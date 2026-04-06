पलामू के जंगल से महिला का शव बरामद, आत्महत्या की आशंका
पलामू के जंगल से एक महिला का शव बरामद किया गया है. परिजनों ने आत्महत्या की आशंका जताई है.
Published : April 6, 2026 at 11:26 AM IST
पलामूः जिला पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के डुमरी पंचायत के चिड़ी खुर्द गांव में जंगल से एक महिला का शव बरामद हुआ है. महिला की पहचान चिड़ी खुर्द की रहने वाली पूनम देवी के रूप में हुई है. परिजनों एवं ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि महिला महुआ चुनने के लिए गई थी और इसी क्रम में उसने आत्महत्या कर ली.
परिजनों को सौंपा गया शव
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है.
महुआ चुनने गई थी महिला
दरअसल, महिला पूनम देवी घर से महुआ चुनने की बात बोलकर निकली थी. काफी देर तक जब वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. परिजन महिला को खोजते हुए महुआ के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि महिला आत्महत्या कर ली है.
प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है. परिजनों की तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया गया है. परिजनों के अनुसार पूनम देवी ने आत्महत्या की है.- विक्की कुमार, मनातू थाना प्रभारी
सड़क हादसे में युवक की मौत
पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है. इधर, पलामू के चैनपुर के हारिणामाड़ के रहने वाले अमरेश विश्वकर्मा नामक युवक गढ़वा के इलाके में बाइक दुर्घटना का शिकार हो गया था. जख्मी हालत में मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया और परिजनों को सौंप दिया गया है.
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