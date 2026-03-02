ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग में महिलाएं तैयार कर रही इको-फ्रेंडली अबीर गुलाल, सेहत और पर्यावरण को कर रही सुरक्षित

लोकल फॉर वोकल से सशक्त हो रहीं रुद्रप्रयाग की महिला एंस्वयं सहायता समूह तैयार कर रहे प्राकृतिक हर्बल रंग, होली पर बढ़ी मांगरुद्रप्रयाग।

HERBAL HOLI COLORS
महिलाएं तैयार कर रही इको-फ्रेंडली होली रंग (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 2, 2026 at 12:12 PM IST

रुद्रप्रयाग: लोकल फॉर वोकल अभियान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर रुद्रप्रयाग को नई दिशा मिल रही है. इस अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर बनाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. जनपद के जवाड़ी, कुमोली, मायकोटी, मेदनपुर एवं ऊखीमठ क्षेत्र के गांवों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राकृतिक एवं हर्बल रंगों का निर्माण किया जा रहा है.

होली पर्व को ध्यान में रखते हुए इन रंगों की बाजार में अच्छी मांग देखने को मिल रही है. स्थानीय बाजारों, जनपद मुख्यालय, विकास भवन तथा हिलान्स आउटलेट के माध्यम से इनका विक्रय किया जा रहा है. महिलाएं पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों से रंग तैयार कर रही हैं. पालक से हरा, हल्दी से पीला, चुकंदर से गुलाबी एवं लाल तथा गेंदा फूल से केसरिया रंग बनाया जा रहा है. इन रंगों की खासियत यह है कि ये त्वचा के लिए सुरक्षित हैं और रसायनयुक्त रंगों से होने वाले दुष्प्रभावों से भी बचाते हैं.

महिलाएं इको-फ्रेंडली होली रंग से हो रही आत्मनिर्भर (Video-ETV Bharat)

इस पहल से जहां महिलाओं की आय में वृद्धि हो रही है, वहीं आमजन को प्राकृतिक और स्वदेशी उत्पाद अपनाने का संदेश भी मिल रहा है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा समूह से जुड़ी महिलाओं को प्राकृतिक रंग निर्माण का विशेष प्रशिक्षण दिया गया था. प्रशिक्षण के बाद महिलाएं अपने-अपने गांवों में ही रंग तैयार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं.

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक अनूप कुमार ने बताया कि प्राकृतिक रंगों के उत्पादन और विक्रय से महिलाओं की आय में निरंतर बढ़ोतरी होगी. यह पहल न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, बल्कि स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत कर रही है. उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि होली के अवसर पर स्वदेशी और प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करें.

जवाड़ी गांव निवासी संगीता और मोनिका कपरवाण ने बताया कि हर्बल रंग निर्माण से उन्हें घर बैठे रोजगार मिला है. लोगों द्वारा उनके उत्पादों को सराहा जा रहा है, जिससे उनका उत्साह और आत्मविश्वास दोनों बढ़े हैं. ग्रामीण अंचलों में यह पहल महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण बनकर उभर रही है, जहां परंपरा, प्रकृति और आत्मनिर्भरता का सुंदर संगम देखने को मिल रहा है.

संपादक की पसंद

