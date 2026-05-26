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महिला अग्निवीर भर्ती परिणाम घोषित: यूपी-उत्तराखंड की 117 बेटियां बनेंगी सेना में मिलिट्री पुलिस

लखनऊ: वर्ष 2025-26 के लिए अग्निवीर (महिला सैन्य पुलिस) श्रेणी के अंतर्गत भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती का अंतिम परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है. पिछले साल संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए जिन साढ़े 26 हजार से अधिक योग्य अभ्यर्थियों ने पूरे उत्साह के साथ आवेदन किया था, उनके लिए यह बेहद बड़ी खुशखबरी है. इस साल की शुरुआत में लखनऊ स्थित मध्य कमान के प्रतिष्ठित आर्मी ग्राउंड पर कुल 592 महिला अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट में अपनी किस्मत आजमाई थी. बाद में कई कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करते हुए इन बेटियों ने सेना में शामिल होने का अपना गौरवमयी मार्ग प्रशस्त किया.

117 जांबाज महिलाओं को मिला सेना में मौका: अंतिम चयन प्रक्रिया के तहत कुल 117 जांबाज महिलाओं को पूरी तरह से सेना में भर्ती के लिए मेडिकली फिट पाया गया है. इन सभी सफल महिला उम्मीदवारों को अब अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस (WMP) में शामिल होकर देश सेवा करने का सुनहरा चांस मिल गया है. इस बड़ी भर्ती के संबंध में मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) शांतनु प्रताप सिंह ने आधिकारिक जानकारी देते हुए आंकड़ों की विस्तृत व्याख्या की. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी ज़िलों से कुल 26,529 उत्साही महिला उम्मीदवारों ने 'Join Indian Army' की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए 'Women Military Police' के तौर पर शामिल होने के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था.

लखनऊ के एएमसी सेंटर पर हुई थी रैली: इन हजारों आवेदकों में से पिछले वर्ष आयोजित हुई संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बाद कुल 592 योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण सहित मुख्य भर्ती रैली के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. कठिन दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद सहित अन्य चुनौतीपूर्ण फिजिकल टेस्ट वर्ष 2026 की शुरुआत में लखनऊ के प्रसिद्ध एएमसी (AMC) केंद्र और कॉलेज में आयोजित किए गए थे. इस कड़ी शारीरिक परीक्षा के दौरान कुल 411 महिला उम्मीदवार सीधे रैली ग्राउंड पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंची थीं. इन उपस्थित अभ्यर्थियों में से केवल 230 जांबाज उम्मीदवारों ने ही सभी फिजिकल टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने में सफलता हासिल की थी.