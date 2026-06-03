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जूट के उत्पाद तैयार कर महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर, प्लास्टिक मुक्त भारत के संकल्प को कर रही हैं साकार

कोडरमा की महिलाएं जूट से कई उत्पाद तैयार कर रही हैं, जो प्लास्टिक मुक्त में अहम भूमिका माना जा रहा है.

WOMEN EMPOWERMENT
ग्राफिक इमेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 3, 2026 at 12:10 PM IST

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कोडरमा: जिले के झुमरी तिलैया में महिलाएं न केवल जूट के उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि 'प्लास्टिक-मुक्त भारत' के सपनों को साकार करने में भी सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं.

प्लास्टिक मुक्त भारत का संकल्प

ये महिलाएं, जो कभी अपने घर की चारदीवारी और घरेलू कामों तक ही सीमित थीं, अब रोजगार के अवसर पैदा करके आत्मनिर्भरता की राह बना रही है. झुमरी तिलैया के इंदरवा की रहने वाली राधा यादव के साथ तकरीबन 20 महिलाएं 'महिला सशक्तिकरण' के साथ प्लास्टिक मुक्त भारत के संदेशों को साकार करने में जुटी हैं.

जानकारी देती महिला विकास समिति (Etv Bharat)

जूट है प्लास्टिक बैग का विकल्प

राधा के आवास पर ये महिलाएं घरेलु कामकाज से समय निकालकर प्रतिदिन 4-5 घंटे का वक्त एक साथ बिताती हैं और जूट से उत्पाद तैयार कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं.

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जूट के उत्पाद बनाती महिलाएं (Etv Bharat)

महिलाएं यहां जूट से झोला, बोतल बैग, फाेल्डर फाइल, डायरी कवर, लैपटाप बैग, वाल बैग के अलावा अन्य तरह के उत्पाद तैयार कर रही हैं. जूट को प्लास्टिक बैग का बेहतर विकल्प माना जाता है, जो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है.

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जूट से तैयार किए गए बैग (Etv Bharat)

प्लास्टिक मुक्त में महिलाओं की अहम भूमिका

राधा देवी के साथ काम कर रही ये महिलाएं कभी घरेलू कामकाज और पारिवारिक बंदिशों में ही जकड़ी रहती थीं, लेकिन आज इन महिलाओं की जिंदगी में बदलाव आया है और जूट से उत्पाद तैयार कर ये महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी अपनी सहभागिता बखूबी निभा रही हैं.

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सामग्री तैयार करती महिलाएं (Etv Bharat)

अपनी मेहनत और लगन के दम पर ये महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनी ही रही हैं, साथ ही जूट निर्मित उत्पाद के जरिए प्लास्टिक का एक बेहतर विकल्प भी तैयार कर रही हैं, जिसे अपनाकर प्लास्टिक मुक्त भारत के संकल्पों को साकार भी किया जा सकता है.

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जूट से उत्पाद बनाती महिलाएं (Etv Bharat)

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