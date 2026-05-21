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कच्ची शराब के लिए बदनाम रायबरेली के 62 गांवों के लिए अच्छी खबर, अच्छा जीवन जी सकेंगे गांव वाले

रायबरेली: रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब का कारोबार तेजी से बढ़ा है, जिसमें पुरुषों के साथ-साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं. हालांकि अब प्रशासन ने इन महिलाओं को इस अवैध धंधे से मुक्त कराने और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है.

अवैध भट्टी छोड़ महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, जिला प्रशासन इस दलदल में फंसी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए बकायदा एक सूची तैयार की गई है, जिसके तहत अलग-अलग थाना क्षेत्रों के 62 गांवों को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है. अब जिला प्रशासन और आबकारी विभाग मिलकर इस कार्य योजना को धरातल पर उतारेंगे.

जानकारी के मुताबिक रायबरेली के गुरबक्शगंज, खीरों और मिल एरिया सहित कई ऐसे थाना क्षेत्र हैं, जहां महिलाएं अवैध कच्ची शराब बनाने और उसकी बिक्री के कारोबार में सीधे तौर शामिल पाई जाती रही हैं. जिसके खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग लगातार छापेमारी और कार्रवाई करता रहा है.

हर बड़ी कार्रवाई में इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवैध शराब, लहन, यूरिया और शराब बनाने के उपकरण बरामद होते रहे हैं, जिसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भूमिका अधिक उजागर हुई है. यह भी सामने आया है कि स्थानीय स्तर पर खुले बाजारों और हाटों में महिलाएं अवैध रूप से कच्ची बेचती हैं. इन शराबों की वजह से लोगों की मौत के मामले भी सामने आए हैं. फिलहाल अब प्रशासन इन महिलाओं के लिए बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास में जुट गया है.

रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा

मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने बताया कि जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका के निर्देशन में आबकारी विभाग के समन्वय करके हमने विभिन्न थाना क्षेत्र के 62 गांव की सूची तैयार की है. यहां पर महिलाओं की भूमिका किसी न किसी प्रकार से अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने में पाई गई है. ऐसी महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा.