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आगरा में शराब के ठेके पर फूटा महिलाओं का गुस्सा; सड़क पर फेंके पाउच, माहौल खराब करने का लगाया आरोप

आगरा : जिले के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र स्थित चंदन नगर में बुधवार दोपहर को देशी शराब के ठेके पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. महिलाएं एकजुट होकर देशी शराब के ठेके पर पहुंच गईं. आरोप है कि इस दौरान महिलाओं ने हंगामा किया और शराब के पाउच सड़क पर फेंक दिए. मामले की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने महिलाओं को समझाकर शांत कराया.



मामला ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के कालिंदी विहार स्थित चंदन नगर का है. बुधवार दोपहर महिलाएं एकजुट होकर चंदन नगर स्थित देशी शराब के ठेके पर पहुंच गईं. इस दौरान महिलाओं ने नारेबाजी की. महिलाओं का आरोप है कि लंबे समय से वह शराब का ठेका हटाए जाने की मांग कर रहीं हैं.

उनका आरोप है कि कई बार विरोध प्रदर्शन और धरना भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. उनका आरोप है कि जब से शराब का ठेका खुला है यहां का माहौल खराब हो गया है. असामाजिक तत्व कहीं पर भी बैठकर शराब पीते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चियों का यहां से निकलना मुश्किल हो गया है.

महिलाओं का आरोप है कि देर रात तक ठेका खुलता है. आरोप है कि सुबह चार बजे से ही शराब बिकती है. परिवार के पुरुष सुबह से ही शराब पीकर टल्ली हो जाते हैं. काम पर भी नहीं जाते हैं. उन्हें रोकने पर मारपीट करते हैं. बच्चों पर भी गलत प्रभाव हो रहा है. .



