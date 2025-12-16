ETV Bharat / state

पहाड़ी उत्पाद ग्रामीण महिलाओं को बना रही आत्मनिर्भर, जानिए क्या है खास

रुद्रप्रयाग: जनपद में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं. इन्हीं प्रयासों का सकारात्मक परिणाम ऊखीमठ क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां स्थानीय महिलाएं अपने श्रम और आत्मविश्वास के बल पर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं.

परोसे जाते हैं पहाड़ी उत्पाद: जिला प्रशासन, एनआरएलएम एवं हिमोउत्थान सोसायटी के सहयोग से ऊखीमठ में महिलाओं द्वारा संचालित “हिलान्स कैफे एवं रेस्टोरेंट” आज आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुका है. इस कैफे में महिलाओं द्वारा स्थानीय पहाड़ी उत्पादों से तैयार पारंपरिक और शुद्ध पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं, जिन्हें पर्यटक और तीर्थ यात्री खासा पसंद कर रहे हैं.

महिलाओं के हाथों में कमान: हिलान्स कैफे एवं रेस्टोरेंट का संचालन पूरी तरह महिलाओं के हाथों में है, जहां नियमित रूप से 5 से 7 महिलाएं कार्यरत हैं. यह पहल न केवल महिलाओं को स्थायी रोजगार उपलब्ध करा रही है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही है. चालू वित्तीय वर्ष में इस कैफे के माध्यम से लगभग 14 लाख रुपये की आय अर्जित की गई है, जो महिलाओं की मेहनत, समर्पण और सरकारी सहयोग की सफलता को दर्शाता है.