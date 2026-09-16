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लखनऊ में आपराधिक घटनाओं का बदलता तरीका, कहीं ई-रिक्शा में चेन स्नेचिंग, तो कहीं नाबालिग तोड़ रहे ताला

इस संबंध में इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पिछले दिनों पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऐसे ही एक गिरोह के कई महिलाओं को गिरफ्तार किया था. ये महिलाएं ऑटोरिक्शा या ई-रिक्शा में बैठकर अन्य महिला यात्रियों की सामान चोरी करती थीं. मौका मिलते ही उनके गले से चेन, पर्स या बैग चुरा लेती थीं और फिर मौके से फरार हो जाती थीं.

इसी तरह अप्रैल में कृष्णानगर पुलिस ने ऑटो, टेंपो और ई-रिक्शा में यात्रियों को बातों में उलझाकर चोरी करने वाले एक महिला गैंग का खुलासा किया था. पुलिस ने तीन महिलाओं और एक पुरुष को पकड़ा था और उनके पास से चोरी के जेवर बरामद किए थे. पुलिस के मुताबिक गैंग की एक महिला सदस्य इसकी लीडर थी.

मई के महिने में मड़ियांव इलाके से कुछ मामले सामने आए थे. जिसकी जांच में पता चला कि महिलाएं बच्चों के साथ ई-रिक्शा और दूसरे सार्वजनिक वाहनों में सवारी बनकर बैठती हैं और आसपास बैठी महिलाओं के पर्स, जेवर चोरी कर उतर जाती हैं. एक मामले में तो पीड़ित महिला को ई-रिक्शा से उतरने के बाद पता चला कि उसके गले की चेन गायब है.

कई मामले तो ऐसे आएं हैं, जिसमें नाबालिक बच्चे रात के अंधेरे में चोरी की घटनाओं को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं. पुलिस की हालिया कार्रवाई और सामने आए मामलों को देखें तो, यह गिरोह ई-रिक्शा, ऑटो और भीड़भाड़ वाले इलाकों को तेजी से निशाना बना रहे हैं.

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में हाल के दिनों में अपराध के नए और चौंकाने वाले तरीके सामने आए हैं. पहले चोरी, टप्पेबाजी या चेन स्नैचिंग के मामलों में शातिर अपराधियों के नाम सामने आते थे, लेकिन अब इन वारदातों में महिलाओं और नाबालिग बच्चों की भूमिका लगातार सामने आ रही है. खास बात यह है कि कई मामलों में महिलाएं खुद गिरोह का हिस्सा बनकर वारदात को अंजाम दा रही हैं.

महिलाएं खुद कर रही चेन स्नेचिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

गुडंबा में महिला और नाबालिग की जोड़ी: अगस्त में गुडंबा इलाके से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था. पुलिस ने ई-रिक्शा में यात्रियों का ध्यान भटकाकर चेन चोरी करने के आरोप में एक महिला और नाबालिग को पकड़ा था. पुलिस के मुताबिक दोनों ई-रिक्शा में सवार महिला को बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाया और फिर उसके गले से चेन चोरी कर ली. हालांकि, पुलिस ने बाद में चोरी की चेन बरामद कर ली थी.

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चोरी के वारदात में महिला के साथ नाबालिग की भी भूमिका सामने आ रही है, यानी अपराध करने के लिए बच्चों के इस्तेमाल का सवाल यहीं से उठता है. इस्पेक्टर गुडंबा अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि पिछले दिनों हमने महिला व उसके साथ अपराध में शामिल किशोर के खिलाफ कार्रवाई की थी.

28 अगस्त को एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ रूमी गेट से ई-रिक्शा में दुबग्गा जा रही थीं. बालागंज चौराहे के पास दो महिलाएं भी उसी ई-रिक्शा में बैठीं. आरोप है कि भीड़ का फायदा उठाकर दोनों ने महिला के गले से चेन चोरी कर ली. मामला सामने आने के बाद, पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया. पूछताछ में चेन करीब 10 हजार रुपये में बेचने की बात सामने आई.

चेन स्नेचिंग का बदलता तरीका (Photo Credit; ETV Bharat)

इन घटनाओं में सबसे ज्यादा चिंता वाली बात नाबालिगों की भूमिका है. पुलिस की भाषा में इन्हें बाल अपचारी कहा जाता है. हाल ही में कैसरबाग पुलिस ने कचहरी परिसर से कॉपर पाइप चोरी करने के मामले में एक बाल अपचारी को पकड़ा. जिसके पास से करीब 3.5 किलो चोरी का सामान बरामद हुआ, इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया. इसके अलावा, सितंबर की शुरुआत में गोमतीनगर से चोरी के एक मामले में एक बाल अपचारी समेत दो लोगों को पकड़ा गया था. त्रिवेणीनगर के एक दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए कुछ नाबालिक बच्चे सीसीटीवी में कैद हुए थे.

बच्चों के पीछे कौन: एसीपी अलीगंज शशी प्रकाश मिश्रा ने बताया कि किसी नाबालिग को चोरी करते हुए पकड़ना कार्रवाई का एक हिस्सा है, लेकिन असली जांच उसके बाद भी जारी रहती है, हमारी जांच का ये भी हिस्सा है कि बच्चे को अपराध का तरीका किसने बताया, उसे वारदात के लिए कौन लेकर गया. चोरी का सामान किसके पास पहुंचा. पैसे किसने दिए और क्या इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है? क्योंकि अगर बच्चे को पकड़कर मामला खत्म कर दिया गया, तो संभव है कि उसके पीछे खड़ा बड़ा अपराधी बच जाएगा और अगले दिन किसी दूसरे बच्चे को इस काम में लगा देगा.

भीड़भाड़ वाले इलाकों में बनाते हैं निशाना (Photo Credit; ETV Bharat)

संयुक्त पुलिस कमिश्नर लखनऊ बबलू कुमार ने ETV भारत से बातचीत में बताया कि पिछले कुछ महीनों में बच्चों और महिलाओं के अपराध में शामिल होने के कई मामले सामने आए हैं. पुलिस ने इन मामलों में कार्रवाई कर, महिलाओं को जेल भेजा, जब्कि बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि पुलिस इन मामलों को गंभीरता से देख रही है. कहीं इन बच्चों और महिलाओं का इस्तेमाल कोई संगठित गिरोह तो नहीं कर रहा है. पुलिस इस पहलू को भी जांच का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ रही है.

चेन स्नेचिंग गिरोह (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट: लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंशुमान सिंह के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र के बच्चे पर अगर किसी अपराध का आरोप लगता है, तो उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है. ऐसे बच्चे को सामान्य अपराधी की तरह नहीं देखा जाता. सबसे पहले यह देखा जाता है कि बच्चे की उम्र कितनी है और उस पर किस तरह के अपराध का आरोप है.

अगर बच्चा 16 साल से कम उम्र का है तो उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कानून के तहत कार्रवाई होती है. अगर बच्चे की उम्र 16 से 18 साल के बीच है और उस पर जघन्य अपराध का आरोप है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बच्चे का प्रारंभिक आकलन करता है. इसमें यह देखा जाता है कि बच्चा अपराध को समझने और उसके नतीजे को समझने की स्थिति में था या नहीं.

चेन स्नैचिंग के शातिर अपराधी (Photo Credit; ETV Bharat)

जेजे एक्ट में बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है. ऐसे बच्चों को सामान्य जेल में रखने के बजाय Observation Home में रखा जा सकता है. यहां बच्चे की देखभाल और सुधार पर ध्यान दिया जाता है. 16 से 18 साल के बच्चे पर जघन्य अपराध का आरोप होने की स्थिति में कानून में Place of Safety की भी व्यवस्था है. अधिवक्ता अंशुमान सिंह बताते हैं कि इस कानून का मकसद सिर्फ बच्चे को सजा देना नहीं है, बल्कि इसमें बच्चे के सुधार और उसे दोबारा समाज की मुख्यधारा में लाने पर भी जोर दिया जाता है. यानी अपराध में बच्चे की भूमिका सामने आने पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन बच्चे की उम्र और अपराध की गंभीरता के हिसाब से उसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है. इसी पूरे मामले को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देखता है.

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