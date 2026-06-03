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आगरा में शराब के ठेके पर फूटा महिलाओं का गुस्सा; सड़क पर फेंके पाउच, माहौल खराब करने का लगाया आरोप

थानाध्यक्ष ने बताया कि ठेकेदार को बुलाकर निर्धारित समय तक ही शराब का ठेका खोलने की चेतावनी दी गई है.

मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी.
मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 7:41 PM IST

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आगरा : जिले के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र स्थित चंदन नगर में बुधवार दोपहर को देशी शराब के ठेके पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. महिलाएं एकजुट होकर देशी शराब के ठेके पर पहुंच गईं. आरोप है कि इस दौरान महिलाओं ने हंगामा किया और शराब के पाउच सड़क पर फेंक दिए. मामले की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने महिलाओं को समझाकर शांत कराया.

मामला ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के कालिंदी विहार स्थित चंदन नगर का है. बुधवार दोपहर महिलाएं एकजुट होकर चंदन नगर स्थित देशी शराब के ठेके पर पहुंच गईं. इस दौरान महिलाओं ने नारेबाजी की. महिलाओं का आरोप है कि लंबे समय से वह शराब का ठेका हटाए जाने की मांग कर रहीं हैं.

उनका आरोप है कि कई बार विरोध प्रदर्शन और धरना भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. उनका आरोप है कि जब से शराब का ठेका खुला है यहां का माहौल खराब हो गया है. असामाजिक तत्व कहीं पर भी बैठकर शराब पीते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चियों का यहां से निकलना मुश्किल हो गया है.

महिलाओं का आरोप है कि देर रात तक ठेका खुलता है. आरोप है कि सुबह चार बजे से ही शराब बिकती है. परिवार के पुरुष सुबह से ही शराब पीकर टल्ली हो जाते हैं. काम पर भी नहीं जाते हैं. उन्हें रोकने पर मारपीट करते हैं. बच्चों पर भी गलत प्रभाव हो रहा है. .


महिलाओं का आरोप था कि ठेकेदार हर दिन सुबह चार बजे से ही शराब का ठेका खोल देता है. गुस्साई महिलाओं का देखकर शराब के ठेका पर मौजूद लोग मौके से भाग गए. आरोप है कि इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने शराब के पाउच सड़क पर फेंक दिए.


शराब के ठेके पर हंगामे की सूचना पर ट्रांस यमुना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने महिलाओं को रोका. महिलाओं ने शराब का ठेका बंद कराने की मांग की. इस दौरान महिलाएं शराब के ठेके के बाहर धरने पर बैठ गईं.

थानाध्यक्ष हरेन्द्र कुमार ने बताया कि ठेकेदार को बुलाकर निर्धारित समय तक ही शराब का ठेका खोलने की चेतावनी दी गई है. उन्होंने बताया कि निर्धारित समय का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही महिलाओं को पुलिस ने समझाकर शांत कराया है.

यह भी पढ़ें : आगरा में महिलाओं ने शराब के ठेके पर किया हमला, बोतलें सड़क पर​​​​​​​ फेंकी और जमकर की तोड़फोड़

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