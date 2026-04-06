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पलामू के जंगल से महिला का शव बरामद, आत्महत्या की आशंका

पलामूः जिला पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के डुमरी पंचायत के चिड़ी खुर्द गांव में जंगल से एक महिला का शव बरामद हुआ है. महिला की पहचान चिड़ी खुर्द की रहने वाली पूनम देवी के रूप में हुई है. परिजनों एवं ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि महिला महुआ चुनने के लिए गई थी और इसी क्रम में उसने आत्महत्या कर ली.

परिजनों को सौंपा गया शव

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है.

महुआ चुनने गई थी महिला

दरअसल, महिला पूनम देवी घर से महुआ चुनने की बात बोलकर निकली थी. काफी देर तक जब वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. परिजन महिला को खोजते हुए महुआ के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि महिला आत्महत्या कर ली है.