हैं. फिलहाल अब प्रशासन इन महिलाओं के लिए बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास में जुट गया है.
रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा
मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने बताया कि जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका के निर्देशन में आबकारी विभाग के समन्वय करके हमने विभिन्न थाना क्षेत्र के 62 गांव की सूची तैयार की है. यहां पर महिलाओं की भूमिका किसी न किसी प्रकार से अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने में पाई गई है. ऐसी महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा.
स्वरोजगार के लिए किया जाएगा प्रेरित
उन्होंने कहा कि अलग-अलग ब्लॉक में जाकर सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में भी महिलाओं को जागरूक करके स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा. भ्रमित होकर इस गैर कानूनी कार्य में लगीं महिलाओं का जीवन स्तर सुधरे इसके लिए काम किया जा रहा है. इसके जरिए हमने पहले भी कई महिलाओं को समूह से जोड़ा था, जिसका स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ था.
150 महिलाओं को 15 स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया
मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने कहा कि इस समय जनपद में अवैध कच्ची शराब के व्यवसाय में जुड़ी लगभग 150 महिलाओं को 15 स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है. 61 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि वे इन 62 गांवों में जाकर कच्ची शराब के व्यवसाय में जुड़ी महिलाओं को समूह से जोड़ने का काम करें. इन समूहों में महिलाओं को कैंटीन शुरू करना, पापड़ बनाना, दोना- पत्तल बनाना आदि कार्यों में जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
इन गांवों को किया गया है शामिल
जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि कुल 62 गांवों को चिन्हित किया गया है, जिसमे सबसे अधिक गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के 11, खीरों के 8, मिल एरिया के 7 गांव शामिल हैं. वहीं, थाना भदोखर के 5, बछरावां 5, डलमऊ 5, ऊंचाहार 5, भदोखर 4, शिवगढ़ 3, लालगंज 2, सरेनी 2, डीह 2, कोतवाली 2 और नसीराबाद का एक गांव को संदिग्ध गांव की सूची में शामिल किया गया है.
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