गांव में शराब दुकान का विरोध, महिलाओं और बच्चों ने किया आंदोलन

दुर्ग के बोरी गांव में शराब दुकान का विरोध हो रहा है.

liquor shop in Bori village
गांव में शराब दुकान का विरोध (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 6, 2025 at 12:29 PM IST

2 Min Read
दुर्ग : दुर्ग जिले के ग्राम बोरी में प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. बोरी, पथरिया, डोमा गांव सहित आसपास के हजारों ग्रामीणों ने बोरी मंडी में इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया. इस विरोध में महिलाएं, पुरुष और छोटे-छोटे बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए. महिलाओं ने बैठकर नारेबाजी की. वहीं स्कूल ड्रेस में आए बच्चों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर शासन के इस निर्णय के खिलाफ विरोध जताया.

बोरी कई गांवों का केंद्र : ग्रामीण दीपक कौशिक ने बताया कि शासन ने बोरी गांव में नई शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव दिया है, जिससे ग्रामीणों में गहरा रोष है. बोरी गांव आसपास के कई गांवों का केंद्र हैं. यहां से लोग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और तहसील कार्यालय जैसे आवश्यक स्थानों के लिए आते जाते हैं.

गांव में शराब दुकान का विरोध (Etv Bharat)

यदि यहां शराब दुकान खुलती है तो ये जगह दुर्घटना और सामाजिक अव्यवस्था का केंद्र बनेगी. हमने चेतावनी दी है कि यदि प्रस्ताव को तुरंत निरस्त नहीं किया गया, तो जन आंदोलन किया जाएगा- दीपक कौशिक,ग्रामीण

आंदोलन करने की चेतावनी : वहीं ग्रामीण पोषण लाल ने कहा कि शराब दुकान खुलने से 12 से 13 गांवों के लोग प्रभावित होंगे. महिलाओं से लेकर बच्चे सभी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है.हम लंबे समय से शराब दुकान खोलने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक शासन प्रस्ताव को पूरी तरह वापस नहीं ले लेता.

आपको बता दें कि भिलाई नगर निगम के अंतर्गत खुर्सीपार में भी शराब दुकान की जगह बदले जाने को लेकर जनआंदोलन हुआ था. इस आंदोलन में स्थानीय पार्षद से लेकर रहवासियों ने हिस्सा लिया था.करीब एक महीने तक चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और उसी जगह पर शराब दुकान खुलवाई जहां पर प्रस्तावित थी.अब इसी तरह का जनआंदोलन ग्राम बोरी में हो रहा है.लेकिन इस आंदोलन से प्रशासन के निर्णय पर फर्क पड़ेगा या नहीं ये देखना होगा.

