गाड़-गदेरों के उत्पाद लिंगुड़ा को मिली नई पहचान, जौनसार की महिलाएं बना रही हैं इसका अचार
लिंगुड़ा गाड़-गदेरों के किनारे गर्मियों और बरसात में पैदा होता है. स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अचार बनाकर सालभर करा रही हैं इसकी उपलब्धता
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 14, 2026 at 2:29 PM IST
विकासनगर: मानव जीवन और प्रकृति का रिश्ता सदियों पुराना है. अर्ध-हिमालयी क्षेत्रों में कुदरत ने कई अनमोल धरोहरें बिखेरी हैं. इनमें से एक है गर्मियों और बरसात के मौसम में उगने वाली अनोखी सब्जी 'लिंगुड़ा. इसका वैज्ञानिक नाम डिपलाजियम एस्कुलेंटम (Diplazium esculentum) है.
यह एक प्रकार का खाने योग्य जंगली फर्न (Fiddlehead Fern) है, जो पहाड़ों में नमी वाली जगहों गाड़-गदेरों (बरसाती नालों) में उगता है. यह कोमल और आगे से गोल मुड़ी हुई सब्जी न केवल स्वाद और विटामिनों से भरपूर है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रही है.
सेहत का खजाना और रोजगार का जरिया: लिंगुड़ा की सब्जी स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है, जिसके कारण बाजारों में इन दिनों इसकी भारी मांग है. स्थानीय ग्रामीण इसे गदेरों से चुनकर लाते हैं और बाजार में बेचते हैं. यह सब्जी ग्रामीणों को दो से तीन महीनों का सीजनल रोजगार और आर्थिक सुरक्षा देती है.
आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम: इस पारंपरिक सब्जी को सालभर की कमाई का जरिया बनाया है उदपाल्टा की महिलाओं ने. यहां की 10 महिलाओं ने मिलकर 'जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह' का गठन किया है.
अचार से बदली तकदीर: यह समूह लिंगुड़ा को एकत्र कर और खरीदकर इसका स्वादिष्ट अचार तैयार कर रहा है, जिससे इस मौसमी सब्जी का स्वाद सालभर लिया जा सके. इसके अलावा समूह समय-समय पर विभिन्न प्रकार के जूस भी बनाता है. महिला समूह की अध्यक्ष निशा देवी ने बताया कि पिछले वर्ष इस समूह ने करीब 50 हजार रुपये से अधिक का अचार बेचकर बेहतरीन आर्थिक लाभ कमाया था. पिछले अनुभव से उत्साहित होकर, इस साल महिलाओं ने और अधिक अचार बनाने का लक्ष्य रखा है. इस अचार की डिमांड दिल्ली, हरियाणा आदि क्षेत्रों में है. एक किलो अचार की किमत 400 रुपए रखी गई है.
80 रुपए किलो खरीदती हैं लिंगुड़ा: लाखामंडल निवासी समाजसेवी बच्चना शर्मा ने कहा कि जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह की दस महिलाएं हैं. अचार बनाने के लिए समूह की कुछ महिलाएं लिंगुड़ा को खुद बीनकर लाती हैं. कुछ ग्रामीणों से 70-80 रुपए किलो की खरीदारी कर रही हैं. अचार बनाने के लिए लिंगुड़ा को साफ कर कटिंग करने के बाद उबालकर सुखाया जाता है. फिर स्थानीय मसालों के साथ तैयार किया जाता है. इन्होंने पिछले साल करीब पचास हजार रुपए की मार्केटिंग की है. इस साल करीब तीन क्विंटल लिंगुड़ा का अचार तैयार किया जा रहा है.
बच्चना ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार भी महिला स्वयं सहायता समूह के लिए योजनाएं भी संचालित कर रही हैं, जिसका लाभ महिला सहायता समूहों को मिल रहा है. उन्होंने बताया कि मैं अपने क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्ररित कर उन्हें भी इस कुदरत के अनमोल तोहफे को अचार बनाने में सहयोग करूंगी.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में मिलती है दुनिया की सबसे पावरफुल सब्जी, गुणों से भरपूर, स्वाद में भी शानदार, क्लिक कर पढ़ें